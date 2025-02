Un couple emblématique de L'Amour est dans le pré a rompu, une explication brutale et des fans sous le choc

Un couple emblématique formé lors de la 19e saison de "L'Amour est dans le pré" a annoncé sa rupture, 9 mois après la fin du tournage...

L'Amour est dans le pré a beau entamer en 2025 sa 20e saison avec de nouveaux portraits d'agriculteurs en quête d'amour, les téléspectateurs n'ont pas oublié les histoires qui les ont fait vibrer l'an passé. La précédente édition avait vu se former plusieurs couples marquants, comme Mickaël et Nadia, Renaud et Anne, Brice et Marion, mais aussi Stéphane et la surprise Nejma.

Un autre duo avait tout particulièrement ému le public. Celui que formait Flavie et Valentin, une jolie Bretonne et un jeune éleveur normand qui semblaient sur un petit nuage depuis le coup de foudre initial. Leur histoire avait pris un tour dramatique quand Flavie avait appris, en pleine d'aventure, qu'elle souffrait d'un cancer. L'agriculteur à la recherche de l'amour l'avait alors immédiatement soutenue dans cette épreuve, renforçant leurs liens naissants.

Malgré ces moments difficiles, le couple était ressorti encore plus soudé de l'émission, avec déjà des projets plein la tête. Mais coup de tonnerre le 2 février : dans une story Instagram, Flavie a annoncé sa séparation de Valentin. "Malheureusement Valentin et moi ne sommes plus ensemble pour des raisons qui nous concernent. J'ai passé neuf beaux mois à ses côtés mais la vie a fait que nos chemins se séparent", a-t-elle écrit sobrement.

Cette triste nouvelle, rapidement relayée par la presse people, a suscité une vague d'émotion chez les fans inconditionnels de L'Amour est dans le pré. Beaucoup avaient été touchés par la force des sentiments qui unissaient Flavie et Valentin à l'écran et leur capacité à surmonter les obstacles. Même le chanteur Julien Doré, fidèle de l'émission, a réagi avec consternation sur son compte Instagram.

Sans un mot, la star s'est filmée dans sa voiture, faisant la moue avec en fond sonore "You're beautiful", la chanson de James Blunt qui a servi de générique à l'émission pendant des années. Son post a été repris par Karine Le Marchand mais aussi par Flavie elle même, qui s'est néanmoins abstenue de tout commentaire. Mais celle-ci a néanmoins décidé d'en dire plus après quelques heures de silence sur cette terrible rupture.

Toujours sur Instagram, Flavie a tenu à préciser que la fin de cette belle histoire n'était pas de son fait. "La 'rupture' n'était pas ma décision mais la sienne. Donc, merci de ne pas cracher sur mon dos sans savoir", a-t-elle posté un peu sèchement. Si les raisons exactes de cette séparation soudaine, 9 mois après la fin du tournage et quelques semaines seulement après la diffusion du bilan de l'ADP, restent inconnues, ce nouveau rebondissement vient conclure un peu amèrement une belle histoire d'amour née devant les caméras de M6.