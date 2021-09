"Demain nous appartient : Victoire a-t-elle survécu ? Spoilers du 29 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1024 de Demain nous appartient du mercredi 29 septembre, on découvre si Victoire survit à sa transplantation du cœur ou non. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 28 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1024 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 29 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 29 septembre, William est réveillé par un appel en pleine nuit : suite à un accident de la route, un cœur compatible avec Victoire est disponible. Avant l'opération, Victoire demande à William de ne pas s'acharner si la transplantation tourne mal, elle ne veut pas vivre avec des séquelles irréversibles. Après un dernier baiser à Georges, les médecins amènent Victoire au bloc opératoire. William est stressé de l'opérer, il tient trop à elle pour la perdre sur la table d'opération. Pendant un instant, la tension est à son comble : le nouveau cœur ne repart pas… Finalement, Victoire a survécu ! À son réveil, elle entend des rires et des voix dans sa tête.

Ailleurs à Sète, Hadrien en veut toujours à sa mère, il exige qu'elle lui dise la vérité sur son père biologique. Mais Alma ne veut même pas lui dire son nom ou son adresse. Sofia tente de remonter le moral à Hadrien, il ne doit pas lâcher, s'il n'obtient pas la vérité, il risque de le regretter. Dans l'épisode de DNA du 29 septembre, Hadrien lance un ultimatum à sa mère qui finit par céder et lui donne une photo de son père datant de la fac ainsi que son nom. Elle l'a très peu connu, il n'était pas très fiable et ils se sont perdus de vue. Pour Hadrien, il ne reste plus qu'à partir à sa recherche. Mais Alma le prévient, il risque d'être déçu.

Au lycée, Nathan demande des conseils de drague au professeur de français. François Lehaut lui propose d'en parler plutôt avec ses amis avant de céder face à son insistance. Il veut bien l'aider, mais à travers la littérature. Avec les filles, tout passe par la parole, le tout, c'est de trouver les bons mots, et pour ça, la littérature est une excellente source d'inspiration. Mais Nathan est trop impatient et trop direct. Pour lui, un simple message devrait suffire. Dans l'épisode de DNA du 29 septembre, dans la cours du lycée, Nathan récite un poème d'amour à Charlie… qui se moque de lui.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.