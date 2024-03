Le Négociateur, la nouvelle mini-série de TF1 est diffusée à partir du lundi 25 mars 2024...

Après HPI, Mercato, Le Daron ou encore Panda, qui ont connu des succès divers, TF1 fait une nouvelle tentative dans la série policière comique avec Le Négociateur, mini-série en 6 épisodes qui a été programmée sur la première chaîne à partir du lundi 25 mars. Le pitch : Antoine Clerc, quadragénaire et ex-négociateur star de la BRI, ne veut plus entendre parler de son ancien métier depuis une négociation qui a mal tourné. Il est aujourd'hui le papa épanoui de trois filles, Manon 17 ans, Clara 13 ans et Lila 6 ans, issues de trois mariages différents, une situation dont il est pleinement satisfait.

Alors qu'il est convoqué à sa banque par sa conseillère, il se retrouve au milieu d'une prise d'otages. Evidemment, il sera mis à contribution et va finalement reprendre du service pour le RAID cette fois. Avec Le Négociateur, François-Xavier Demaison, qui incarne Antoine Clerc dans le rôle principal, revient à la télévision et à la série très grand public, après des apparitions au cinéma généralement saluées par la critique et/ou les spectateurs.

La condition de François-Xavier Demaison pour faire Le Négociateur

Le Négociateur entre clairement dans la catégorie des "buddy movie" policiers, à la mode dans les années 1980 et 1990 (L'Arme fatale, Le Flic de Berverly Hills...) où l'on voit deux agents aux tempéraments radicalement opposés faire équipe pour le meilleur et pour le pire. D'un côté donc, un Antoine Clerc un brin paumé, très emphatique voire trop sensible pour le job, et de l'autre sa supérieure Hélène Banier (jouée par Jeanne Bournaud), gradée du RAID aussi rigide qu'inflexible.

Devant la caméra mais aussi à la co-production pour Le Négociateur, François-Xavier Demaison a expliqué à Ouest-France pourquoi il s'était lancé dans un tel projet pour la première chaîne. Un programme qui n'est pas seulement selon lui "une simple série policière", mais "a la particularité de mêler des enquêtes à de la comédie et du théâtre familial", la vie de père de famille d'Antoine étant largement mise en avant, comme "son côté féminin, papa poule". "Il n'est pas dans le besoin de reconnaissance, dans la survirilité. C'est un mec bien, à la fois intelligent, sensible, à l'écoute", vante François-Xavier Demaison qui se reconnait dans son personnage, lui qui est aussi père de deux filles.

"La télé est l'un des derniers médias que l'on regarde encore en famille. J'adore l'idée que 5 millions de personnes se retrouvent devant leur poste au même moment", assure également le comédien qui estime qu'"on peut très bien faire du 'pop-corn movie' facile à consommer, parce que les épisodes sont courts et toujours teintés d'humour, tout en assurant un certain niveau de qualité". Le tout saupoudré par quelques problématiques sociétales, comme le surendettement ou les difficultés financières des agriculteurs.

Mais pour Le Négociateur, François-Xavier Demaison avait une autre condition sans doute plus importante encore : "en revanche, je tiens à coproduire tout ce que je fais à la télévision. Ça me permet de garder une main sur l'artistique et de faire des projets qui me ressemblent", ajoute l'acteur dans le quotidien régional. "Pour l'instant, toutes les fictions que j'ai produites ont toujours eu un bon succès, à la fois critique et public. Mais si un jour ça ne marche pas, je ne pourrai m'en prendre qu'à moi-même."