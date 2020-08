GOOD SINGERS - Un mois après le premier épisode, Good Singers revient sur TF1 avec un deuxième épisode toujours présenté par Jary mais avec de nouvelles stars pour mener l'enquête.

[Mis à jour le 21 août 2020 à 20h10] Ce vendredi 21 août, TF1 diffuse un nouvel épisode de son nouveau concept d'enquête musicale : Good Singers. L'épisode 2 met en scène douze nouveaux candidats que six stars vont devoir tenter de démasquer : sont-ils de bons ou de mauvais chanteurs ? S'ils trouvent les bonnes réponses, ils obtiennent des fonds pour les associations qu'ils représentent. Dans le cas contraire, les fonds vont à l'association de l'équipe adverse. Vous l'aurez compris, personne ne perd dans cette émission, pas même les "casseroles" puisqu'il ne s'agit pas de juger leur performance vocale mais de s'amuser tout simplement. Ci-dessous, vous découvrirez les portraits des candidats de l'émission 2 de Good Singers et le premier indice pour chacun d'entre eux.

Pour mener l'enquête, TF1 invite six personnalités réparties dans deux équipes pour chaque épisode de Good Singers. Dans Good Singers épisode 2, Kendji Girac est le capitaine d'une équipe avec Natasha St-Pier et Fred Testot. Ils jouent ensemble pour obtenir des fonds pour l'association Inseme . La deuxième équipe est menée par Amel Bent et composée de Bilal Hassani et Titoff. Leurs gains sont reversés à l'association Huntington Avenir.

Au cours de chaque émission de Good Singers, les six jury-profileurs doivent étudier 12 candidats. Chacun d'entre eux peut être un bon chanteur ou bien chanter comme une "casserole". Tout au long des émissions, ils doivent se montrer attentif au moindre détail pour ne pas se tromper. Bien évidemment, la production de l'émission essaie de les induire en erreur pour ménager le suspense. A noter que Jarry ne partage pas avec les profileurs le nombre de bons chanteurs dans l'effectif des douze participants. Cliquez sur ce lien pour découvrir les portraits et les indices des candidats de Good Singers épisode 2.

Connu pour ses spectacles de one-man-show, Jarry est né en août 1977 à Angers. Actif aussi bien dans des films au cinéma que dans des séries télévisées, Jarry (de son vrai nom Anthony Lambert) est régulièrement présent en plateau des émissions de TF1. Il fait par exemple partie des habitués des émissions Vendredi tout est permis et Les Touristes présentées par Arthur. Il a aussi été juré de La France a un incroyable talent sur M6. Depuis quelques années, il s'essaie également à l'animation avec tout d'abord l'Eurovision en 2016 et 2017 au côté de Stéphane Bern puis des formats sur TF1 : 3615 Arthur & Jarry, Vendredi tout est Jarry et en 2020, un prime avec Good Singers.

Dans une interview pour le Huffington Post, Jarry précise d'ailleurs qu'il a d'abord longuement réfléchi avant d'accepter la proposition de TF1 d'animer Good Singers en primetime. "Quand j'ai reçu la proposition, je n'ai même pas répondu. Pour moi c'était forcément une blague, pourquoi ils m'auraient choisi moi alors que TF1 ne manque pas de bons présentateurs ? Et puis plus tard, ils m'ont relancé en me faisant savoir qu'ils attendaient ma réponse. C'est là que j'ai compris qu'ils étaient sérieux". Au final, c'est le concept de l'émission qui a le plus plu à Jarry et c'est pour cette raison qu'il a accepté de se lancer. "J'ai eu besoin d'y réfléchir quand même parce que c'est un rôle important. Mais j'ai accepté parce que le concept de l'émission m'a vraiment séduit, j'ai adoré".