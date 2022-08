"Mask Singer : date, indices, costumes... Tout sur la saison 4"

MASK SINGER SAISON 4. Trois mois seulement après la fin de la dernière saison, TF1 lance la saison 4 de Mask Singer. Date de diffusion, nouveaux enquêteurs, nouveaux costumes... Voici ce qui vous attend.

[Mis à jour le 17 août 2022 à 11h44] On n'arrête pas une formule qui marche ! Visiblement, c'est un adage que TF1 semble avoir bien intégré puisque trois mois seulement après la finale de la troisième saison de Mask Singer, voici venir une quatrième ! Mask Singer saison 4 débarque sur la Une dès le mardi 23 août 2022 à 21h10. L'émission de divertissement et d'enquête change de case pour l'occasion et passe donc du vendredi au mardi comme l'avait fait Koh Lanta il y a un an. Le mardi est donc désormais résolument placé sous le signe du divertissement sur TF1.

Au menu de Mask Singer saison 4, douze nouveaux personnages en costume à démasquer tout au long de la saison. On nous promet que les stars qui s'y cachent viennent d'horizons divers, que ce soient des comédiens, des animateurs, des chanteurs ou bien des humoristes. Par ailleurs, deux stars internationales feront des apparitions remarquées durant Mask Singer 2022 et seront démasquées le soir-même de leur prestation. Comme à l'accoutumée, chaque épisode verra deux célébrités démasquées.

Quant aux costumes qu'il faudra épier cette saison, il y en aura pas moins de 12 dont certains ont déjà été dévoilés : le pain d'épice, le bébé, le pharaon, la rose, la mariée, le singe et le dalmatien. Enfin, si Camille Combal reprend à nouveau l'animation de Mask Singer, les enquêteurs ont grandement été modifiés. Autour de Kev Adams, qui revient à son poste, on découvrira les humoristes Chantal Ladesou et Jeff Panacloc ainsi que la chanteuse Vitaa.

Voici la liste complète des stars qui ont participé à la saison 3 de Mask Singer. Le gagnant, le Papillon, était la danseuse Denitsa Ikonomova. La Banane cachait en réalité Valérie Bègue tandis que le Cerf dissimulait l'acteur Laurent Ournac. Gilbert Montagné se cachait sous le costume de l'Arbre, Yves Camdeborde était en réalité le Cochon, Marc-Antoine Le Bret se dissimulait à la fois sous le masque de la Tigresse et celui du Crocodile. Maud Fontenoy était en réalité sous le costume de Poisson Corail et Alain Bernard derrière celui du Bernard l'Hermite. Enfin, le Cosmonaute cachait en réalité Pierre Palmade et le Caméléon Sylvie Tellier. Du côté des stars internationales de cette saison 3 de Mask Singer, Teri Hatcher (Desperate Housewive) a fait une apparition sous le costume de la Coccinelle, et le chanteur Seal se cachait sous le costume du Cowboy.

Au cours de la saison 4 de Mask Singer, les téléspectateurs vont être amenés à démasquer douze personnalités cachés sous autant de costumes plus ou moins farfelus. Sur ces 12 costumes, 6 ont d'ores et déjà été dévoilés : la mariée, le pain d'épice, le dalmatien, le singe, le bébé et le pharaon.

Pour sa saison 4, Mask Singer change de case de diffusion sur TF1. Dans la foulée du changement de case de Koh Lanta du vendredi au mardi pour y consolider les divertissements à cette date, Mask Singer sera désormais diffusé les mardis soirs à partir de 21h10 sur TF1. Le premier épisode de Mask Singer saison 4 doit être diffusé le mardi 23 août 2022.

Si, dans la précédente saison, le casting des enquêteurs de Mask Singer n'avait pas changé, il a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4. En effet, seul Kev Adams garde son siège d'enquêteur pour cette nouvelle saison. Pour l'occasion, deux humoristes l'accompagneront : Chantal Ladesou et Jeff Panacloc (ainsi que son compère, la marionnette Jean-Marc). La chanteuse Vitaa conclut le quatuor d'enquêteurs.