L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Alors que Jérôme, Cathy et Lionel participent aux speed-datings, Mathieu a accueilli ses deux prétendants chez lui.

[Mis à jour le 28 septembre 2020 à 23h30] Le troisième épisode de L'amour est dans le pré, diffusé le 28 septembre 2020, a permis d'avoir un premier aperçu du séjour à la ferme chez Mathieu. L'éleveur de taureau a accueilli Alexandre et Johnny, les deux prétendants qu'il avait choisi à l'issue des speed-datings. Si Johnny arrive le premier, prêt à " tout faire pour le séduire ", le courant semble davantage passer avec Alexandre. L'agriculteur trouve en effet qu'il est " tout mignon, très réservé, pas dans le show ". Mais le Gardois compte bien laisser aux deux candidats l'opportunité de le séduire. Mais une épée de Damoclès pèse sur la tête de l'éleveur : Mathieu est atteint du syndrome de Cadasil, une maladie génétique rare qui s'attaque au cerveau. Si elle ne s'est pas encore déclarée, elle peut, à terme, provoquer des accidents vasculaires cérébraux et autres troubles.

S'il l'avait évoqué dans son portrait, Mathieu de L'amour est dans le pré n'avait pas encore eu l'occasion d'aborder le sujet avec ses deux prétendants. Il a commencé à en esquisser les contours de sa maladie au cours de l'épisode 3 : " Je lui parle des fois à la maladie, c'est devenue ma copine ". Lorsqu'il a été diagnostiqué, le quarantenaire était en couple avec un homme qui n'était pas prêt à vivre avec un malade. Depuis, il profite de chaque instant de la vie. " Là, ça va, détaille Mathieu à ses deux soupirants, mais la maladie finira par se déclarer et ça va pas être sympa ". Johnny se veut optimiste sur son sort, quand Alexandre n'hésite pas à aborder la question de manière plus directe, ce qui n'est pas pour déplaire à l'éleveur. " Je trouve [qu'Alexandre] appréhende mieux la maladie que Johnny, qui était plus sur la réserve ". Si le sujet a été abordé rapidement, l'éleveur compte bien poursuivre cette discussion en leurs demandant ce qu'ils pensent de son état de santé plus tard, lorsque le moment sera davantage propice à la confession.

Jérôme déjà amoureux ?

Si les choses sérieuses ont commencé pour Mathieu, Jérôme se lance seulement dans les speed-datings de L'amour est dans le pré. Celui à qui on n'avait jamais dit " tu es beau " a reçu une pluie de compliments de la part des neuf femmes qu'il a invitées à Paris. Mais l'une d'elles lui a particulièrement fait tourner la tête : il s'agit de Lucile, une directrice de SPA pour laquelle il avait déjà eu un coups de coeur lors de l'ouverture des courriers. Les deux célibataires se dévorent du regard, visiblement très émus et frappés par l'évidence de leur rencontre : " Dans ma tête, c'était le destin, il fallait que je vienne. Je ne suis pas mal à l'aise mais il y a un truc qui se passe ", confie Lucile, la gorge nouée. Une fois le rendez-vous terminé, le maraîcher et céréalier, les larmes aux yeux, reste bouleversé et doit prendre une pause pour se remettre de ces émotions. Pour Lucile, il n'y a pas de doutes : " J'ai eu l'impression de rencontrer l'homme de ma vie ". C'est donc sans surprise que Jérôme invite Lucile à le rejoindre à la ferme ainsi qu'Alicia, une femme dont la simplicité et le naturel l'ont séduit.

Malaises pour Cathy, pas d'étincelles pour Lionel

Les speed-datings de Cathy dans L'amour est dans le pré se sont déroulés avec moins d'étincelles. La viticultrice a choisi d'inviter un seul de ses prétendants, François, un caviste avec qui elle partage plusieurs points communs. Mais avant celui-ci, ses deux rendez-vous précédents se sont très mal déroulés. Avec l'un, les silences gênés se sont enchaînés tant ils n'avaient rien à se dire. Avec un autre, la conversation prend des tournures étranges, évoquant la cuisine à l'échalote et leur absence de points communs. " Je ne comprends pas cette conversation ", lâchera même Karine Le Marchand, quand Cathy explosera de rire à l'issue du rendez-vous. C'est pourquoi elle a seulement décidé d'inviter François à la rejoindre à la ferme.

Tout comme Cathy, Lionel ne ressentira pas de coups de foudre lors de ses speed-datings. L'éleveur, bientôt retraité, s'est néanmoins laissé séduire par deux femmes : Muriel et Sylvie, les deux seules avec lesquelles il a ressenti des atomes crochus. Ce sont ces deux soupirantes qu'il invite dans son exploitation située dans le Grand Est.

Sylvie et Cathy arrivent chez Eric l'Auvergnat

Dans ce troisième épisode de L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont pu apercevoir le début du séjour à la ferme de Cathy et Sylvie chez Eric l'Auvergnat. L'agriculteur, stressé à l'idée d'avoir " deux dames à la maison pour la première fois ", se laissera toutefois séduire par la douceur et la bonne humeur de Sylvie. " Sylvie à la maison c'est déjà un petit rayon de soleil ", constate-t-il, visiblement sous le charme. Mais dès que Cathy arrive, la prétendante semble éclipser sa rivale par son énergie et sa présence naturelle : Cathy et Eric n'hésitent pas à se taquiner et à plaisanter ouvertement. Comment va se dérouler le reste du séjour à la ferme pour l'éleveur, célibataire depuis 30 ans ?

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission est depuis diffusée chaque semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Dans le diaporama ci-dessus, on vous dit ce que sont devenus les agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

L'amour est dans le pré - au programme TV sur M6 les lundis à 21h05