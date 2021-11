EUROVISION JUNIOR 2021. Après Valentina, Enzo tentera de remporter l'Eurovision Junior le 19 décembre 2021 avec son titre "Tic tac".

L'Eurovision Junior tiendra sa prochaine édition le 19 décembre 2021. Après la victoire de Valentina l'an dernier, c'est en France que se tiendra la version enfant du concours de chant européen. L'événement se déroulera à la Seine musicale de Paris, tout en étant retransmise en direct, comme chaque année, sur France 2. Cette année, Enzo porte les couleurs de l'Hexagone avec son titre "Tic Tac". Le titre est déjà disponible sur les plateformes de streaming et en téléchargement légal.

Âgé de 13 ans, Enzo est né dans les Yvelines en 2008. Son père étant pilote d'avion, il a grandi dans plusieurs endroits du monde : Macao, Hong-Konh, et bien évidemment la France. Le candidat de l'Eurovision Junior est également fan de football et de tennis, mais c'est sa passion pour le chant qui a pris le dessus depuis sa plus tendre enfance. Il faudra cependant attendre le 19 décembre pour découvrir la prestation d'Enzo sur la scène de l'Eurovision Junior, et découvrir s'il apportera une seconde victoire consécutive à la France.

Ecoutez la chanson de la France "Tic Tac" présentée à l'Eurovision Junior 2021

Où et quand voir l'Eurovision Junior 2021 ?

L'édition 2021 de l'Eurovision Junior à lieu le 19 décembre 2021 à la Seine Musicale de Paris. Il est possible de suivre l'événement en direct à la télévision, étant diffusé comme chaque année sur France 2. Il est également possible de suivre le concours de chant pour les 9-14 ans en direct streaming sur le site france.tv, via smartphone, ordinateur ou tablette.