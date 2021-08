"Demain nous appartient : une prise d'otages au Spoon, spoilers du mardi 17 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 993 de Demain nous appartient du mardi 17 août, les clients du Spoon sont menacés par une personne armée. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 16 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 993 de Demain nous appartient du mardi 17 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode 993 de Demain nous appartient, Charlie apporte un café au lit à Anthony, en portant son tee-shirt. Le garçon reste à nouveau de glace. De leur côté, Ulysse et Amanda se réveillent ensemble. Ulysse se remet doucement de son braquage de la veille. Mais alors qu'il comptait se reposer un peu, Tristan l'appelle car une canalisation s'est rompu dans la cave du Spoon et il a besoin de son aide. Ulysse part, promettant à Amanda de se rattraper ce week-end. Au Spoon, Sylvain et Anthony viennent réparer la fuite. Sylvain trouve bizarre que la canalisation soit coupée nette. Les deux artisans font leur pause déjeuner et Charlie les rejoint pour prendre un deuxième café. Elle propose alors à Anthony d'aller se balader dans la soirée, ce qu'il accepte. A l'arrière d'un camion, une personne se prépare puis rentre dans le Spoon et prend en otages les clients.

Toujours dans l'épisode 993 de Demain nous appartient, au port, Camille annonce à Dorian qu'elle ne veut plus faire la sortie en mer car elle s'imaginait un moment romantique alors que Manon, Nathan et Timothée seront de la partie. Déçu, Dorian part quand même. Sur le bateau, Nathan fait n'importe quoi pendant que Timothée lui fait aussi la leçon. Au moment du pique-nique, Timothée ne se montre pas très agréable, fait des réflexions et refuse de se baigner. Alors un peu plus tard, pour le provoquer, Nathan balance la crème solaire de Timothée par-dessus bord. Timothée le prend très mal et Manon se fâche contre Nathan, qui n'avait pas compris que Timothée est autiste.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 17 août, après six mois de détention provisoire, Morgane sort de prison et Sandrine vient l'accueillir. Elle lui raconte les dernières nouvelles mais Morgane est ailleurs et n'arrive pas à être tout à fait sereine. De retour à la maison, elle retrouve très émue son fils Gabriel et son beau-fils Arthur. Prise d'un malaise, elle part s'isoler.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.