"Demain nous appartient : Sacha harcelé, spoilers de la semaine du 28 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 28 juin 2021, Sacha est harcelé de manière anonyme pendant que la police trouve des éléments troublants semblant l'accuser. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 25 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 28 juin 2021 sur TF1. Dans les épisodes de Demain nous appartient à partir du 28 juin 2021, toujours sous pression, Sacha est harcelé par un mystérieux individu dont on connaîtra l'identité dès lundi. Vivant très mal les accusations pesant sur son père, Ben a la délicatesse de ne rien dire à sa sœur Solenne, toujours en convalescence aux Etats-Unis après son opération réussie. Olivier prépare les obsèques de Clémentine. De son côté, la police découvre que Vinciane Allard est une ancienne maîtresse de Sacha. L'enquête avançant, un suspect crucial est arrêté mais Sara le laisse s'enfuir, par inattention. Acculé, Sacha monte un plan pour quitter Sète, sans en informer sa famille.

Dans la famille de Chloé, toujours dans les épisodes de la semaine prochaine de Demain nous appartient, Judith est de moins en moins amoureuse de Souleymane qui, pas dupe de ce qui se trame, décide de rompre avec elle. La jeune femme se rapproche de plus en plus de Noa, le petit-fils des Josse.

Toujours dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, William est mal à l'aise que sa sœur prolonge son séjour à Sète. En ce début d'été, Sofia part en stage d'anglais pour quelques semaines, tandis qu'Hadrien fait tout pour se faire embaucher à La Paillotte. Mais le poste est déjà pourvu par Charlie. Son propriétaire, Tristan, cèdera-t-il aux supplications du fils d'Alma ? En attendant, la famille Daunier voit débarquer de nouveaux membres : les parents de William !

Enfin, dans les épisodes de DNA programmés à partir du 28 juin, Timothée se sent mal d'apprendre que la liberté conditionnelle de son père a été refusée. L'ado, souffrant de troubles autistiques, semble être dans une impasse, entre sa belle-mère Lou qui prévoit de changer de ville, et sa vie de lycéen à Sète. Informé de la souffrance de son enfant, et ne supportant plus l'idée de le laisser seul, Victor passe à l'action.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.