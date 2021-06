"Demain nous appartient : Sacha bientôt démasqué ? Spoilers de la semaine du 21 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 21 juin 2021, Garance et Victoire ont un plan pour démasquer Sacha.

[Mis à jour le 18 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des prochains épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 21 juin 2021 sur TF1. Dans le dernier épisode Sacha tente de renverser Garance avec son véhicule, mais son plan échoue. La jeune femme est toujours prête à tout pour prouver que sa mère est morte assassinée par son ex compagnon, au point de se mettre en danger. Aidée de Victoire, elle échafaude un plan pour faire tomber celui qu'elle accuse d'être le meurtrier de Clémentine. Sacha arbore une blessure suspecte qui sème le doute parmi tous les membres de sa famille. Océane ne le supporte plus et essaye de convaincre sa mère de lui tenir tête. Cette dernière commence à apercevoir le vrai visage de Sacha et se confie à Tristan.

Cette semaine dans demain nous appartient, la fête de la musique menace de tourner à la catastrophe. Depuis le début, Betty est réticente à l'idée de chanter en public même si ses parents sont parvenus à la convaincre. Mais prise de trac, elle refuse finalement de se produire sur scène, laissant la banda sans chanteuse. De son côté Mona, ne recule devant rien pour intégrer le groupe de Maud.

Timothée a beaucoup de mal à se débrouiller et n'abandonne pas l'idée de retourner vivre avec son père. Si son premier plan a échoué, il ne désespère pas de pouvoir retrouver Victor plus vite que prévu. Il a d'ailleurs une idée brillante qui devrait permettre à son père de sortir de prison. Maud et Camille plaident en sa faveur auprès de leur père procureur afin qu'il fasse sortir Victor de Prison.

Dans la semaine du 21 juin, tout n'est pas tout rose pour Louise qui doit se faire au départ d'Aurélien. Même si Gary a finalement réussi à prouver qu'il avait changé, la jeune femme vit comme une punition le fait que son fils parte en Grèce. Elle décide cependant de le soutenir dans sa démarche et peut compter sur le soutien de Bart.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.