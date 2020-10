"Mask Singer : quelles stars pour la saison 2 ? Les indices en direct"

MASK SINGER 2020 - Mask Singer est de retour ce samedi 17 octobre sur TF1. Les douze nouvelles personnalités masquées chantent sur scène et font tout pour garder leur identité secrète. Alors qui va se faire éliminer à la fin de la soirée ? Suivez le direct de l'émission.

Ce samedi 17 octobre, Mask Singer fait son retour avec une saison 2 sur TF1 . Camille Combal anime cette nouvelle saison et le public peut retrouver les enquêteurs de choc. Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry sont de retour pour démasquer les douze nouvelles personnalités. Parmi elles, on retrouve le Squelette, la Bouche, l'Araignée, le Corbeau, le Hibou, les deux Perroquets, le Robot, le Dragon, la Renarde, le Requin, le Loup, le Manchot et la Pieuvre. Ce soir, deux stars masquées vont se faire démasquer et vont devoir quitter l’émission. Les enquêteurs vont pouvoir compter sur l'aide du public afin de départager les stars. Suivez dès à présent le direct et découvrez les premiers indices.

21:21 - Les premiers indices sur le squelette ! Les battles commencent et le squelette va affronter le loup dans Mask Singer. Le squelette avoue avoir la « classe » et se croit très « stylé ». Il a fait plusieurs podiums et a toujours baigné dans la mode. « Je suis tombé dedans quand j’étais petit ». Enfant, le squelette était très sage. Anggun et Kev Adams pensent que le squelette a plus de cinquante ans et pourrait être un ancien mannequin.

21:18 - Les six personnalités masquées se présentent Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry sont en forme pour cette nouvelle saison de Mask Singer. Les enquêteurs s’entendent à merveille et n’hésitent pas à se faire quelques petites blagues. Pourtant, il est temps pour eux de se concentrer et découvrir les six personnalités masquées : le squelette contre le loup, le requin contre l’araignée et le robot contre le dragon.

21:13 - Mask Singer, ça commence ! Mask Singer commence ce soir et les téléspectateurs vont découvrir douze nouvelles personnalités. Pour cette nouvelle saison, Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry vont leur retour en tant qu’enquêteurs. Pour la première fois, un duo masqué va monter sur scène. Alors qui sont-ils ?

20:59 - Un public pas masqué dans Mask Singer Ce soir, Mask Singer est de retour et TF1 a dû se démener afin de pouvoir mener à bien cette saison 2. À cause du Covid-19, la chaîne a dû prendre quelques précautions. Les costumières ont dû travailler chez elles et quelques personnalités ont dû se décommander, explique Télé-Loisirs. Néanmoins, une chose pourrait perturber le public ce soir. Le public n’est pas masqué et il y a une raison à cela. Le tournage avait débuté en juillet dernier et les rassemblements étaient autorisés, sans le port du masque obligatoire. La chaine a quand même pris des précautions puisque il y avait 60 distributeurs de gel désinfectants, partage le média.

20:40 - Kev Adams et Jarry en froid pendant Mask Singer ? Mask Singer revient pour une saison 2 sur TF1 et les enquêteurs sont Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. L’émission est divertissante et il y a habituellement une très bonne ambiance entre les enquêteurs. Pourtant, cette année, il y aurait eu de l’eau dans le gaz entre Kev Adams et Jarry, explique Paris Match. Pendant le tournage, Jarry a lancé un stylo sur Kev Adams, mais l’objet a atterri sur son visage. L’humoriste ne l’a pas bien pris et a été quelque peu vexé. « Je suis désolé, je ne pensais pas qu'il te toucherait » a confié Jarry à son collègue. Malgré les excuses de Jarry, Kev Adams n’a pas apprécié son geste et s’est braqué, confie le média. Un petit incident qui n’a pourtant pas mis en danger l’émission puisque l’humoriste s’entend très bien avec Jarry. "Avec Jarry, on s'entend vraiment très bien, c'est mon pote » avait-il dit dans une conférence de presse.

20:31 - Le dragon intrigue les enquêteurs de Mask Singer Ce samedi 17 octobre, Mask Singer fait son retour sur TF1 pour une nouvelle saison. Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la prestation du dragon et celui-ci pourrait bien perturber Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. Les quatre enquêteurs seront complètement perdus. "En fait, ils nous a un peu perdu le dragon" confie Alessandra Sublet dans un extrait. Les jurés se demandent si le dragon est un acteur ou un sportif. De son côté, Jarry imagine que le dragon pourrait être une femme !

20:22 - TF1 dévoile des indices dans un extrait Ce soir, TF1 va diffuser la nouvelle saison de Mask Singer. À quelques minutes du lancement de l’émission, la chaîne a dévoilé quelques indices des nouveaux personnages. Dans un extrait, on peut découvrir le costume du squelette. La personnalité qui se cache derrière ce costume avoue être « très souvent tiré à 4 épingles ». De son côté, le Robot semble très proche de deux grandes stars Françaises. « J’ai croisé Lara Fabian et Pascal Obispo » peut-on lire. La pieuvre risque bien d’impressionner les téléspectateurs ce soir. Elle avoue avoir eu la chance de « jouer à l’international ». Découvrez dès à présent les premiers indices des personnalités. #MaskSinger

C'est le Grand Jour : Ce soir, vous allez pouvoir mettre votre plus beau costume de détective ????️‍♀️????️‍♂️

Pour bien démarrer l'enquête, on vous a compilé les indices de chaque costume ????

On vous attend pour le retour de Mask Singer à 21:05 ???? pic.twitter.com/aYZpNUD1dc — TF1 (@TF1) October 17, 2020

20:05 - Les premiers indices sur le Robot Pour cette saison 2 de Mask Singer, le public va pouvoir découvrir le Robot. Dans un extrait de TF1, la personnalité cachée a donné un premier indice sur son identité. Le Robot avoue avoir " lui aussi fait vibrer des stades". Alors le Robot est-il un footballeur ? Ou un chanteur ? En tout cas, il promet d’étonner les fans !

20:05 - Qui a gagné la saison passée de Mask Singer ? L’année passée, le public a pu découvrir Mask Singer sur TF1 et l’émission a connu un véritable succès. Les stars masquées ont fait de belles prestations et les spectateurs avaient pu voir des stars comme Natasha St-Pier, David Douillet, Joyce Jonathan ou encore Franck Lebœuf. C’était la Licorne qui avait surtout réussi à se démarquer et qui avait réussi à cacher jusqu’au bout son identité. Ainsi, la grande gagnante de la première saison n’était autre que Laurence Boccolini, dans le costume de la Licorne.

19:57 - Carla Bruni dans Mask Singer ? Mask Singer commence ce soir et les internautes tentent déjà de découvrir les personnalités masquées. Carla Bruni ne sera sûrement pas au casting de cette nouvelle saison. La star ne semble pas intéressée à l’idée d’être dans l’émission, explique RTL. "Je ne sais pas, j'aime beaucoup la télévision mais du point de vue cognitif, j'ai quelques limites" a t-elle dit pour le média.

19:53 - Alessandra Sublet fan de la star internationale dans Mask Singer Cette année, dans Mask Singer, le public va devoir démasquer une star internationale. TF1 n’a donné que très peu d’indices et les enquêteurs vont devoir découvrir son identité dès le second épisode. Néanmoins, on a déjà quelques petits indices. En effet, Alessandra Sublet a confié que tous les enquêteurs étaient de grands fans de la star masquée. "On était tous tellement fans qu'on a fait notre selfie avec cette personnalité à la fin…" a t-elle dit dans Télé-Loisirs.

19:48 - Une nouveauté cette année dans Mask Singer Ce soir, Mask Singer fait son grand retour avec Camille Combal. Le public va pouvoir découvrir de nouveaux costumes et 12 personnalités masquées vont monter sur scène. Pour cette saison, il va y avoir quelques nouveautés, explique le 20 Minutes. Une star internationale va arriver et personne ne connaît encore son costume. En plus, les enquêteurs pourront entendre qu’une seule prestation et auront deux magnétos. Les choses se corsent donc même si la prestation de la star promet d’être "brillante".

19:40 - Les enquêteurs de Mask Singer Mask Singer revient ce soir pour une saison 2 sur TF1. Comme pour la saison précédente, c’est Camille Combal qui va animer l’émission. Puis, le public retrouvera les enquêteurs de choc: Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry. Les quatre stars étaient déjà présentes l’année passée.

19:36 - Les costumes de cette saison 2 de Mask Singer Ce samedi 17 octobre, Mask Singer revient sur TF1. Le public va pouvoir découvrir de tous nouveaux costumes. Cette année, la chaîne a fait fort et Halloween va arriver ! Pour cette nouvelle année, il va y avoir un squelette, une araignée, un dragon, un requin, un loup, une bouche, un manchot, une pieuvre, un robot, une renarde, un hibou et deux perroquets. Les deux perroquets formeront un duo et pourraient donc être un couple, si l’on en croit 20 Minutes.