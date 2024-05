ABBA fera-t-il une apparition surprise à l'Eurovision en Suède ? Deux membres donnent une réponse

Alors que l'Eurovision a lieu en Suède ce week-end, 50 ans après le triomphe d'ABBA, les spéculations vont bon train...

Le suspense est à son comble alors que les demi-finales de l'Eurovision 2024 débutent ce mardi et que la finale est prévue samedi soir. Mais en marge du concours qui voit déjà s'affronter plusieurs favoris, un autre suspense s'est installé ces dernières semaines. Car le concours européen de la chanson se déroule à Malmö, en Suède, et ce 50 ans après la victoire éclatante d'un groupe suédois de légende : ABBA.

La finale de l'Eurovision 2024, qui se tiendra ce samedi 11 mai, marque en effet les 50 ans de la victoire d'ABBA à l'Eurovision, avec leur célèbre chanson "Waterloo". A l'époque, Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid (ABBA), vont détonner avec un style et des looks encore jamais vus. Surtout, la chanson, qui fait le récit d'une capitulation amoureuse plus que de la défaite napoléonienne, va venir balayer les standards de l'Eurovision de l'époque. Un tube rythmé et disco ("europop" pour être précis), loin des balades bien sages qui faisaient la caractéristique du concours jusqu'ici. Première victoire pour la Suède (24 points à l'époque), mais aussi première victoire pour un groupe (et non un chanteur ou une chanteuse), l'Eurovision 1974 marquera d'ailleurs la naissance de leur succès international.

ABBA en 1974. © Olle Lindeborg/AP/SIPA (publiée le 06/05/2024)

La victoire de la chanteuse suédoise Loreen à l'Eurovision l'année dernière, avec le titre "Tattoo", arrivait donc à point nommé. Elle a rapidement fait naître un très fort espoir de reformation du groupe légendaire. D'autant qu'après quarante ans de silence et de séparation, ABBA a sorti un nouvel album, "Voyage", fin 2021. Depuis près de deux ans, un spectacle constitué d'avatars numériques en hologramme fait aussi un tabac à Londres. Fort de son succès, il a été prolongé et des projets sont à l'étude pour l'exporter ailleurs dans le monde.

Alors verra-t-on ABBA monter sur scène à Malmö pour l'Eurovision 2024 ? Deux membres du groupe ont déjà donné leur réponse et... coupé court aux rêves de tout un pays. Benny Andersson a été le premier à doucher les espoirs des fans d'ABBA et de l'Eurovision en déclarant récemment, lors d'une interview à la BBC : " Je ne le veux pas. Et si je ne le veux pas, les autres ne le feront pas. C'est la même chose pour tous les quatre. Si l'un dit non, alors c'est non". Son compère Bjorn Ulvaeus a renchéri, toujours sur la BBC, en ajoutant : "Nous pouvons célébrer les 50 ans d'ABBA sans être sur scène".

Cette annonce met fin aux spéculations des fans qui voyaient déjà un moment historique se former sous leurs yeux pour cette troisième édition de l'Eurovision organisée en Suède. Et il semble bien que les membres d'ABBA soient fermes dans leur décision de ne pas se laisser tenter par une réunion si spéciale. Bien que des hommages au groupe soient prévus, il est maintenant clair qu'aucune apparition en direct des membres n'est à attendre.