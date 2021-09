"Demain nous appartient : Victoire lutte contre ses hallucinations, spoilers du 1er octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1026 de Demain nous appartient du vendredi 1er octobre, les visions de Victoire relève de la psychiatrie et l'entraînent sur une mauvaise pente. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 30 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1026 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 1er octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 1er octobre, Victoire se réveille avec une hallucination auditive : elle entend de la musique en boucle. Dans le bureau d'à côté, Marianne et Renaud s'interrogent sur les causes de son état. Et si ça relevait de la psychiatrie ? Georges ne tarde pas à faire les frais du nouvel état de sa compagne en se prenant un coup de poing quand elle croit voir le même homme que la veille. Dans un moment de lucidité, elle discute avec William de ces hallucinations et se pose la question de l'accident vasculaire cérébral au moment de la transplantation. Mais l'AVC est écarté après une IRM. Un peu plus tard, nouvelle hallucination : alors qu'elle se regarde dans le téléphone que Sandrine lui tend, elle voit du sang couler de sa tête. A la fin de la journée, Georges vient voir sa compagne mais Victoire a disparu.

Chez les Daunier-Jacob, dans l'épisode de DNA du 1er octobre, William entame une discussion avec Manon et essaie de la dissuader de faire son tour du monde, surtout si elle doit travailler avec une cheffe désagréable pour y parvenir. Mais Manon ne se décourage pas. Un peu plus tard dans la cuisine du Spoon, alors qu'elle montre à Manon comment faire une julienne de légumes, Vanessa se coupe et saigne beaucoup. L'occasion de passer ses nerfs sur Manon et la traiter de tous les noms. Malgré tout, la jeune femme tient bon et essaie de prendre le relais de sa cheffe blessée. Mais exigeante à l'extrême, Vanessa continue à l'humilier. A tel point que Manon préfère démissionner.

Au Spoon, dans l'épisode de DNA du 1er octobre, Raphaëlle voit que sa fille est amoureuse et en profite pour donner des conseils en matière de séduction. Dans la cour du lycée, Maud montre à Jack qu'elle a acheté le livre Premier Amour. Ils en discutent longuement. En cours, François demande aux élèves de faire des binômes pour préparer des exposés sur des romans du XXe siècle. Jack et Maud se mettent ensemble. Le soir, chez les Roussel, Maud essaie d'en savoir plus sur l'amour déçu de Jack mais Lizzie botte en touche, et ne préfère pas lui dire qu'il s'agit d'un garçon. A la fin de la séance, Maud découvre des photos d'Hadrien dans le portable de Jack, puis c'est la douche froide pour l'ado quand elle s'entend dire qu'il n'y a aucune ambiguïté entre elle et Jack.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.