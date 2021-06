"Demain nous appartient : Timothée trouve une arme, les spoilers du 9 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Timothée décide qu'il doit désormais habiter chez Karim et Anna mais, peu après, découvre où se trouve l'arme de service du policier. Résumé et spoilers de l'épisode du 9 juin.

[Mis à jour le 8 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 944 de Demain nous appartient diffusés le 9 juin 2021 sur TF1. L'épisode nous donne des nouvelles de l'état de santé de Gary dès les premières secondes : il est à l'hôpital et il va déjà mieux. La bouteille en verre qu'Aurélien lui a fracassé sur le crâne ne semble pas trop l'avoir blessé. Et pour cause, il est tout à fait en mesure de se déplacer et de s'exprimer correctement. L'ex-mari de Louise et père d'Aurélien et Mathilde ne comprend toujours pas pourquoi Louise tente de le fuir sans essayer de découvrir sa nouvelle vie loin de la drogue. En effet, Gary est désormais clean depuis 10 ans et chef d'une entreprise qui promeut l'écologie en Grèce. Mathilde, quant à elle, souhaite le rencontrer, ce qui n'est pas sans agacer Aurélien. Mais la jeune femme insiste pour découvrir d'elle-même qui est son père. Elle se rend à l'hôpital et discute avec Gary quelques minutes. Mathilde lui pose de nombreuses questions sur son ancienne vie d'addict et de dealer. Celui-ci lui explique tout et insiste sur le fait que tout cela est désormais derrière lui. Gary n'a désormais plus qu'une envie : connaître ses enfants. Il donne d'ailleurs ses coordonnées à Mathilde pour qu'elle puisse le contacter dès qu'elle le souhaitera, avec son frère ou non.

Toujours dans l'épisode 944 de Demain nous appartient du 9 juin 2021, Louise est emmenée au commissariat où Karim lui explique que son refus de laisser Gary voir ses enfants est passible de trois ans de prison. L'agent de police affirme par ailleurs que l'ex-mari de Louise s'est complètement réinséré depuis 10 ans et qu'il est désormais clean. Au terme d'une longue conversation, Karim annonce à Louise qu'est se trouve sous surveillance judiciaire et devra à présent pointer chaque semaine au commissariat. Karim lui conseille par ailleurs de prendre un avocat pour faire défendre ses droits.

Ce nouvel épisode de DNA est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de William et du couple Hadrien/Sofia. Pour rappel, William est allé jusqu'à entrer dans la chambre d'Hadrien pour confirmer qu'il est bien en couple avec sa fille. Depuis, il cache cette information aux deux tourtereaux même si Samuel, lui, est également au courant. Toujours est-il que malgré l'entourloupe menée par Hadrien pour faire croire qu'il ne côtoie pas Sofia, William sait tout ! On apprend d'ailleurs qu'Hadrien reçoit de nombreux textos car une photo de lui en caleçon ainsi que son numéro de téléphone auraient été partagés sur des sites de rencontre gays.

Enfin, l'épisode 944 de DNA du 9 juin 2021 nous permet de voir Timothée tenter de faire des courses tout seul dans un supermarché. Mais cet environnement est trop chaotique et bruyant pour le jeune autiste qui abandonne rapidement. Il décide de dormir chez Karim et Anna, dans le but de s'habituer à vivre chez eux. En effet, d'après ses calculs, c'est chez eux qu'il a le plus de chances de vivre une meilleure vie quand Lou sera partie à Marseille. Timothée voit d'ailleurs Karim ranger son arme de service. En pleine nuit, l'adolescent va ouvrir le coffre où celle-ci est rangée. L'épisode se termine sur un plan où l'on voit Timothée prendre en main le revolver. Que va-t-il en faire ? Réponse demain dans Demain nous appartient !

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.