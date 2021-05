"Demain nous appartient : Sacha s'enfonce, spoilers du 19 mai 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 18 mai 2021, l'enquête sur la disparition de Clémentine mène Martin à perquisitionner le domicile de Sacha. Résumé et spoilers de DNA.

[Mis à jour le 18 mai 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers du prochain épisode de Demain nous appartient diffusé le 19 mai 2021 sur TF1. Dans l'épisode 929 de DNA, les recherches s'intensifient pour tenter de retrouver Clémentine, disparue depuis dix jours déjà. Les enquêteurs ont identifié la forêt près de Bouzigues comme étant potentiellement le lieu où elle aurait disparu et posent des questions aux riverains. L'un d'entre eux, Stéphane Lacombe, semble potentiellement suspect, d'autant qu'il côtoie la salle de sports de Sacha et qu'il a déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle. Par ailleurs, les enquêteurs qui ont lancé une traque dans la forêt trouvent le sac à main de Clémentine par terre.

Ailleurs à Sète, Sacha est de plus en plus déboussolé par l'enquête de la police mais aussi par ses enfants qui trouvent le vol de la cagnotte de Solenne absolument impardonnable. Peu après, il apprend que la banque a décidé de lui refuser le prêt sur lequel il comptait pour rembourser la cagnotte. A nouveau, Sacha s'emporte alors que l'étau se resserre pour lui. Peu après, il va jusqu'à demander des anxiolytiques à Victoire qui, après avoir refusé, finit par accéder à sa demande. A la fin de l'épisode 929 de DNA, Solenne nargue son père sur sa relation avec GF16, qu'il lui a interdit de voir. Elle le prévient qu'elle compte sortir avec lui et coucher avec. Sacha voit rouge et gifle sa fille. Ben la défend à nouveau face à Sacha.

Pendant ce temps, dans l'épisode de Demain nous appartient du 19 mai 2021, Aurore et sa famille emménagent dans leur villa dont ils partageront la cour avec des voisins. Ils se rendent compte que la villa d'à côté est vide et de nouveau en location, ce qui donne des idées à Sofia et Hadrien. Et si Alma, Samuel et, par extension, Hadrien, emménageaient à côté de chez Sofia ? Les deux tourtereaux qui décident pour l'instant de cacher leur relation mettent sur pied un plan pour qu'Aurore et William proposent à Samuel et Alma d'emménager à côté de chez eux. Et ça fonctionne !

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.