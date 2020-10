L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 –Lors du séjour à la ferme, Claudine et Eric le chevrier se disputent jusqu'à un point de non-retour. Résumé de l'épisode 6 de L'amour est dans le pré.

[Mis à jour le 19 octobre 2020 à 23h30] Dans l'épisode 6 de L'amour est dans le pré diffusé le 19 octobre 2020, Claudine et Eric atteignent un point de non-retour dans leur relation. Attention, si vous n'avez pas vu l'épisode, la suite contient des spoilers. Alors qu'ils avaient eu un véritable coup de cœur lors des speed-datings, le comportement de l'agriculteur va forcer sa prétendante à remettre en question leur relation et son possible futur. Durant leur première soirée, Eric le chevrier restera planté devant sa télévision pendant que sa prétendante prépare à manger et fait le service. Alors que Claudine espère passer un moment en tête-à-tête avec l'éleveur, ce dernier refusera tout simplement d'éteindre sa télévision : "T'es belle, mais t'es pas une TV", va-t-il balancer à sa soupirante.

La soirée s'avère extrêmement décevante pour Claudine, qui prend une décision radicale dès le lendemain matin : dès le lendemain matin, elle annonce à Eric qu'elle veut quitter son exploitation. Le candidat de L'amour est dans le pré, qui considère qu'il n'y a "pas mort d'homme", lui promet tout de même d'essayer de se rattraper. Mais la prétendante estime que c'est trop tard : "Tu fais une démarche comme ça pour trouver quelqu'un, tu fais des efforts quand même ! Ça, ce sont pas des gros efforts quand même !" Après lui avoir laissé son numéro de téléphone, elle prend sa voiture et rentre chez elle. "Maintenant j'attends de voir, lâche Claudine avant de partir. S'il est capable de réfléchir, s'il veut bouger il le fait, c'est tout. " Mais Eric le chevrier se lamente sur son sort, ne comprenant pas la colère de sa soupirante : "Tout allait bien, tout ! Tu te démènes pour arriver à un bon truc, ça suffit pas ! Tout est bien qui ne finit pas bien", déplore l'agriculteur. Il faudra toutefois patienter quelques épisodes avant de découvrir si les deux tourtereaux vont se rabibocher, ou si leur histoire s'achève là.

Mathieu et Alexandre se rapprochent

Dans le Gard, Mathieu poursuit le séjour en compagnie de Johnny et d'Alexandre. Mais si l'éleveur de taureau veut garder l'esprit ouvert, il a beaucoup de mal à cacher son attirance pour Alexandre, qui était déjà son coup de coeur lors des courriers et des speed datings. Mathieu et Alexandre partent d'ailleurs faire une virée à cheval en tête à tête et ne manquent pas de flirter. IAprès une conversation intense, ils s'embrassent et rentrent au galop, main dans la main. "C'est le coup de coeur du speed-dating qui se confirme puissance..., note Mathieu après coup, incapable de finir sa phrase tant il est ému. J'en ai des frissons. "

Alors que les deux hommes cachent leur rapprochement à Johnny, Mathieu profite de la fin du séjour à la ferme de L'amour est dans le pré pour sonder ses deux soupirants sur le futur. Il leur avoue sa volonté de vivre en camping-car une bonne partie de l'année, et les interroge sur leur vision du couple. Alexandre est totalement réceptif aux projets de l'éleveur, et confie qu'il cherche actuellement l'homme avec qui passer sa vie.

Malaises entre Cathy et François

En Nouvelle-Aquitaine, Cathy débute le séjour à la ferme avec son unique prétendant, François. Mais ce moment ne débute pas sous de bons auspices, puisque l'agricultrice finit par se rendre compte que son soupirant est très différent de ce qu'elle pensait : il n'est pas aussi dynamique qu'elle, et se complique trop la vie à son goût. Les deux individus en quête d'amour ne sont donc pas toujours sur la même longueur d'onde, et le premier jour est ponctué de plusieurs moments de malaises.

Eric l'Auvergnat indécis

En Auvergne, l'autre Eric passe du bon temps avec Cathy et Sylvie. Mais l'heure du choix approche, et l'agriculteur se sent particulièrement indécis : "Elles sont toutes les deux sur la même base : Cathy est vivante, dynamique, tandis que Sylvie on voit qu'elle est plus posée, c'est pas le même genre de femme. Est-ce qu'il me faut un caractère vif ou plus cool ? C'est la question que je me pose et ça va être un choix très compliqué". Toutefois, l'Auvergnat a bien conscience qu'il doit assurer son bonheur, et celui de sa future compagne.

Qui David va-t-il choisir ?

Tout comme Cathy, David a débuté les séjours à la ferme dans L'amour est dans le pré. Et si ses deux prétendantes sont cordiales l'une envers l'autre, elles n'hésitent pas non plus à se lancer des piques et à aller dans la compétition pour le coeur de l'agriculteur. Mais ce dernier a tout de même déjà une préférence pour Stéphanie la brune, que même sa fille remarque : "Il y a une petite avance pour Stéphanie la brune, confirme le Tarnais, mais aujourd'hui, elle me met des barrières." En effet, cette mère de famille laisse entendre devant les amis de David que "ça peut ne pas matcher", "on ne sait pas ce qu'on va découvrir". Face à ces déclarations qui le refroidissent, l'agriculteur décide de ne pas se fermer de portes et de laisser sa chance à l'autre Stéphanie : "Je n'ai pas envie de me lancer à corps perdu et de faire des conneries".

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission est depuis diffusée chaque semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Dans le diaporama ci-dessus, on vous dit ce que sont devenus les agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

L'amour est dans le pré - au programme TV sur M6 les lundis à 21h05