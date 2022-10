"Mask Singer : les indices et théories avant la finale de la saison 4"

MASK SINGER SAISON 4. C'est le grand soir pour les amateurs de Mask Singer. La finale de la saison 4 est diffusée aujourd'hui sur TF1. On saura enfin qui se cachent derrière les costumes de la Tortue, de la Mariée et de l'Eléphant. On fait le point sur les indices et théories avant la finale.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:31 - Les derniers indices de la Mariée concordent avec Estelle Mossely Plus le temps passe, plus les indices s'accumulent autour de la Mariée de Mask Singer saison 4. Les internautes comme les enquêteurs en plateau sont persuadés d'avoir trouvé l'identité de la Mariée. Pour eux, il s'agirait de la boxeuse Estelle Mossely. Après vérification, les indices récemment évoqués semblent concorder : Elle a en effet débuté la boxe aux Jeux Olympiques en 2012. Les couleurs du Brésil rappellent sa première médaille d'or aux JO de Rio de 2016, où elle a aussi été "la première" boxeuse à rapporter ce titre à la France dans cette compétition olympiques. La référence à 2024 peut également faire référence aux prochains Jeux de Paris à venir. Vers une confirmation de cette théorie ce soir en finale ? 18:00 - Quelle star démasquée la semaine dernière ? La semaine dernière dans l'épisode 7 de Mask Singer saison 4, une star a été démasquée par les enquêteurs. C'est le Singe qui a révélé sa véritable identité après avoir été éliminé, ce qui la classe quatrième de la compétition. Après de nombreux indices révélés et de nombreuses théories échafaudées, c'est bel et bien la chanteuse Alizée qui a dévoilé son visage sous le masque du Singe. Il faut dire que les internautes et les téléspectateurs avaient trouvé depuis un moment. Si la théorie Olivia Ruiz était apparue comme plausible en début de saison, les différents indices ont permis de cimenter la certitude qu'il s'agissait en réalité bien d'Alizée. 17:30 - Quels costumes en finale de Mask Singer ? Depuis le 23 août, ils sont treize à avoir participé à la saison 4 de Mask Singer. Après déjà sept épisodes diffusés, ils ne sont désormais plus que trois à pouvoir l'emporter : la Mariée, la Tortue et enfin l'Eléphant. Une des trois stars cachées sous ces costumes sera sacrée grande gagnante de Mask Singer 2022. Mais laquelle ? Suivez notre direct ce soir pour le savoir. 17:01 - La finale de Mask Singer saison 4, c'est ce soir ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct dédié à la grande finale de Mask Singer saison 4. Dans cet article, nous vous livrerons les indices concernant les trois stars encore en piste pour remporter cette saison du jeu d'enquête de TF1. Nous traiterons évidemment des théories les plus en vogue concernant la Mariée, la Tortue et l'Eléphant et reviendrons en direct sur les développements de cette dernière soirée d'investigations diffusée sur TF1.

Les indices et théories sur l'Eléphant : le personnage semble très lié aux réseaux sociaux. Il est chanteur. Il partage un point commun avec Kev Adams et a "battu des records". La théorie principale concernant l'Eléphant est celle du chanteur Keen'V.

le personnage semble très lié aux réseaux sociaux. Il est chanteur. Il partage un point commun avec Kev Adams et a "battu des records". La théorie principale concernant l'Eléphant est celle du chanteur Keen'V. Les indices sur la Tortue : Star "autodidacte" et "voyageuse", la Tortue semble être liée au Canada. Il explique être chez lui sur scène et avoir "cumulé pas mal de titres". On a pu voir un jeu d'échecs dans ses magnétos mais aussi entendre la chanson "Je viens du Sud".

Star "autodidacte" et "voyageuse", la Tortue semble être liée au Canada. Il explique être chez lui sur scène et avoir "cumulé pas mal de titres". On a pu voir un jeu d'échecs dans ses magnétos mais aussi entendre la chanson "Je viens du Sud". Les indices sur la Mariée : La Mariée a révélé plusieurs indices à son sujet. Elle a "toujours aimé parader" et apprécie que les téléspectateurs l'accueillent dans leur "petite lucarne". La Mariée annonce avoir été vue par "des millions". Le chiffre 92 est associé à son portrait. Elle explique avoir eu un "rendez-vous raté" où elle n'a pas été choisie avant de l'être plus tard. La Mariée possède cinq bagues aux doigts, de plusieurs métaux différents.

Fiche programme

Au cours de la saison 4 de Mask Singer, les téléspectateurs sont amenés à démasquer douze personnalités cachés sous autant de costumes plus ou moins farfelus. On a ainsi pu découvrir au début de la saison les costumes de la mariée, le pain d'épice, le dalmatien, le singe, le bébé, le pharaon, le chevalier, la tortue, l'éléphant, la souris, le génie, le cône, l'Ours et le viking.

Pour sa saison 4, Mask Singer a changé de case de diffusion sur TF1. Dans la foulée du changement de case de Koh Lanta du vendredi au mardi pour y consolider les divertissements en début de semaine, Mask Singer est désormais diffusé les mardis soirs à partir de 21h10 sur TF1. Le premier épisode de Mask Singer saison 4 a été diffusé le mardi 23 août 2022. La finale est programmée le 11 octobre 2022.

Si, dans la précédente saison, le casting des enquêteurs de Mask Singer n'avait pas changé, il a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4. Seul Kev Adams garde son siège d'enquêteur pour cette nouvelle saison. Pour l'occasion, deux humoristes l'accompagnent : Chantal Ladesou et Jeff Panacloc (ainsi que son compère, la marionnette Jean-Marc). La chanteuse Vitaa complète le quatuor d'enquêteurs.