"Demain nous appartient : Sacha va-t-il encore tuer ? Spoilers en avance du 28 mai 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 936 de DNA du 28 mai 2021, Sacha tente de cacher le cadavre de Vincianne mais est surpris par un témoin. Va-t-il la tuer ? Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 27 mai 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 936 de Demain nous appartient diffusé le 28 mai 2021 sur TF1. Depuis quelques jours, on sait désormais que Sacha a véritablement tué Clémentine lors d'une dispute. Cependant, seuls les téléspectateurs en ont la certitude. A Sète, la police n'a pas d'élément pour l'inculper et les convictions de Flore et Garance ne suffiront pas à prouver quoi que ce soit. Sacha poursuit ses mensonges et enregistre une vidéo où il appelle Clémentine à revenir. Partagée sur les réseaux sociaux, cette vidéo fait le tour de la ville. Peu après, Juliette lui demande de "crever l'abcès" face à ses deux familles réunies. Malgré un certain malaise, ses quatre enfants Ben, Solenne, Océane et Gaspard partagent leur expérience. Tout au long de l'épisode, Sacha cache le cadavre de Vincianne, qu'il a étranglée la veille, avant d'aller cacher le corps sur le port. Mais il est surpris par une femme qui l'interpelle. L'épisode s'achève avec un Sacha, qui semble déterminé à en découdre, se dirigeant droit vers le témoin, probablement pour la tuer.

Pendant ce temps dans l'épisode 936 de DNA du 28 mai 2021, Jules fait face à la colère de Charlie qui lui en veut énormément de vouloir l'abandonner à Sète alors qu'il compte partir à Lyon pour des études de programmation web. La lycéenne lui annonce qu'elle veut rompre, ce qui brise une nouvelle fois le cœur de Jules. Elle finit par s'excuser juste avant qu'il parte pour Lyon. Les deux adolescents se promettent de poursuivre leur relation à distance et de se voir aussi souvent que possible.

Dernier élément d'intérêt à noter sur l'épisode de Demain nous appartient du 28 mai 2021, Louise est toujours au prise avec un homme très insistant qui revient la voir au Little Spoon. La serveuse lui montre bien qu'elle est en couple avec Bart, ce qui n'empêche pas le client d'insister une nouvelle fois pour lui parler. On le découvre en train de la prendre en photo puis de prendre des notes sur un calepin à son sujet. Peu après, alors que Louise vient chercher ses enfants au lycée pour les emmener dans les magasins, on le revoit les prendre tous en photos. Mais que lui veut-elle ?

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.