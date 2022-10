"Mask Singer : derniers indices et théories avant l'épisode 7"

MASK SINGER SAISON 4. Les demi-finales de Mask Singer sont diffusées sur TF1 ce mardi 4 octobre 2022. On vous récapitule les indices et théories à connaître avant de découvrir l'identité d'un nouveau personnage à la fin de la soirée.

18:30 - Les indices sur la Tigresse, enquêteur guest de Mask Singer Plusieurs indices sur la Tigresse, enquêteur invité de la demi-finale de Mask Singer ce soir, ont été diffusés sur les réseaux sociaux de l'émission avant la diffusion. On découvre ainsi que l'un de ses proches a sauvé la vie de Chantal Ladesou, et qu'elle a commencé avec Jeff Panacloc. Elle a également été assise à la même table que Kev Adams lors d'un mariage très médiatisé tandis qu'elle se désigne comme le porte-bonheur de Vitaa. 18:01 - Un nouvel enquêteur "guest" ce soir dans Mask Singer Pour les demi-finales de Mask Singer, un nouvel enquêteur guest sera à démasquer en début d'émission, avant d'aider Kev Adams, Chantal Ladesou, Vitaa et Jeff Panacloc à deviner les identités des personnalités encore en lice. Cette personnalité se cachera sous le costume de Tigresse. 17:34 - Quelles stars démasquées la semaine dernière ? Lors des quarts de finale de Mask Singer, diffusés la semaine dernière sur TF1, une star internationale a été démasquée. Tori Spelling, actrice connue pour son rôle dans Beverly Hills 90210, se cachait sous le costume du chat. Les téléspectateurs ont également pu découvrir la célébrité qui se cachait sous le costume de l'Ours. Comme plusieurs internautes s'en doutaient, il s'agissait de l'animateur Christophe Beaugrand. 17:00 - La demi-finale de Mask Singer diffusée ce soir TF1 diffuse ce mardi 4 octobre 2022 les demi-finales de Mask Singer. Un nouveau candidat dévoilera son identité après une nouvelle salve d'indices dévoilés à partir de 21h10. Ne manquez pas les demi-finales de Mask Singer ce soir !

Les indices et théories sur l'Eléphant : le personnage semble très lié aux réseaux sociaux. Il est chanteur. Il partage un point commun avec Kev Adams et a "battu des records". La théorie principale concernant l'Eléphant est celle du chanteur Keen'V.

le personnage semble très lié aux réseaux sociaux. Il est chanteur. Il partage un point commun avec Kev Adams et a "battu des records". La théorie principale concernant l'Eléphant est celle du chanteur Keen'V. Les indices sur la Tortue : Star "autodidacte" et "voyageuse", la Tortue semble être liée au Canada. Il explique être chez lui sur scène et avoir "cumulé pas mal de titres". On a pu voir un jeu d'échecs dans ses magnétos mais aussi entendre la chanson "Je viens du Sud".

Star "autodidacte" et "voyageuse", la Tortue semble être liée au Canada. Il explique être chez lui sur scène et avoir "cumulé pas mal de titres". On a pu voir un jeu d'échecs dans ses magnétos mais aussi entendre la chanson "Je viens du Sud". Les indices sur le Singe : Le Singe est une femme qui a "joué devant 75 millions de personnes." Elle a participé "aux balbutiements d'un truc qui allait devenir énorme". Elle explique avoir été couronnée d'or mais aussi avoir pu côtoyer des stars comme Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et Vincent Cassel. Dans son magnéto, on a aussi pu voir le visage de Nikos Aliagas, le chiffre 2022 ainsi qu'un drapeau espagnol.

Le Singe est une femme qui a "joué devant 75 millions de personnes." Elle a participé "aux balbutiements d'un truc qui allait devenir énorme". Elle explique avoir été couronnée d'or mais aussi avoir pu côtoyer des stars comme Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et Vincent Cassel. Dans son magnéto, on a aussi pu voir le visage de Nikos Aliagas, le chiffre 2022 ainsi qu'un drapeau espagnol. Les indices sur la Mariée : La Mariée a révélé plusieurs indices à son sujet. Elle a "toujours aimé parader" et apprécie que les téléspectateurs l'accueillent dans leur "petite lucarne". La Mariée annonce avoir été vue par "des millions". Le chiffre 92 est associé à son portrait. Elle explique avoir eu un "rendez-vous raté" où elle n'a pas été choisie avant de l'être plus tard. La Mariée possède cinq bagues aux doigts, de plusieurs métaux différents.

Au cours de la saison 4 de Mask Singer, les téléspectateurs sont amenés à démasquer douze personnalités cachés sous autant de costumes plus ou moins farfelus. On a ainsi pu découvrir au début de la saison les costumes de la mariée, le pain d'épice, le dalmatien, le singe, le bébé, le pharaon, le chevalier, la tortue, l'éléphant, la souris, le génie, le cône, l'Ours et le viking.

Pour sa saison 4, Mask Singer a changé de case de diffusion sur TF1. Dans la foulée du changement de case de Koh Lanta du vendredi au mardi pour y consolider les divertissements en début de semaine, Mask Singer est désormais diffusé les mardis soirs à partir de 21h10 sur TF1. Le premier épisode de Mask Singer saison 4 a été diffusé le mardi 23 août 2022. La finale est programmée le 11 octobre 2022.

Si, dans la précédente saison, le casting des enquêteurs de Mask Singer n'avait pas changé, il a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4. Seul Kev Adams garde son siège d'enquêteur pour cette nouvelle saison. Pour l'occasion, deux humoristes l'accompagnent : Chantal Ladesou et Jeff Panacloc (ainsi que son compère, la marionnette Jean-Marc). La chanteuse Vitaa complète le quatuor d'enquêteurs.