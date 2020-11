"Mask Singer : quelles étaient les stars de la saison 2 ? Le casting complet"

MASK SINGER 2020 – Toutes les stars de la saison 2 de Mask Singer ont été démasquées le 28 novembre 2020. Retour sur les identités des personnages de l'émission de TF1, avant la diffusion de la saison 3.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 10h22] Ça y est, toutes les stars de Mask Singer ont été démasquées ! Samedi 28 novembre 2020, TF1 a diffusé la finale de la saison 2 de son jeu d'enquête, dans lequel des stars masquées chantent et dont il faut découvrir l'identité. Il ne restait plus que le Robot, le Manchot et le Dragon en compétition. Si pour le Robot et le Manchot, les enquêteurs avaient trouvé que c'était les chanteurs Daniel Levi (le Robot) et Larusso (le Manchot) qui se cachaient derrière les costumes, le Dragon leur a donné du fil à retordre. Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun n'avaient pas deviné que c'était l'acteur et humoriste Issa Doumbia !

Au terme de six semaines de compétition, c'est finalement Le Manchot/Larusso qui a été sacré gagnante de Mask Singer 2020. On vous récapitule toutes les stars au casting de cette saison 2 cette année : Daniel Levi était donc le Robot, tandis qu'Issa Doumbia s'est révélé sous le costume du Dragon. L'animatrice Karine Ferri (L'Araignée), l'ancien footballeur Basile Boli (Le Requin), l'ex-footballeur Djibril Cissé (le Squelette), la chanteuse Liane Foly (La Pieuvre), le chanteur Dave (le Hibou), l'animatrice Valérie Damidot (la Renarde), les frères Bogdanoff (Les Perroquets), l'actrice Frédérique Bel (La Bouche) et la nageuse Laure Manaudou (Le Loup).

TF1 a diffusé la finale de la saison 2 de Mask Singer. Le Manchot a remporté la saison et c'était Larusso qui se cachait derrière le personnage. Elle succède donc à Laurence Boccolini. L'émission connaît toujours un aussi gros succès avec une moyenne de 5,2 millions de téléspectateurs. La chaîne ne veut pas passer à côté de son succès et veut faire une troisième saison. D'ailleurs, le tournage de la saison 3 devrait débuter au début de l'année 2021. "On s'est dit qu'on n'allait pas attendre juillet pour tourner, comme on l'a fait cette année, vu qu'on a les équipes disponibles, et le casting de célébrité", a confié Rémi Faure, le directeur des programmes de TF1, à TV Mag. La date de diffusion n'a toutefois pas encore été communiqué par la chaîne.

La diffusion de Mask Singer a repris le 17 octobre 2020. Au cours de la saison 2, diffusée du 17 octobre au 28 novembre 2020, plusieurs stars issues de plusieurs milieux ont été démasquées grâce aux indices qu'ils ont pu révéler au cours de la compétition. On vous récapitule ci-dessous tous les indices et toutes les révélations de la saison 2 de Mask Singer ci-dessous :

Les personnages Mask Singer 2020 ont tous été dévoilés. Pour cette seconde saison, la nageuse Laure Manaudou se cachait sous le costume du Loup, tandis que l'actrice Frédérique Bel était la Bouche. Les Frères Bogdanoff se cachaient sous les costumes des Perroquets, premier duo de l'émission de TF1. L'animatrice Valérie Damidot était la Renarde, tandis que le chanteur Dave était derrière le costume du Hibou. La Pieuvre cachait la chanteuse et actrice Liane Foly, tandis que Djibril Cissé était le Squelette. Basile Boli se cachait sous le Requin et Karine Ferri s'est dévoilée derrière le masque de l'Araignée. Enfin, la finale de Mask Singer a révélé l'identité de trois nouvelles stars : le comédien et humoriste Issa Doumbia était derrière le costume du bébé Dragon, tandis que Daniel Levi chantait caché derrière le Robot. Enfin, Larusso, le Manchot, a remporté cette saison 2. Une star internationale était également au casting de cette saison 2 : c'était l'actrice espagnole Itziar Ituño, qui incarne Lisbonne dans La Casa de Papel, qui se cachait sous le costume de la Ballerine.

Pour rappel, des sportifs, des chanteurs, des acteurs ou encore des hommes politiques peuvent intégrer le programme sous les masques et costumes. Lors de la première saison de Mask Singer, douze personnalités avaient accepté de jouer le jeu : Marie-José Perec, Sheila, Lio, Yves Lecoq, Smaïn, Joyce Jonathan, David Douillet, Natasha Saint-Pier, Frank Leboeuf, Karl Zero, Julie Zenatti, et Laurence Boccolini (la gagnante de la saison 1).

Lors de la première saison, les douze personnalités qui se cachaient derrière un masque n'ont pas eu l'autorisation de dévoiler leur participation à Mask Singer. Même leurs proches ne sont pas au courant de leur présence dans l'émission. Un important dispositif a ainsi été mis en place par TF1 pour éviter que toute information ne soit divulguée avant la diffusion : lors du tournage, personne ne pouvait parler aux personnalités, et celles-ci circulaient toujours avec leurs masques. Certains médias ont dévoilé les noms de certaines stars avant la diffusion de Mask Singer, fuites qui se sont dans l'ensemble avérées correctes.

En dehors des stars déguisées, quatre personnalités doivent démasquer les acteurs, chanteurs ou encore personnalités politiques cachées grâce à leur voix et à de maigres indices mis à leur disposition. Ces quatre enquêteurs sont l'animatrice Alessandra Sublet, la chanteuse Anggun, l'humoriste Jarry et l'acteur Kev Adams. L'émission est présentée par Camille Combal.

Mask Singer est l'événement télévisé de novembre. La première saison a débuté le 8 novembre 2019 à 21h05 sur TF1. L'émission sera diffusée tous les vendredis à partir de cette date. Les épisodes seront ensuite disponibles en replay dès le lendemain sur le site de Mytf1. La seconde saison est diffusée du 17 octobre 2020 au 28 novembre 2020. Une saison 3 doit voir le jour l'année prochaine, pour un tournage prévu au début de l'année 2021.

