Il a gagné plus de 240 000 euros à la télévision en répondant à cette énigme - et vous, qu'auriez vous répondu ?

Le champion des "12 coups de midi" a trouvé la star qui se cachait derrière l'énigme de l'étoile mystérieuse ce vendredi 3 novembre. Faites vous aussi le test.

Le nouveau champion des 12 coups de midi enchaîne les succès. Emilien, actuel maître de midi dans la célèbre émission présentée par Jean-Luc Reichmann, a trouvé la star qui se cachait derrière l'étoile mystérieuse ce vendredi 3 novembre. En trouvant la solution de cette énigme, le jeune homme de 20 ans a réussi à gagné près de 42 000 euros, ce qui a fait gonfler sa cagnotte personnelle, qui atteint désormais les 240 350 euros.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers de l'émission de TF1, les champions de midi doivent affronter chaque jour de nouveaux adversaires qui rêvent de prendre leur place, en cumulant ainsi une somme d'argent, tout en devant démasquer l'identité de la star qui se cache derrière "l'étoile mystérieuse".

Pour ce faire, ils sont mis face à un photomontage de plusieurs images qui font référence au parcours de la personnalité en question. Le photomontage se dévoile au fur et à mesure des émissions et des bonnes réponses. Ci-dessous, voici la dernière étoile mystérieuse démasquée par Emilien ce vendredi 3 novembre. Trouverez-vous la star cachée ?

L'étoile mystérieuse du 3 novembre 2023. Cliquez sur l'image pour zoomer. © Capture d'écran MyTF1

Pont, guirlande lumineuse, ciseaux, gousses d'ail, taxi et plume d'écrivain... Qui peut bien se cacher derrière cette énigme ? Attention, voici la solution : il s'agissait de Winona Ryder, actrice de cinéma aujourd'hui âgée de 52 ans. Et on vous explique les indices : le Golden Gate Bridge de l'image fait référence à San Francisco, ville où la comédienne a vécu. L'encrier est une référence à son rôle de Jo dans Les Quatre Filles du Docteur March et à son père écrivain.

L'ail suspendu est également un clin d'œil à son rôle dans le film Dracula, tandis que le panneau mentionnant le Taxi suggère son rôle de chauffeur de taxi dans Night on Earth. Le vaisseau spatial peut également être une référence au film Star Trek dans lequel elle joue la mère humaine de Spock. Les ciseaux rappellent Edward aux mains d'argent, les guirlandes Stranger Things.

Le parcours du jeune maître de midi originaire de Vendée ne s'arrête pas là. Maintenant qu'Emilien a découvert sa seconde étoile mystérieuse, il se lance en quête de la troisième, ce qui lui permettra de remplir sa cagnotte déjà bien conséquente. Pour rappel, le jeune homme est le nouveau champion de l'émission depuis le 25 septembre.

Pour rappel, le plus grand champion des 12 coups de midi est Bruno, qui avait remporté plus d'un million d'euros au cours de ses 252 participations en 2021. Au total, il avait dévoilé 9 étoiles mystérieuses.