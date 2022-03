Elle m'a sauvée : les histoires vraies qui ont inspiré le téléfilm de M6

ELLE M'A SAUVEE M6. Le téléfilm de M6 "Elle m'a sauvée" revient sur les tragiques histoires vraies de Julie Douib et Laura Rapp, victimes de violences conjugales. Retour sur les deux affaires.

[Mis à jour le 29 mars 2022 à 20h50] M6 diffuse ce mardi 29 mars 2022 le téléfilm Elle m'a sauvée. Cette production revient sur deux affaires tristement devenues symboles des violences conjugales en France : le féminicide de Julie Douib, et la tentative d'homicide de Laura Rapp. Le 3 mars 2019, Julie Douib meurt après que son ancien compagnon lui ait tiré dessus à trois reprises en Haute-Corse. Cette mère de 34 ans avait pourtant porté plainte plusieurs fois contre son ex avant le drame, sans que les autorités ne réagissent. Son bourreau est condamné en 2021 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de vingt-deux ans. Peu après le décès de sa fille, le père de la victime, Lucien Douib, estimait qu'il "y a eu une défaillance dans le système, dans le manque d'écoute".

Laura Rapp, dont le téléfilm Elle m'a sauvée retrace l'histoire, était elle aussi victime de violences conjugales de la part de son compagnon durant de nombreuses années. Lorsqu'il essaie de l'étrangler dans la nuit du 16 au 17 avril 2018, devant leur enfant, elle porte plainte. Mais son conjoint est finalement remis en liberté sans bracelet électronique avant son procès pour tentative d'homicide, après avoir passé dix mois en détention provisoire. Son ex-conjoint a traquer Laura Rapp et sa fille, essayant d'obtenir la garde de l'enfant. C'est finalement le 14 mai 2019, deux mois après la mort de Julie Douib, qu'elle décide de raconter sur Twitter son histoire, reprochant à la justice de "lui tourner le dos" et demande protection. Son ancien conjoint est alors remis derrière les barreaux. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre quelques mois plus tard et condamné à huit ans de réclusion criminelle.

Synopsis - Menacée et battue par son ex-conjoint depuis de nombreux mois, Julie Douib, 34 ans, maman de deux jeunes enfants, était allée porter plainte de nombreuses fois. Le 3 mars 2019, Julie était abattue par son ex-compagnon à L'île Rousse en Haute-Corse. Dans la nuit du 16 au 17 avril 2018, après plusieurs années de violences conjugales, Laura Rapp trouve enfin le courage de porter plainte : son conjoint a tenté de l'étrangler sous les yeux de leur fille de deux ans. Après un an de détention provisoire pour tentative d'homicide, son ex-conjoint est remis en liberté dans l'attente du procès…