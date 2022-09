LES DOUZE COUPS DE MIDI. Stéphane va-t-il trouver la solution de l'étoile mystérieuse aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? On fait le point sur les indices concernant l'énigme.

[Mis à jour le 20 septembre 2022 à 11h18] Ce mardi, Stéphane fête son mois de participation aux 12 coups de midi sur TF1. Cet artisan-fondeur a d'ores et déjà un parcours impressionnant en peu de temps dans l'émission de Jean-Luc Reichmann. Et il pourrait ajouter à sa ceinture une nouvelle étoile mystérieuse s'il trouve la solution ce mardi midi. En effet, grâce à ses bonnes réponses enregistrées dimanche dernier, Stéphane n'a plus que 4 cases à révéler pour découvrir le visage de la star qu'il recherche depuis quelques semaines déjà. A ce stade, Stéphane a d'ores et déjà gagné un total de 90 954€ de gains et de cadeaux grâce à ses nombreuses victoires dans les 12 coups de midi. Va-t-il découvrir une nouvelle étoile mystérieuse aujourd'hui ? Réponse sur TF1. En attendant, voici les indices que l'on a concernant l'étoile de midi à ce jour : un décor de salle de classe, un cactus, un projecteur, un cintre, un ballon en forme de cœur rouge, une bouée en forme de licorne. Face à tous ces indices, Stéphane a dernièrement proposé le nom de Pierre Palmade mais sans succès. Précédemment, il avait aussi tenté sa chance avec Antoine Duléry, Michelle Pfeiffer, Fabrice Luchini, Alice Taglioni, Christian Clavier, Isabelle Adjani, Coluche ou encore Gérard Klein.

© Capture d'écran TF1

Le mardi 23 août 2022, Stéphane a découvert la solution de l'étoile mystérieuse des 12 coups de midi en révélant le visage de l'acteur Jean-Pierre Darroussin. Ci-dessous, les explications concernant la solution de l'étoile de midi.

© Capture d'écran TF1

Les tasses à café : référence au film Un air de famille

Le scooter : référence à son premier job en tant que livreur de journaux,

Le magnéto : référence à la série Le Bureau des Légendes

Le décor de jardin avec la table de ping pong : référence au film Les Meilleurs Copains

Le chapeau de paille : référence au film Le Cœur des Hommes.

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.