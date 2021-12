"Demain nous appartient : résumé en avance du mardi 28 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1088 de Demain nous appartient diffusés le mardi 28 décembre 2021, La mère d'Aurore décède. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 27 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1088 de Demain nous appartient diffusé le mardi 28 décembre, Aurore essaye de comprendre sa mère et la raison de ses actes. La policière comprend que sa mère est condamnée après avoir refusé de se soigner. Finalement, sa mère meurt dans ses bras et Aurore est dévastée. En parallèle, la police enquête sur de mystérieux vols de tableaux remplacés par d'autres toiles marquées d'étranges initiales. Le ou la malfaitrice semble vivre seule dans un petit abri près de la gare. Lorsque la mère d'Aurore décède, il ou elle, vient en secret lui dire au revoir à la morgue. S'agirait-il de la sœur d'Aurore ?

De son côté, Mona ne pense plus qu'à Victor. La mère de Georges n'a plus d'yeux que pour le mafieux et ne semble pas vouloir voir en face la vraie personnalité de Victor. Dans cet épisode de Demain nous appartient, elle ne se contente plus de suivre ses cours au Lycée, mais se comporte carrément comme une adolescente. Elle traque Timothée puis Georges pour avoir plus d'informations sur son coup de cœur. En désespoir de cause, elle arrête Victor dans la rue et essaye d'engager la conversation. Celui-ci est très visiblement indifférent, mais il en faut plus pour décourager une Mona prête à tout pour vivre une histoire. Et elle peut compter sur le soutien d'une alliée surprenante : en effet, Vanessa conseille à Georges de ne pas se mêler des affaires de sa mère et de la laisser vivre sa passion amoureuse comme elle l'entend.

Toujours à Sète, les choses ne sont pas toutes roses pour Charlie et Nathan. La jeune femme n'a pas convaincu les Moreno de l'adopter. Le lycéen quant à lui est dorénavant SDF après avoir quitté son foyer. Dans l'épisode 1088 de Demain nous appartient diffusé le 28 décembre 2021 sur TF1, l'étudiante explique à Christelle qu'elle renonce à être adoptée. Un peu plus tard, elle réitère, et rassure tout le monde : elle ne veut pas être adoptée. En revanche, elle a un petit service à demander et les Moreno acceptent, se sentant coupables d'avoir refusé de la prendre définitivement sous leur aile : elle voudrait héberger un ami à elle. Surprise ! Il s'agit de Nathan que Christelle ne porte pas vraiment dans son cœur.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.