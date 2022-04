Mask Singer : premiers indices, costumes... Que réserve la saison 3 ?

MASK SINGER 2022. Mask Singer revient sur TF1 ce soir à partir de 21h10. De premiers indices ont déjà été révélés, tandis que cette saison 3 promet plusieurs nouveautés.

L'essentiel

L'enquête reprend sur TF1 ! Mask Singer est de retour ce vendredi soir dès 21h10 pour sa saison 3. Après plus d'un an que le programme n'avait pas été diffusé, la première chaîne promet une édition 2022 encore plus folle que les précédentes. 12 stars ont enfilé de nouveaux costumes et vont pousser la chansonnette, tandis que les enquêteurs (Jarry, Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun) et le public tentent de devenir qui se cache derrière le masque. Les téléspectateurs découvriront ainsi les performances du Cochon, du Cosmonaute, de la Tigresse, de la Coccinelle, de la Banane, du Bernard l'Hermitte, du Caméléon, du Cerf, de l'Arbre, du Poisson Corail et d'un personnage dont le costume n'a pas encore été révélé.

Cette saison 3 de Mask Singer verra également le retour de la star internationale. Cette année, deux personnalités non-francophones performeront sur la scène de TF1 et seront dévoilées immédiatement dans la soirée. La Une annonce également que chaque soir, on découvrira le visage de deux célébrités. Des enquêteurs invités viendront également aider Kev Adams, Jarry Alessandra Sublet et Anggun le temps d'un épisodek tandis que le Corbeau est de retour pour dévoiler de nouveaux indices. De ce côté là également, la première chaîne annonce que l'on découvrira des informations sur le passeport des stars en compétition, mais qu'il y aura également des indices sur les costumes, dans les mises en scèn et des objets qui viendront mettre les enquêteurs sur la voie... Ou encore davantage les interroger ! Ci-dessous, retrouvez toutes les informations à connaître avant de suivre Mask Singer en direct ce soir.