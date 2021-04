HPI TF1. Audrey Fleurot incarne une femme de ménage aux capacités de déduction fulgurantes dans la nouvelle série policière de TF1.

[Mis à jour le 29 avril 2021 à 10h35] Une nouvelle série policière est lancée ce soir sur TF1. La première chaîne propose à ses téléspectateurs de découvrir HPI chaque jeudi à partir du 29 avril 2021. Cette fiction comique suit une femme de ménages au QI exceptionnel qui devient consultante pour la police, alors qu'elle déteste les flics. La première saison d'HPI, dont l'intégralité est déjà disponible sur la plateforme de streaming Salto, est composée de huit épisodes d'une cinquantaine de minutes environ.

HPI réunit un casting bien familier des fidèles de TF1. Dans le rôle de l'héroïne, Morgane Alvaro, on retrouve Audrey Fleurot, qui a déjà brillé dans Engranges, Un village français et Le Bazar de la Charité. Mehdi Nebbou (Le bureau des légendes) interprète le lieutenant Adam Karadec, qui va devoir canaliser cette protagoniste rebelle. D'autres acteurs sont au casting de cette série policière, comme Bruno Sanches (Catherine et Liliane, Je te promets), Marie Denarnaud (Les Adoptés), Bérangère McNeese (La Bouse) ou Michèle Moretti (La guerre est déclarée, Le nom des gens). HPI promet d'ores et déjà de séduire les amateurs de fictions policières dotées d'humour.

Synopsis - Morgane, 38 ans, est mère célibataire de trois enfants. Cette personnalité insoumise, dotée de 160 de QI, travaille comme femme de ménage au commissariat. Sa vie va totalement basculer lorsque ses capacités de déduction et son intelligence est repérée par la police, qui lui propose de devenir consultante... alors que Morgane déteste la police !

HPI est une série diffusée sur TF1 tous les jeudis à partir du 29 avril 2021. L'intégralité de la première saison est disponible en streaming sur la plateforme Salto. Mais si vous ratez un épisode, pas de panique, sachez qu'ils sont également disponible en replay dès le lendemain de la diffusion sur TF1 sur le site MyTF1. Il est possible d'y accéder via ordinateur, smartphone, tablette ou Smart TV.

