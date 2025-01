Une énorme star indésirable, une autre sérieusement blessée... Les Enfoirés dans une mauvaise passe cette année

Les Enfoirés fêtent leurs 40 ans d'engagement solidaire. Mais entre scandales et accidents, cette édition 2025 s'annonce mouvementée...

Le concert des Enfoirés 2025 revient dès le début d'année comme la neige en montagne. Du mardi 14 au lundi 20 janvier, les plus grandes stars françaises se réuniront à l'Arena de Montpellier, pour une nouvelle série de spectacles qui donneront lieu à une retransmission télévisée en mars. Au programme, 7 soirées exceptionnelles pour récolter des fonds au profit des Restos du Cœur, qui viennent en aide à près de 900 000 personnes en situation de précarité.

Pour cette 40e édition anniversaire, de nombreux artistes fidèles ont répondu présent, de Patrick Bruel à Zazie, en passant par Nolwenn Leroy, Julien Clerc ou encore Michèle Laroque. La troupe comptera même un petit nouveau très attendu, le jeune chanteur Pierre Garnier, révélation de la Star Academy récompensé aux MTV EMA.

Cependant, les festivités risquent d'être quelque peu assombries par l'absence remarquée d'une figure incontournable des Enfoirés. Le chanteur Slimane, au cœur d'un scandale de harcèlement, aurait été écarté de la tournée par les organisateurs. L'auteur de "Maintenant", le single des Enfoirés 2021 et dernier candidat à l'Eurovision avec "Mon Amour", a été accusé à l'automne par deux techniciens pour des faits qui auraient eu lieu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, lors d'une fête organisée à l'issue d'un concert à Saint-Étienne. Une plainte pour agression sexuelle a même été déposée.

L'équipe de l'artiste de 35 ans a invoqué sa tournée internationale pour justifier son absence sur la scène des Enfoirés. Mais 20 Minutes rappelle qu'après deux dates les 8 et 9 janvier à l'Accor Arena de Paris, le gagnant de The Voice est "libre" jusqu'à un concert à Berlin le 23 janvier. Plusieurs médias estiment que les organisateurs des Enfoirés ont préféré éviter le scandale et ne veulent pas se retrouver "dans la même situation logistique compliquée qu'il y a un an, où l'un des deux plaignants faisait partie de l'équipe technique et ne voulait évidemment pas le croiser en coulisses".

Et les Enfoirés 2025 sont décidemment marqués par les difficultés puisqu'une autre star, Vianney, a été victime d'un accident de scooter à Paris le 7 janvier. Sérieusement blessé, le chanteur a un temps fait planer le doute sur sa participation, mais a finalement rassuré ses fans. Il sera bien présent l'Arena de Montpellier cette semaine, malgré sa jambe dans le plâtre. "Note pour moi-même : le scooter à Paris est plus risqué que le ski hors-piste", a plaisanté l'artiste sur Instagram.

Malgré ces moments difficiles, l'esprit de solidarité et de générosité qui anime les Enfoirés depuis 40 ans devrait rester intact. Et l'édition 2025 semble avoir encore un public, puisque quatre dates sur sept étant complètes chez plusieurs revendeurs au moment où nous écrivions ces lignes.