Grève SNCF : les prévisions de trafic ligne par ligne dès ce mercredi 11 décembre

GREVE SNCF. La direction de la SNCF a communiqué sur les prévisions des perturbations des lignes TGV, Ouigo, TER et RER. Suivez les perturbations de trafic dans le détail.

Une grève pour protester contre le démantèlement du Fret SNCF a lieu ce mercredi 11 décembre 2024 sur les rails de la SNCF, un appel initialement lancé par tous les syndicats de la SNCF à l'unanimité, mais qui n'a été finalement maintenu que par deux des quatre organisations engagées : la CGT-Cheminots et Sud Rail. Le mouvement de grève commence à 19 heures ce mercredi, et a été annoncé comme potentiellement "reconductible", laisse craindre des perturbations à Noël.

La direction de la SNCF annonce pour le moment un trafic '"normal" sur les lignes TGV et Ouigo, et de légères perturbations seulement sur les TER. Les usagers des TGV et Intercités ont déjà reçu un SMS ou un mail leur informant que leur train de mercredi soir et de la journée de jeudi 12 décembre serait supprimé. Retrouvez ci-dessous ou à l'aide du sommaire ci-contre, les perturbations ligne par ligne.

La grève du 11 décembre à la SNCF n'affectera pas la circulation des grandes lignes (TGV, Intercités). En revanche, quelques perturbations sont attendues sur les lignes régionales et de la banlieue parisienne gérées par la SNCF. Voici les perturbations en détail :

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS entre 24 et 48 heures à l'avance (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train la veille et juste avant le départ sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous sur cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.