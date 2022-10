"Mask Singer : Amaury Vassili, Keen'V et Estelle Mossely démasqués en finale"

MASK SINGER SAISON 4. C'était la finale de la saison 4 de Mask Singer ce 22 octobre sur TF1. Amaury Vassili a remporté le titre sous le masque de la Tortue. Les deux autres personnages, l'Éléphant et la Mariée étaient Keen'V et Estelle Mossely. Retrouvez tous les indices qui pouvaient permettre de deviner l'identité des finalistes.

23:39 - Un récapitulatif des indices sur la Tortue La Tortue qui a remporté la saison 4 de Mask Singer, a donc dévoilé le chanteur Amaury Vassili. Voici quelques-uns des indices qui pouvaient aider à deviner l'identité de la star. La Tortue avait indiqué avoir un tatouage sur le bras, ce qui est le cas du chanteur. Un portrait de Florent Pagny était apparu. C'est l'un des disques de Florent Pagny qui a donné envie à Amaury Vassili de devenir chanteur lyrique. Lors de l'épisode avec les enfants, l'un d'entre l'avait décrit ainsi : « Il a les yeux bleus. Je lui donnerais environ 40 ans. Il a de gros sourcils. Avec ses habits, il pourrait être prince charmant. Il est très grand ».

23:18 - Keen'V et Amaury Vassili étaient l'Éléphant et la Tortue, la Tortue Gagnante ! Amaury Vassili était la Tortue et Keen'V était l'Éléphant ! La Tortue a remporté la saison 4 de Mask Singer. Le jury n'a pas voulu se prononcer lors du vote finale, estimant que les deux candidats étaient de valeur égale. Le personnage gagnant a réussi à conserver le mystère jusqu'à la fin de cette saison, son nom n'étant évoqué par un membre du jury que quelques minutes avant son démasquage.

23:09 - La Tortue remporte la quatrième saison de Mask Singer ! C'est la Tortue qui remporte la quatrième saison de Mask Singer, devant l'Éléphant et la Mariée. Une récompense méritée après avoir produit des performances sublimes semaine après semaine !

22:31 - Estelle Mossely était la Mariée La Tortue et l'Éléphant sont qualifiés pour la deuxième partie de la finale ! C'est donc la Mariée qui a dû se démasquer à mi-chemin de la finale. Sous le masque, se cachait Estelle Mossely, championne olympique de boxe et grande sportive française !

22:23 - L'Éléphant et la Tortue qualifiés pour la deuxième partie de la finale Après une première prestation et un vote du public au milieu de la finale de la saison 4 de Mask Singer, la Mariée a été éliminée. Ce sont donc la Tortue et l'Éléphant qui vont s'affronter pour le grand titre de gagnant de l'émission tandis que la Mariée va se démasquer.

22:14 - Mais qui peut bien être la Tortue ? Voici le dernier magnéto indices sur la Tortue, soupçonnée d'être Amaury Vassili : "Mes origines sont moins exotiques que les tampons sur mon passeport" Un gâteau, un opéra, est montré, ainsi que le drapeau de l'Allemagne. Le personnage déclare "l'Italie dans mes veines, la Russie dans mon nom". Un disque d'or est exhibé. Tous ces indices vont parfaitement avec le nom d'Amaury Vassili, celui-ci ayant un nom russe, ayant pour modèle un chanteur italien, pour ville de naissance, Rouen et un disque d'or. La Tortue fait un duo avec le Papillon, gagnante de la saison dernière. Le lien entre eux ? "On a tous les deux gagné le premier prix dans une compétition internationale".

22:01 - Un magnéto indice final pour la Mariée Un dernier magnéto indice est diffusé sur la Mariée, que tout le monde pense être Estelle Mossely : Elle tient un carton avec marqué "Solide". La frontière USA-Mexique est montrée. La Mariée déclare s'être mariée à moins de 30 ans, ce qui irait avec l'âge de la boxeuse le jour de son mariage, 26 ans. 19 août est montré sur un calendrier. Or, il s'agit du jour où Estelle Mossely est devenue championne olympique en 2016. La phrase "la symbolique de l'anneau est très forte pour moi" colle aussi avec le titre olympique de la sportive tout comme "Je préfère le blanc quand il va avec le bleu et le rouge". Enfin, deux références à la boxe sont faite lors du magnéto : "j'adore la haute couture, le crochet" , rappelant le crochet en sport, frappe particulière et "vous allez bientôt faire mouche", pour la catégorie poids mouche. La Mariée fait un duo avec le Cerf et confesse avoir comme lien avec lui de d'avoir comme point commun d'avoir été "tous deux champions de France", ce qui va encore avec le nom d'Estelle Mossely.

21:33 - Derniers indices sur l'Éléphant Voici le dernier magnéto indice de l'Éléphant : "Sans public, on n'est pas grand-chose", déclare-t-il. L'un des gardes du corps mange une banane et un autre est montré en train de faire un câlin à une peluche licorne. L'Éléphant fait des bulles, perché sur un véhicule avec marqué "Sapeurs pompiers de l'Yonne". La Banane chante ensuite avec le personnage. La Banane étant Valérie Bègue, cela accrédite la théorie que Keen'V se cache sous le costume de l'Éléphant puisque le tube ayant lancé le chanteur "Mademoiselle Valérie" était dédié à la Miss France 2008. Keen'V a aussi été sapeur-pompier dans l'Yonne.

21:16 - La grande finale de Mask Singer a commencé ! La conclusion de cette quatrième saison de Mask Singer vient de débuter sur TF1. La grande finale voit s'affronter trois personnages, la Mariée, l'Éléphant et la Tortue. Alors qui remportera le trophée et qui sont les personnalités qui se cachent sous les masques ? Nous aurons toutes les réponses au cours de cette soirée !

20:57 - Récapitulatif des théories sur les finalistes Au départ 12, ils ne sont plus que 3 personnages à pouvoir prétendre au trophée de Mask Singer saison 4, la Mariée, la Tortue et l'Éléphant. Pour la Mariée et l'Éléphant, le suspense de la personnalité sous le masque n'est plus vraiment présent. En effet, les enquêteurs, sur le plateau et sur les réseaux, sont persuadés qu'il s'agit d'Estelle Mossely et de Keen'V, tous les indices dévoilés sur les personnages concordant avec ces noms. Pour la Tortue, même si le nom d'Amaury Vassily revient beaucoup, il demeure un léger doute sur l'identité de la star dans le costume, la dernière vraie enquête de la saison est donc à mener ce soir !

20:34 - Y aura-t-il un trophée pour le personnage gagnant ? Le grand gagnant de Mask Singer remporte traditionnellement un trophée. Mais cette année, il semblerait que le trophée va être difficile à remettre puisque Kev Adams l'a cassé en plein milieu de la finale ! La Tortue, la Mariée ou l'Éléphant risque donc de repartir avec un kit trophée à monter soi-même si aucun moyen de le réparer n'est trouvé au cours de l'émission...

20:13 - Des personnages emblématiques de retour Pour la grande finale, c'est désormais une habitude saison après saison, des personnages emblématiques de l'histoire de l'émission reviennent sur scène pour se produire avec l'un des finalistes. Et cette année, ce sont la Banane alias Valérie Bègue, le Cerf, alias Laurent Ournac et le Papillon, grande gagnante de la dernière saison en la personne de Denitsa Ikonomova, qui font leur retour éphémère !

19:51 - Le jury fait un petit cadeau au public pour la dernière émission de la saison ! D'après une vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux, Vitaa, enthousiaste bien que désignée par surprise, a décidé de faire un cadeau au public de la finale de Mask Singer, en entonnant "Ça va ça vient", l'un de ses titres avec Slimane, en live. Le reste du jury l'a rejointe dans cette initiative, tout comme l'animateur Camille Combal dont on a pu constater qu'il était meilleur chauffeur de salle qu'interprète... Un beau moment de fausses notes qui a dû abîmer les oreilles de Vitaa !

19:27 - La Tortue = Amaury Vassili ? On fait le point sur la théorie Alors que la Tortue brouille les pistes depuis plusieurs épisodes, plusieurs noms ont été évoqués et les enquêteurs semblent perdus à ce stade de la compétition. Pour autant, les internautes sur les réseaux sociaux ont bien vite établi leur propre théorie. Pour eux, la Tortue n'est autre qu'Amaury Vassili. Et, en effet, bon nombre d'indices sont concordants avec le chanteur ! Il a un tatouage en forme de boussole, comme sur son costume, et a un lien marqué avec Florent Pagny, puisqu'il a commencé sa carrière, à seulement 15 ans, en reprenant "Savoir Aimer" lors de la Coupe de France de la chanson française. Il va ensuite reprendre tout le répertoire du chanteur. Il a également travaillé des chansons de Mike Brant, d'où la référence à la voix du rock. La Corse rappelle également la chanson qu'il a interprété à l'Eurovision 2011, en langue Corse. Il est également connu pour sa reprise de la chanson "My heart will go on", chantée par Céline Dion sur la bande originale du film Titanic. Alors, convaincus ? Réponse ce soir sur TF1 dans la finale de Mask Singer !