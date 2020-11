"L'amour est dans le pré : Maïté s'emporte contre Paul-Henri, le résumé"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Vexée par la décision de Paul-Henri, Maïté accable l'agriculteur de reproches. Résumé de l'épisode 11 de L'amour est dans le pré.

[Mis à jour le 23 novembre 2020 à 23h30] Entre déceptions amoureuses et rapprochements significatifs, L'amour est dans le pré a signé un véritable tournant pour les agriculteurs cette semaine. Diffusé le 23 novembre 2020, l'épisode 11 a vu Paul-Henri faire un choix entre Aline et Maïté, ce qui a provoqué la colère de cette dernière. La Bitteroise n'a pas mâché ses mots pour exprimer sa déception dans ce qui a été l'une des disputes marquantes de cette saison de l'émission M6. Cathy a également dû se rendre à l'évidence : aucune relation amoureuse ne pouvait naître avec François. Au milieu de ces révélations, Mathieu et Jérôme poursuivent leurs idylles avec les élus de leur cœur. Retrouvez ci-dessous le résumé détaillé de l'épisode 11 de L'amour est dans le pré.

Maïté explose face à Paul-Henri

L'épisode 11 de L'amour est dans le pré a vu, avec la rupture entre Eric et Claudine, l'une des disputes marquantes de la saison 15. Paul-Henri a été amené à faire un choix entre ses deux prétendantes, Maïté et Aline. Au cours d'une promenade en tracteur, l'éleveur des Pyrénées-Orientales a mis les choses au clair avec Maïté, dont il n'appréciait pas les sautes d'humeur et le franc-parler : il souhaite passer davantage de temps avec Aline. "Je sais que [ton caractère] peut me correspondre, admet-il, mais par moment ça ne me va pas du tout.". Il a même avoué avoir "peur" d'elle, une réflexion qui a profondément vexé Maïté : "Je ne te saute pas dessus non plus, s'emporte-t-elle, je ne suis pas agressive, je suis juste honnête et sincère !"

Au fur et à mesure de la conversation, Maïté a fait avouer à Paul-Henri qu'il ne voit aucun futur avec elle et qu'il est prêt à la laisser partir. Pour apaiser les tensions, l'agriculteur lui a proposé de terminer son séjour dans son exploitation, mais la soupirante a refusé catégoriquement : "Je préfère partir la tête haute. Tu ne mérites même pas que je reste à m'intéresser à toi, parce que tu ne vois pas les belles valeurs et la belle personne que je suis […] J'aurais pu t'apporter beaucoup je le sais, tant pis pour toi, c'est pas moi qui y perd je le sais !" Maïté ne va pas s'arrêter là, et va accablé l'agriculteur de reproches, l'accusant d'avoir menti dans son portrait : "Tu te mets avec quelqu'un d'introverti, et j'espère que vous allez bien vous faire chier ! Tant pis pour toi. Et j'espère que tu le regretteras !" Durant toute la dispute, Paul-Henri n'a pas réussi à se faire entendre et déplore que Maïté réagisse aussi mal : "Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. C'est rédhibitoire chez moi." Déçue et vexée, Maïté quitte l'exploitation de Paul-Henri, sans retenir quelques larmes : "Ce n'est pas parce que ses anciennes compagnes étaient comme moi que je ne peux pas lui apporter quelque chose…"

Aline en larmes après la décision de Paul-Henri

Après le départ de Maïté, Aline est "surprise" mais ravie de pouvoir profiter de moments en tête à tête avec Paul-Henri. L'alchimie semblait être au rendez-vous, Aline se révélant beaucoup plus drôles que ce à quoi s'attendait l'agriculteur. Après ces moments privilégiés, Aline est sous le charme et espérait pouvoir poursuivre l'aventure L'amour est dans le pré avec l'agriculteur occitan. Mais pour Paul-Henri, il vaut mieux arrêter là : pour lui, il n'y aura jamais plus que de l'amitié entre eux. "Mon intuition me fait dire que ce n'est pas la bonne personne", a admis Paul-Henri face aux caméras de M6. Aline était extrêmement déçue de ce retournement de situation, auquel elle ne s'attendait pas. Elle a toutefois acceptée la décision de l'agriculteur, sans cacher ses larmes de déception : "Je le remercie, parce que ça faisait longtemps qu'un homme avait pas été aussi bienveillant et attentionné avec moi. Je me sentais vraiment bien, il va me manquer..." Cependant, en l'amenant à la gare, l'agriculteur s'est autorisé des gestes d'affection et s'est montré tactile envers Aline, acceptant également qu'ils restent en contact.

Déception amoureuse pour Cathy

L'épisode 11 de L'amour est dans le pré a levé le voile sur la fin du séjour de François chez Cathy. Alors que l'alchimie semblait fonctionner lors des speed-datings, la déception n'a fait que s'accentuer depuis le début du séjour à la ferme. La viticultrice cherche quelqu'un de dynamique pour la suivre dans son rythme effréné, lorsque son prétendant semble davantage se laisser porter par la vie. Finalement, ils ont décidé d'être honnêtes : "On est quand même assez opposé", a admis François, lorsque Cathy s'est rendue à l'évidence : "ça ne pourra pas coller entre nous". Pour la viticultrice, son prétendant n'avait pas été honnête avec elle dès l'écriture de son courrier, puisqu'elle s'imaginait un caractère beaucoup plus semblable au sien. Si François ne semblait pas plus peiné que ça par cet échec sentimental, ce n'était pas le cas de l'agricultrice : "Je suis déçue parce que j'ai perdu mon temps, a-t-elle admis face aux caméras de M6. J'aurais peut-être pu trouver quelqu'un d'autre et être heureuse de suite..." Toutefois, cette expérience lui a également appris que "l'idéal n'existe pas", et qu'elle doit être prête à faire quelques concessions pour trouver l'amour.

Alexandre plaque tout pour vivre avec Mathieu

L'épisode 11 de L'amour est dans le pré a permis d'avoir un aperçu de la romance entre Mathieu et Alexandre. Une fois Johnny parti, les deux tourtereaux ont pu profiter de moments privilégiés à deux. Nuit romantique à la plage, déjeuner en famille, vacances en amoureux… Mathieu est aux anges : "J'ai l'impression de le connaître depuis longtemps, a commenté l'éleveur de taureau. Le mot 'évident' est vraiment le terme qui convient le mieux à ce début d'histoire." De son côté, Alexandre est prêt à tout pour que "Mathieu soit l'homme de [sa] vie" : il décide de quitter son travail, d'en trouver un nouveau dans la région où vit l'éleveur occitan et se prépare déjà à quitter son appartement pour emménager chez lui.

La romance entre Jérôme et Lucile se confirme

Dans le Rhône, l'idylle entre Jérôme et Lucile se confirme de jour en jour. Les deux amoureux ont révélé dans l'épisode 11 de L'amour est dans le pré avoir passé leur première nuit ensemble en tant que couple : "C'était très beau, commente Lucile, à son image, tout dans la délicatesse et à l'écoute". Les deux tourtereaux sont désormais prêts à construire une relation solide. Et le coup de foudre des courriers et du speed-dating n'a pas paru s'amenuiser, au contraire ! Lucile a été adoptée par les parents de Jérôme au cours d'un dîner, tandis qu'ils ont déjà en tête des projets d'enfants. "L'amour est en train de naître, a observé le maraîcher, subjugué. Ce qu'on vit c'est exceptionnel : j'ai aucune attente, j'ai juste envie de vivre le moment présent... parce qu'il est trop bon, que ça fait trop longtemps qu'il est pas arrivé et qu'on est dans le même état d'esprit." L'idylle va-t-elle se poursuivre jusqu'au bilan ? Il faudra encore attendre quelques semaines pour en avoir la certitude.

tout sur L'amour est dans le pré saison 15

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission est depuis diffusée chaque semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Dans le diaporama ci-dessus, on vous dit ce que sont devenus les agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

