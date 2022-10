"DIRECT - Mask Singer : quelles stars démasquées en finale de la saison 4 ?"

MASK SINGER SAISON 4. C'est parti pour la grande finale de Mask Singer ce 22 octobre sur TF1 ! Qui va remporter cette quatrième saison de la Tortue, la Mariée ou l'Éléphant ? Suivez l'émission avec nous.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:16 - La grande finale de Mask Singer a commencé ! La conclusion de cette quatrième saison de Mask Singer vient de débuter sur TF1. La grande finale voit s'affronter trois personnages, la Mariée, l'Éléphant et la Tortue. Alors qui remportera le trophée et qui sont les personnalités qui se cachent sous les masques ? Nous aurons toutes les réponses au cours de cette soirée !

20:57 - Récapitulatif des théories sur les finalistes Au départ 12, ils ne sont plus que 3 personnages à pouvoir prétendre au trophée de Mask Singer saison 4, la Mariée, la Tortue et l'Éléphant. Pour la Mariée et l'Éléphant, le suspense de la personnalité sous le masque n'est plus vraiment présent. En effet, les enquêteurs, sur le plateau et sur les réseaux, sont persuadés qu'il s'agit d'Estelle Mossely et de Keen'V, tous les indices dévoilés sur les personnages concordant avec ces noms. Pour la Tortue, même si le nom d'Amaury Vassily revient beaucoup, il demeure un léger doute sur l'identité de la star dans le costume, la dernière vraie enquête de la saison est donc à mener ce soir !

20:34 - Y aura-t-il un trophée pour le personnage gagnant ? Le grand gagnant de Mask Singer remporte traditionnellement un trophée. Mais cette année, il semblerait que le trophée va être difficile à remettre puisque Kev Adams l'a cassé en plein milieu de la finale ! La Tortue, la Mariée ou l'Éléphant risque donc de repartir avec un kit trophée à monter soi-même si aucun moyen de le réparer n'est trouvé au cours de l'émission...

20:13 - Des personnages emblématiques de retour Pour la grande finale, c'est désormais une habitude saison après saison, des personnages emblématiques de l'histoire de l'émission reviennent sur scène pour se produire avec l'un des finalistes. Et cette année, ce sont la Banane alias Valérie Bègue, le Cerf, alias Laurent Ournac et le Papillon, grande gagnante de la dernière saison en la personne de Denitsa Ikonomova, qui font leur retour éphémère !

19:51 - Le jury fait un petit cadeau au public pour la dernière émission de la saison ! D'après une vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux, Vitaa, enthousiaste bien que désignée par surprise, a décidé de faire un cadeau au public de la finale de Mask Singer, en entonnant "Ça va ça vient", l'un de ses titres avec Slimane, en live. Le reste du jury l'a rejointe dans cette initiative, tout comme l'animateur Camille Combal dont on a pu constater qu'il était meilleur chauffeur de salle qu'interprète... Un beau moment de fausses notes qui a dû abîmer les oreilles de Vitaa !

19:27 - La Tortue = Amaury Vassili ? On fait le point sur la théorie Alors que la Tortue brouille les pistes depuis plusieurs épisodes, plusieurs noms ont été évoqués et les enquêteurs semblent perdus à ce stade de la compétition. Pour autant, les internautes sur les réseaux sociaux ont bien vite établi leur propre théorie. Pour eux, la Tortue n'est autre qu'Amaury Vassili. Et, en effet, bon nombre d'indices sont concordants avec le chanteur ! Il a un tatouage en forme de boussole, comme sur son costume, et a un lien marqué avec Florent Pagny, puisqu'il a commencé sa carrière, à seulement 15 ans, en reprenant "Savoir Aimer" lors de la Coupe de France de la chanson française. Il va ensuite reprendre tout le répertoire du chanteur. Il a également travaillé des chansons de Mike Brant, d'où la référence à la voix du rock. La Corse rappelle également la chanson qu'il a interprété à l'Eurovision 2011, en langue Corse. Il est également connu pour sa reprise de la chanson "My heart will go on", chantée par Céline Dion sur la bande originale du film Titanic. Alors, convaincus ? Réponse ce soir sur TF1 dans la finale de Mask Singer !

19:02 - Les indices confirment que Keen'V est bien l'Eléphant Depuis son premier passage sur la scène de Mask Singer, l'Eléphant semble avoir été démasqué par les téléspectateurs et les enquêteurs de l'émission. En effet, dès qu'il a chanté pour la première fois, tous sont persuadés qu'il s'agit du chanteur Keen'V. Et les derniers indices donnés dans l'épisode 7 concordent à nouveau avec la personnalité ! Son indice costume était le chiffre 987, le code postal de Papeete, en Polynésie Française et ferait référence à sa chanson "Tahiti". Il a également débuté sa carrière il y a 15 ans, comme le montrait un gâteau d'anniversaire, tandis que le signe des Sapeurs Pompiers rappelle qu'il a travaillé en tant que pompier bénévole. La mention du "fêtard" fait aussi référence au fait qu'il a fait ses débuts en discothèque. Une sirène, aperçue dans son magnéto, apparaît également dans le clip "Prince Charmant" du chanteur.

18:31 - Les derniers indices de la Mariée concordent avec Estelle Mossely Plus le temps passe, plus les indices s'accumulent autour de la Mariée de Mask Singer saison 4. Les internautes comme les enquêteurs en plateau sont persuadés d'avoir trouvé l'identité de la Mariée. Pour eux, il s'agirait de la boxeuse Estelle Mossely. Après vérification, les indices récemment évoqués semblent concorder : Elle a en effet débuté la boxe aux Jeux Olympiques en 2012. Les couleurs du Brésil rappellent sa première médaille d'or aux JO de Rio de 2016, où elle a aussi été "la première" boxeuse à rapporter ce titre à la France dans cette compétition olympiques. La référence à 2024 peut également faire référence aux prochains Jeux de Paris à venir. Vers une confirmation de cette théorie ce soir en finale ?

18:00 - Quelle star démasquée la semaine dernière ? La semaine dernière dans l'épisode 7 de Mask Singer saison 4, une star a été démasquée par les enquêteurs. C'est le Singe qui a révélé sa véritable identité après avoir été éliminé, ce qui la classe quatrième de la compétition. Après de nombreux indices révélés et de nombreuses théories échafaudées, c'est bel et bien la chanteuse Alizée qui a dévoilé son visage sous le masque du Singe. Il faut dire que les internautes et les téléspectateurs avaient trouvé depuis un moment. Si la théorie Olivia Ruiz était apparue comme plausible en début de saison, les différents indices ont permis de cimenter la certitude qu'il s'agissait en réalité bien d'Alizée.

17:30 - Quels costumes en finale de Mask Singer ? Depuis le 23 août, ils sont treize à avoir participé à la saison 4 de Mask Singer. Après déjà sept épisodes diffusés, ils ne sont désormais plus que trois à pouvoir l'emporter : la Mariée, la Tortue et enfin l'Eléphant. Une des trois stars cachées sous ces costumes sera sacrée grande gagnante de Mask Singer 2022. Mais laquelle ? Suivez notre direct ce soir pour le savoir.