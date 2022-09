LES DOUZE COUPS DE MIDI. C'est fait ! Stéphane a trouvé la solution de l'étoile mystérieuse dans les 12 coups de midi en découvrant le visage de l'actrice Leila Bekhti.

[Mis à jour le 21 septembre 2022 à 11h18] Ce mardi, Stéphane a fêté sa trente-et-unième participation aux 12 coups de midi de la plus belle des manières. En effet, l'artisan fondeur présent tous les midis sur TF1 depuis désormais un mois a révélé suffisamment de cases pour dévoiler le visage de l'actrice Leila Bekhti qui se cachait depuis plusieurs semaines derrière l'énigme de l'étoile mystérieuse. Ayant des problèmes de vue, Stéphane s'est rapproché autant que nécessaire du grand écran où il a pu découvrir le visage de la comédienne qu'il a tout de suite reconnue. Grâce à sa bonne réponse, il a ajouté plus de 37 000€ à sa cagnotte personnelle qui atteint désormais la somme de 130 343€ !

Le mardi 23 août 2022, Stéphane a découvert la solution de l'étoile mystérieuse des 12 coups de midi en révélant le visage de l'acteur Jean-Pierre Darroussin. Ci-dessous, les explications concernant la solution de l'étoile de midi.

Les tasses à café : référence au film Un air de famille

Le scooter : référence à son premier job en tant que livreur de journaux,

Le magnéto : référence à la série Le Bureau des Légendes

Le décor de jardin avec la table de ping pong : référence au film Les Meilleurs Copains

Le chapeau de paille : référence au film Le Cœur des Hommes.

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.