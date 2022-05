HPI TF1. La programmation d'HPI va changer sur TF1 dès le 26 mai 2022. Il y aura moins d'épisodes diffusés sur la première chaîne dans les prochains jours.

[Mis à jour le 19 mai 2022 à 20h45] Du nouveau attend les téléspectateurs de HPI dès la semaine prochaine. A partir du jeudi 26 mai 2022, TF1 change la diffusion de la saison 2 de sa série à succès. Au lieu de deux épisodes diffusés chaque semaine, comme c'était habituellement le cas, un seul épisode sera à découvrir chaque jeudi soir. L'épisode 5 de la fiction portée par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou est diffusé le 26 mai, l'épisode 6 le 2 juin, l'épisode 7 le 9 juin et l'épisode final de cette saison 2 le 16 juin 2022.

Cela signifie que HPI sera à savourer plus longtemps, mais qu'il y aura moins à se mettre sous la dent chaque semaine. Mais pas de panique, puisqu'une saison 3 est déjà commandée. Bruno Sanches a en effet dévoilé auprès de Télépro que la suite de la série devait débuter prochainement. La diffusion devrait être prévue pour l'an prochain sur TF1, sauf changement.

Synopsis - Morgane, 38 ans, est mère célibataire de trois enfants. Cette personnalité insoumise, dotée de 160 de QI, travaille comme femme de ménage au commissariat. Sa vie va totalement basculer lorsque ses capacités de déduction et son intelligence est repérée par la police, qui lui propose de devenir consultante... alors que Morgane déteste la police !

Audrey Fleurot campe l'héroïne d'HPI, Morgane Alvaro. Un rôle jubilatoire pour l'actrice vue auparavant dans Le Bazar de la Charité : "C'est très cathartique à jouer un personnage aussi excessif, drôle, avec ce look vestimentaire complètement outrancier. C'est quelque chose que je ne pourrais pas assumer dans la vie", a-t-elle confié dans une interview à 20 minutes. Pour se préparer à incarner un personnage HPI (haut potentiel intellectuel), la comédienne s'est renseigné sur Internet, et a bénéficié du savoir et de la documentation de la cocréatrice et coscénariste Alice Chegaray-Breugnot, dont le père est lui aussi HPI. Mais Audrey Fleurot tient à le rappeler : "On ne prétend pas faire un documentaire sur les HPI." Elle n'a pas non plus suivi d'entraînement pour incarner une consultante de police.

L'actrice française, vue auparavant dans Le Bazar de la Charité et Engrenages, s'est investie sur la création d'HPI, poussant les créateurs à choisir Mehdi Nebbou pour incarner son partenaire à l'écran. Et vous ne le savez peut-être pas, mais le compagnon d'Audrey Fleurot est également impliqué dans HPI. Djibril Glissant, son compagnon à la ville, a en effet participé à l'écriture de la série lors de la saison 1, comme a pu le confier la comédienne dans une interview à Nous deux. "Nous avons travaillé ensemble pour la première fois et c'était très chouette", a-t-elle d'ailleurs précisé. Le couple s'est rencontré il y a quelques années dans un cours de tango. Ensemble, ils ont eu un fils, né en 2015.

Au casting, on retrouve des acteurs bien connus pour les fidèles de TF1, à commencer par Audrey Fleurot (Engranges, Un village français, Le Bazar de la Charité) qui campe la protagoniste. Mehdi Nebbou (Le bureau des légendes) interprète le lieutenant Adam Karadec, qui va devoir canaliser cette protagoniste rebelle. D'autres acteurs sont au casting de cette série policière, comme Bruno Sanches (Catherine et Liliane, Je te promets), Marie Denarnaud (Les Adoptés), Bérangère McNeese ou Michèle Moretti (La guerre est déclarée, Le nom des gens).

Audrey Fleurot : Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou : Adam Karadec

Bruno Sanches : Gilles Vandraud

Marie Denarnaud : Céline Hazan

Bérangère McNeese : Daphné Forestier

Rufus : Henri

Michèle Moretti : Agnès Alvaro

Face au succès colossal de la première salve d'épisode, HPI s'est vu offrir sans surprise une saison 2. Celle-ci est diffusée sur TF1 à partir du 12 mai 2022. Audrey Fleurot fait son retour sous les traits de Morgane Alvaro, et continue de donner la réplique à Mehdi Nebbou, qui incarne Adam Karadec. L'intégralité des épisodes est déjà en ligne sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

TF1 est habituée aux adaptations de séries étrangères, comme c'était le cas dernièrement pour Gloria, Un homme d'honneur ou Je te promets. Mais contrairement aux autres fictions de la première chaîne, HPI est totalement inédite : ce n'est ni une adaptation ni un remake étranger, mais une fiction 100% originale !

Pourquoi HPI est-elle critiquée par certains internautes ?

Avant sa diffusion, la série policière HPI a suscité des critiques. Certains internautes se sont insurgés sur la représentation des HPI que véhiculait la série avant sa diffusion sur TF1. C'est notamment le cas du journaliste Clément Garin : "Etant moi-même HPI, je suis ulcéré par ce scénario ultra-caricatural. C'est quoi l'idée ? Laisser entendre que les HPI sont des fous à 18 de tension ? Je râle souvent pour rien mais là, je suis consterné". Pour une autre personne sur Twitter, HPI semble être "une série de cliché totalement faux sur les hpi.. Déjà 160 de qi alors la courbe française s'arrête à 150... Au-delà on ne calcule pas.. Ça va être encore dur à vivre pour les vrais HPI."

La série HPI est une production TF1 diffusé sur la première chaîne. Le premier épisode est à découvrir dès le 29 avril 2021, dès 21h05. La saison 1 comporte huit épisodes, deux étant diffusés chaque jeudi soir sur la Une. La diffusion d'HPI a pris fin le 20 mai 2021 sur TF1 pour sa première saison. Le coffret DVD de la saison 1 est disponible à l'achat à partir du 25 août 2021. La saison 2 est diffusée sur TF1 à partir du 12 mai 2022, et aussi visible en streaming sur la plateforme par abonnement Salto.

HPI est une série diffusée sur TF1 à partir du 29 avril 2021. L'intégralité des deux premières saisons sont disponibles en streaming sur la plateforme Salto. Mais si vous ratez un épisode, pas de panique, sachez qu'ils sont également disponible en replay dès le lendemain de la diffusion sur TF1 sur le site MyTF1. Il est possible d'y accéder via ordinateur, smartphone, tablette ou Smart TV.