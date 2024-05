Il est en train d'écraser les 12 coups de midi, sa cagnotte inquiète presque Jean-Luc Reichmann et TF1

Un nouveau champion de 21 ans est en train de tout emporter dans les 12 coups de midi sur TF1, avec une cagnotte gigantesque. Au point qu'on se demande si TF1 va continuer à le suivre...

On pensait Christian Quesada arrivé à un niveau de participation et de gains ultimes. Puis il y a eu Paul, puis Bruno... Les 12 coups de midi, le jeu phare de la mi-journée sur TF1, est actuellement en train de vivre une nouvelle page marquante de sa longue histoire, avec un candidat qui pourrait bien écraser encore une fois tous les records, sous les yeux de millions de téléspectateurs. Emilien, un étudiant en histoire de 21 ans, véritable Encyclopédie vivante, domine de manière incontestée le plateau depuis plus de sept mois désormais. Ses victoires, et donc ses qualifications successives dans le jeu, ont même élevé sa cagnotte à un niveau presque inédit.

Depuis sa première apparition sur le jeu le 25 septembre 2023, Emilien a en effet accumulé les victoires, l'obligeant à suspendre ses études d'histoire à Toulouse. Et sa cagnotte atteint d'ores et déjà des sommets vertigineux. Celle-ci s'élevait à la fin avril à près d'un million d'euros (954 744 euros au dernier pointage, à l'heure où nous écrivons ces lignes). Jean-Luc Reichmann a d'ailleurs fait remarquer cette semaine que le champion avait permis à la cagnotte commune de battre un record de 1 204 700 euros. Emilien talonne désormais Bruno Hourcade, qui, en 2021, avait été le premier candidat à passer le million d'euros de gains.

Emilien, désormais conscient de son potentiel pour battre ce record de Bruno, reste humble et concentré. "Les records sont faits pour être battus quoi qu'il arrive. Ça n'enlève rien à mon parcours. C'est-à-dire que même si je ne suis pas le numéro 1, je suis quand même le premier qui a fait tout ça. J'aurais quand même été recordman pendant un temps. Puis surtout, ça ne m'enlève pas mon argent que j'ai gagné", a-t-il déclaré.

Le phénomène Emilien commence en tout cas à dépasser le cercle des fans du jeu. Et la question est évidemment la même pour tous ceux qui se passionnent pour ce parcours hors norme : jusqu'où ira Emilien et jusqu'à quel niveau de gains TF1 peut-elle aller ?

La cagnotte d'Emilien dans les 12 coups de midi a en effet de quoi faire tourner les têtes. Jean-Luc Reichmann s'en est même amusé vendredi dernier en simulant sa préoccupation et celle de la direction même de TF1. "Je trouve ça complètement fou ce qu'il se passe. C'est délirant, ça commence même à nous échapper, on en parle avec la haute direction de TF1 et on se dit : 'mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?'", s'est-il faussement interrogé...

La situation a même poussé l'animateur vétéran à faire un pari audacieux avec Emilien, pariant symboliquement qu'il perdrait son poste à cause de la somme raflée par le jeune prodige sur l'issue des jeux à venir. Un trait d'humour qui illustre bien l'ampleur du phénomène. Jean-Luc Reichmann était bel et bien présent le lendemain pour continuer à animer le jeu. Avec Emilien encore et toujours en face de lui.