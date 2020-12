"L'amour est dans le pré : qui est en couple ? Résumé des bilans"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Ce soir, M6 a diffusé le dernier épisode de la saison 15 de L'amour est dans le pré. Karine Le Marchand a fait le bilan sur les histoires de Cathy, Lionel, Mathieu, David, Florian, Jean-Claude et Laurent. Les téléspectateurs ont même eu droit à une très belle demande en mariage. Découvrez le résumé de l'émission.

Les téléspectateurs ont pu suivre le dernier épisode de la saison 15 de L’amour est dans le pré. Karine Le Marchand a fait le bilan avec Cathy, Lionel, Mathieu, David, Florian, Jean-Claude et Laurent. Cette saison a été marquée par quelques belles histoires d’amour. C’est notamment le cas de Mathieu qui a rencontré Alexandre grâce à l’émission. Les deux hommes sont très heureux ensemble et Alexandre accepte la différence d’âge ainsi que la maladie du fermier. D’ailleurs, pendant la soirée, Mathieu a fait une demande en mariage surprise à Alexandre devant les caméras. Karine le Marchand a été la témoin et cette séquence a bouleversé tout le monde. De son côté, Cathy a vécu quelques déceptions dans l’émission et n’a pas été satisfaite de son prétendant. Elle est donc arrivée devant l’animatrice avec Lionel. Les deux agriculteurs sont ensemble et prennent leur temps. Découvrez le résumé de cet épisode.

00:14 - Résumé du bilan de L'amour est dans le pré (2/2) FIN DU DIRECT- Puis, le public a pu retrouver Florian. L’agriculteur était très réservé lors du speed-dating, mais a fini par s’ouvrir avec Lola. La prétendante et l’agriculteur vivent une belle histoire d’amour et Lola est prête à venir s’installer chez lui. Ils recherchent actuellement une belle maison proche de la ferme de Florian. Pour le moment, ils veulent prendre leur temps, mais espèrent fonder une famille. Karine Le Marchand a ensuite fait le bilan avec David. L’agriculteur avait craqué sur deux Stéphanie, mais cela n’a pas fonctionné. Il avait voulu laisser une chance à Stéphanie la brune, mais cette dernière se montrait très froide. David recherche une femme qui lui ressemble et qui laisse exprimer ses sentiments. Enfin, Cathy et Lionel sont arrivés ensemble devant Karine Le Marchand pour le bilan. Cathy a été déçue de son prétendant, qui n’était pas prêt à vivre quelque chose avec elle. Ainsi, elle s’est rapprochée de l’agriculteur - Une première pour l’émission Française. De son côté, Lionel a aussi été déçu par ses deux prétendantes dans l’émission. L’animatrice ne leur souhaite que le meilleur et les téléspectateurs peuvent leur envoyer des lettres. À la fin du bilan, l’animatrice de M6 a annoncé une saison 16 de L’amour est dans le pré et les téléspectateurs pourront découvrir très bientôt les profils des prochains agriculteurs.

00:11 - Résumé du bilan de L'amour est dans le pré (1/2) Les téléspectateurs ont pu voir la dernière partie du bilan de la saison 15 de L’amour est dans le pré. D’abord, Karine Le Marchand a retrouvé Mathieu. L’agriculteur est homosexuel et est tombé sous le charme d’Alexandre. Pourtant, le jeune homme ne remplissait pas ses critères et il a donc vécu un vrai coup de foudre. D’ailleurs, il a profité de cet instant avec Karine Le Marchand pour demander Alexandre en mariage. Le prétendant a dit "oui" et les deux amoureux ont de nombreux projets ensemble. Cette séquence a marqué la saison de l’émission. Puis, Karine Le Marchand est allée à la rencontre de Jean-Claude. Le fermier est venu avec Yolanda au bilan, mais est pourtant célibataire. La prétendante et Jean-Claude sont restés de "bons amis" et n’ont pas réussi à faire évoluer leur relation. Jean-Claude était bien trop dans le contrôle et est donc triste d’être passé à côté de son aventure dans L’amour est dans le pré. Les téléspectateurs peuvent l’écrire afin de l’aider à rencontrer la bonne personne. Puis, la maîtresse de cérémonie a passé un instant avec Laurent. L’agriculteur était débordé quand il a fait devenir ses deux prétendantes et leur a donné beaucoup de travail. Cela les a dégoûtées et Laurent n’a laissé aucune place à la séduction. Pourtant, il a voulu tenter une histoire avec Charlotte et ils étaient même prêts à vivre ensemble. Cela n’a pourtant pas fonctionné et la prétendante a fini par le quitter.

14/12/20 - 23:55 - Une saison 16 de L'amour est dans le pré en préparation ! Cette saison de L’amour est dans le pré a été marquée par une demande en mariage ainsi que de belles rencontres. À la fin du bilan, Karine Le Marchand a fait une belle annonce aux téléspectateurs. L’animatrice compte dévoiler très bientôt les portraits des agriculteurs de la saison prochaine. Le public pourra donc découvrir une saison 16 et l’émission est renouvelée sur M6.

14/12/20 - 23:51 - Les téléspectateurs peuvent écrire aux agriculteurs Le bilan de la saison 15 de L’amour est dans le pré est terminé sur M6. Pour autant, certains agriculteurs n’ont pas trouvé l’amour et les téléspectateurs peuvent les écrire s’ils le souhaitent. Cathy, Laurent, Philippe, Jean-Claude, Paul-Henry ou encore Lionel espèrent un jour tomber amoureux et comptent sur les prochaines lettres.

14/12/20 - 23:36 - Lionel déçu par ses prétendantes De son côté, Lionel a aussi vécu quelques déceptions dans L’amour est dans le pré. L’agriculteur avait rencontré Christine, mais elle était partie au bout de quelques jours. "Elle ne savait pas ce qu’elle voulait", avoue le fermier à l’animatrice. La prétendante n’était pas à l’aise avec les caméras et n’était pas prête pour une relation. Pour la seconde prétendante, Lionel ne se voyait pas en couple avec elle. "Tu allumes les filles, mais rien derrière", plaisante Karine Le Marchand. L’animatrice de M6 est quand même très contente pour les deux agriculteurs.

14/12/20 - 23:28 - Cathy déçue par son prétendant dans L'amour est dans le pré Cathy a été déçue par son prétendant et a vite été mal à l’aise avec lui. François s’est montré distant avec elle et n’était pas toujours très enthousiaste d’être chez elle. "Il n’avait pas le sourire", confie-t-elle. Ainsi, elle a préféré mettre fin à son idylle avec lui. "J’étais presque sûre que ça aurait pu coller", avait-elle dit à son prétendant.

14/12/20 - 23:24 - Cathy et Lionel ensemble dans L'amour est dans le pré Cathy et Lionel arrivent main dans la main devant Karine Le Marchand dans L’amour est dans le pré. L’animatrice est choquée de les voir ensemble et leur rappelle leurs critères de base. "Pas de chauves" avait-elle dit dans le portrait.

14/12/20 - 23:19 - David toujours à la recherche de l'amour Aujourd’hui, David et Stéphanie ne sont pas ensemble dans L’amour est dans le pré. Pour Karine Le Marchand, leur histoire ne pouvait pas fonctionner. David recherche quelqu’un qui se laisse "plus aller à la passion" et qui se laisse vivre et transporter. Le fermier a besoin de douceur et ouvre beaucoup son coeur. "Il faut quelqu’un comme toi", confie l’animatrice de M6.

14/12/20 - 23:16 - David a souffert dans L'amour est dans le pré David avait des sentiments pour Stéphanie la brune dans L’amour est dans le pré. Pourtant, il a souffert de son manque d’affection. "On avait pas la même façon de voir les choses", confie l’agriculteur à Karine Le Marchand. Pour lui, Stéphanie était trop dans le contrôle et cela a été "compliqué". David a réalisé que Stéphanie ne viendrait jamais vivre chez lui et ce fût une énorme déception.

14/12/20 - 23:11 - David sous le charme de deux Stéphanie David a très vite craqué pour les deux Stéphanie dans L’amour est dans le pré et les avait invitées à passer un moment à la ferme. Après quelques jours, il a choisi de garder Stéphanie la brune. "Je pense que l’alchimie a fait que j’ai été plus bouleversé", avait-il avoué à Stéphane la blonde. Pourtant, il n’était pas sûr de faire le bon choix. "Je ne regrette pas, car je ne pense pas que ce soit la femme qu’il me faut", confie-t-il à Karine Le Marchand lors du bilan.

14/12/20 - 23:06 - Confidences entre filles dans L'amour est dans le pré Lors d’une petite séance de manucure, les filles se confient sur les agriculteurs de L’amour est dans le pré. "Moi je suis toute seule",annonce Cathy aux autres filles. Les larmes aux yeux, elle avoue qu’elle a besoin d’être un peu plus "délicate" dans ses relations.

14/12/20 - 22:55 - Lola prête à vivre avec Florian dans L'amour est dans le pré Lola se prépare à rendre son appartement afin d’habiter chez Florian. D’ailleurs, ils recherchent une belle maison afin d’avoir leur intimité. "Déjà le logement et puis…", dit Lola. Pour le moment, les deux amoureux ne veulent pas se précipiter mais se voient fonder une famille et se marier.

14/12/20 - 22:53 - Lola et Florian amoureux à la fin du séjour à la ferme Lola et Florian ont compris qu’ils étaient amoureux l’un de l’autre à la fin du séjour à la ferme. "Cela ne s’est pas vu", confie Karine Le Marchand. Pourtant, Lola se voyait déjà déménager chez l’agriculteur et avait plus "confiance" en elle. D’ailleurs, Florian était très malheureux après le départ de Lola et il a fait de nombreux allers retours pour la voir.

14/12/20 - 22:49 - Lola stressée lors du speed-dating dans L'amour est dans le pré Florian était très mal à l’aise lors du speed-dating et a eu beaucoup de mal à parler aux prétendantes. De son côté, Lola avoue avoir été aussi "très stressée" ce jour-là. Lola avoue ne pas avoir été déçue après le speed-dating et cela lui a même donné envie de le connaître.