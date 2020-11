"L'amour est dans le pré : Eric éconduit, des reproches pour Laurent... Le résumé"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 - L'épisode 8 de L'amour est dans le pré a été synonyme de déceptions pour Eric l'Auvergnat et Laurent. Le récap.

[Mis à jour le 2 novembre 2020 à 23h30] L'épisode 8 de L'amour est dans le pré a vu Eric perdre ses deux soupirantes, alors que l'agriculteur profitait des moments heureux passés avec Sylvie et Cathy. L'agriculteur ne savait pas laquelle des deux choisir, et cette indécision a été fatale à sa vie amoureuse. Au cours du séjour, Sylvie a réalisé qu'elle avait "besoin d'un homme qui [lui] montre qu'il [l]'ait choisie [...] J'attendais qu'Eric soit plus démonstratif et affirmé dans son choix, mais je l'ai pas senti."

Lorsqu'elle annonce son départ à l'éleveur auvergnat, ce dernier cache sa déception, d'autant plus qu'il commençait à développer des sentiments pour sa prétendante. Plus tard, c'est Cathy qui lui avouera sa volonté de se retirer de la compétition amoureuse, car elle ne ressent rien d'autre que de l'amitié pour lui. "J'en ai vraiment gros [sur le cœur], confiera Eric à la fin de l'épisode, les larmes aux yeux. Ce train est passé et je suis resté sur le quai..."

Violence mise au point pour Laurent

En Normandie non plus, la romance n'est pas au rendez-vous. Dès le début du séjour, Laurent a poussé ses deux prétendantes à travailler à ses côtés, sans jamais entrer dans le jeu de la séduction. L'exigence du candidat aura raison de Charlotte et Emilie, toutes les deux furieuses de son comportement : "Là franchement j'ai envie de prendre mes affaires et de rentrer chez moi, s'énerve Emilie. J'ai quand même fait la démarche [de venir], c'était une organisation de malade dans mon quotidien, et la déception est énorme." Emilie regrette que l'agriculteur ne consacre pas de temps à ses deux soupirantes durant les cinq jours de leur présence.

Les deux mères de famille ne vont pas tarder à mettre les choses au clair avec l'éleveur, qui ne s'est rendu compte de rien. "Je sais qu'en 5 jours il peut y avoir le déclic, là pour ma part je l'ai pas du tout", lâche Emilie. Une colère partagée par Charlotte : "Je suis venue dans l'objectif de repartir avec toi Laurent, tu me plais, mais là clairement je suis venue faire un séjour à la ferme. Ça laisse la place à zéro séduction que ça soit pour moi ou pour elle […] Il y a rien". Alors que Laurent tentera de se rattraper en étant particulièrement prévenant avec Emilie, ces gestes d'attention ne fonctionneront pas. Pour celle qui a vécu un coup de cœur aux speed datings avec l'agriculteur, "il y a un truc qui s'est cassé".

Laura tiraillée entre Benoît et Jean-Eudes

Au début du séjour à la ferme de L'amour est dans le pré, Laura n'avait d'yeux que pour Jean-Eude, son coup de coeur des speed-datings qui lui faisait des déclarations enflammées. Mais à mesure que les jours passent, la timide éleveuse semble ressentir davantage de sentiments pour Benoît. Et ce dernier sort le grand jeu pour la séduire, sachant pertinemment qu'il n'était pas son premier choix. Ses démonstrations d'affection fonctionnent puisque Laura est perdue dans ses sentiments, comme on peut le voir dans l'épisode 8. Lorsqu'elle passe du temps avec Jean-Eudes, elle trouve désormais qu'il en fait trop pour l'impressionner, ce qui va provoquer l'effet inverse : l'étincelle amoureuse diminue. Lorsque Laura présente ses deux soupirants à ses amis, elle s'avoue tiraillée, bien qu'elle admet que son coeur bat davantage pour Benoît : "Je pense que je me suis emballée avec Jean-Eudes car c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui sait dire les choses au bon moment, mais au fond de moi j'ai plus de similarité avec Benoît." Des sentiments que Jean-Eudes remarque immédiatement, surtout lorsque l'éleveuse insiste pour que son rival prenne place à côté d'elle à table. Laura va-t-elle définitivement choisir Benoît ? On en saura plus dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré.

David fait son choix, Paul-Henri a une préférence

Dans le Tarn, L'amour est dans le pré se passe beaucoup mieux. Alors que David pensait que son coup de coeur pour Stéphanie la brune n'était pas réciproque, celle-ci lui fait des confidences qui vont le rassurer sur leur futur commun, en lui avouant ses sentiments : "Ce matin je suis descendue, et j'étais heureuse de te voir", admet-elle. Elle lui explique cependant qu'elle a besoin de temps pour construire cette relation. Rassuré, l'agriculteur annonce dans la soirée à son autre soupirante que son choix amoureux est fait : "Je t'ai trouvée rigolote, à mon goût, très belle, je vous aime bien toutes les deux. Mais je pense que l'alchimie a fait que j'étais plus vers l'autre Stéphanie que toi." Une annonce à laquelle Stéphanie dite "la blonde" s'attendait et qu'elle comprend.

Dans l'épisode 8 de L'amour est dans le pré, Paul-Henri profite du séjour de Maïté et Aline pour faire plus ample connaissance avec ses soupirantes. La première est mal à l'aise avec la situation, n'ayant pas l'impression que l'agriculteur veuille entrer dans la séduction avec elle. De fait, Maïté n'ose pas faire le premier pas. A l'inverse, Paul-Henri se montre beaucoup plus tactile avec Aline, admettant que leur relation est "plus dans l'émotionnel et l'intuition." Le courant semble davantage passer entre eux. Il faudra toutefois attendre les prochains épisodes pour savoir si Paul-Henri va la choisir pour poursuivre une relation amoureuse sur le long-terme.

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission est depuis diffusée chaque semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Dans le diaporama ci-dessus, on vous dit ce que sont devenus les agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

L'amour est dans le pré - au programme TV sur M6 les lundis à 21h05