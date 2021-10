"Demain nous appartient : Victoire se rapproche de la vérité, spoilers du vendredi 8 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1031 de Demain nous appartient du vendredi 8 octobre, Victoire poursuit sa quête et découvre qu'Émilie est sa donneuse. Mais pourquoi est-elle morte ? Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 7 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1031 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 8 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 8 octobre, Victoire, en convalescence, continue à avoir des visions. De son côté, Georges installe un traceur GPS dans le portable de sa compagne qui lui permet de la retrouver dans un quartier loin de la maison. Elle est avec Dimitri pour lui montrer ses dessins et parler d'Emilie, dont elle ne peut s'empêcher de penser que c'est son cœur qu'on lui a greffé. L'arrivée de Georges la met hors d'elle : quand va-t-il comprendre sa démarche ? Plus tard au Spoon, Sara et Roxanne viennent voir Victoire : une certaine Emilie Chaptal, SDF, a été admise au CHU de Montpellier après s'être fait renverser par une voiture, juste avant la greffe de Victoire. Victoire retrouve Dimitri pour lui confirmer le décès, ils se rapprochent et s'embrassent – à moins que ce ne soit Emilie à travers Victoire - mais une vision de torture surgit dans la tête du médecin : elle le repousse alors, persuadée que c'est Dimitri qui a enfermé et tué Emilie.

Dans l'épisode de Demain nous appartient du 8 octobre, Louise et Bart se remettent doucement de leur super soirée de la veille : ils ont réussi à y faire leur chiffre de la semaine. Bart a alors une idée, qui enthousiasme Louise : faire des soirée afterworks avec des tapas et de la musique. Se sentant challengée, Vanessa accepte le défi. Damien, un des clients de la veille, également technicien scientifique dans la police, se propose d'être le DJ. Le soir arrive et le nouveau concept démarre doucement : Bart est un peu déçu car personne ne danse. Damien se met alors au milieu de la piste et fait un strip-tease qui emballe toute la salle. Tout le monde se met à danser, Bart et Louise sont bluffés.

Enfin, toujours dans l'épisode de DNA du 8 octobre, en pleine discussion dans la salle des profs, François tique en constatant qu'Apollon, le nouveau prof de musique, ne semble pas connaître la réforme Parcoursup. En se renseignant sur lui, le prof de littérature comprend qu'Apollon n'a jamais été prof dans le lycée bordelais où il prétend avoir enseigné. Démasqué, Apollon admet qu'il a menti pour avoir ce job dont il a besoin, ce qui met en colère François qui a une haute estime du métier d'enseignant. Ce dernier vient quand même observer en cachette le cours de son collègue et, après avoir également discuté avec ses élèves qui vante ses qualités, François est forcé d'admettre qu'Apollon est un bon prof et qu'il ne compte pas le dénoncer.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.