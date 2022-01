MON ANGE TF1. Marilou Berry et Muriel Robin sont les protagonistes de "Mon Ange", nouvelle fiction policière de TF1. Muriel Robin a confié que ce rôle "résonne" en elle.

[Mis à jour le 6 janvier 2022 à 20h45] TF1 propose un nouveau thriller les jeudis 6 et 13 janvier 2022. Mon Ange voit Muriel Robin partir à la recherche de sa fille disparue depuis huit ans, et Marilou Berry enquêter sur une nouvelle disparition d'une adolescente. Si cette fiction est bien éloignée de la réalité de vie des deux actrices, Muriel Robin l'avoue à 20 minutes : son personnage dans Mon Ange "résonne" en elle, car il s'inspire de choses qu'elle a pu vivre elle-même : "j'ai habité en province et que je sais ce que c'est d'être seule et différente. J'étais à la recherche de ma sexualité… J'étais différente, on parlait de moi, on me regardait différemment. Je sais ce que c'est cette solitude, je la connais."

Par ailleurs, le tournage de Mon Ange a fait des échos à l'enfance de Muriel Robin. Tout simplement parce que la série a été filmée en Haute-Loire, à un endroit où elle a été notamment en colonie de vacances : "J'étais dans une pension qui s'appelait Les Pins, se souvient-elle au micro de France Bleu, tenue par un couple qui se faisait appeler tante Françoise et oncle Raymond. Je suis allée voir tante Françoise, qui a 101 ans, dans un Ehpad du Chambon la semaine dernière. J'ai rencontré sa fille et nous sommes allées voir cette dame dont j'avais un souvenir formidable. J'étais très heureuse de revoir cette personne."

En savoir plus

TF1 diffuse les 6 et 13 janvier 2022 son nouveau thriller inédit. Mon Ange met en scène Muriel Robin et Marilou Berry, toutes deux enquêtant à différents degrés sur la disparition de jeunes filles. La première, Suzanne Brunet, souffre depuis huit ans de l'absence de sa fille unique, et croit la reconnaître dans une coupure de journal d'un petit village. La seconde enquête sur la disparition d'une adolescente, survenue peu de temps après l'arrivée de Suzanne.

Mon Ange est un thriller en seulement quatre épisodes, au programme TV de TF1 sur deux soirées. La première chaîne propose deux épisodes ce jeudi, et la conclusion la semaine prochaine, à partir de 21h05. Si vous avez raté la diffusion télévisée, sachez que les épisodes seront disponibles dès le lendemain en replay sur le site MyTF1, comme le reste des programmes de la chaîne. L'intégralité de la mini-série est déjà disponible sur la plateforme par abonnement Salto.

Synopsis - Huit ans après la disparition de sa fille, Julie, Suzanne Brunet continue de la rechercher. Un jour, Suzanne tombe sur une vieille photo dans le journal, dans lequel elle reconnaît un pull que portait sa fille le jour de sa disparition. Elle décide de tout abandonner pour partir dans le village où a été pris le cliché. Peu de temps après son arrivée, une jeune femme disparaît, et l'inspectrice en charge de l'enquête, Gabrielle Varan, est bien déterminée à faire le lien entre cette nouvelle affaire et la disparition de Julie.

Muriel Robin : Suzanne Brunet

Marilou Berry : Gabrielle Varan

Patrick Chesnais : Paul Varan

Alexandra Vandernoot : Stéphanie Mojean

Mickael Lumière : Maxime Varan

Jordi Le Bolloc'h : Hugo Mojean

Erika Sainte : Nadine Bastien

Mhamed Arezki : Mehdi Bastien

Louisiane Gouverneur : Anaïs Girard

Romane Jolly : Julie Castro

Nathanaël Beausivoir : Thierry

Max Liert : Félix Touseau

Mathieu Spinosi : Xavier Kara

Alexis Moncorgé : Nicolas

Nicolas Jouhet : Eric Desner

Pauline Briand : Céleste

Chloé Renaud : Violette

Alexis Loizon : Raphaël Mojean

Daniel Njo Lobé : Prêtre

Mon Ange est une mini-série en quatre épisodes diffusée sur TF1 du 6 au 13 janvier 2022. Ces deux jeudis, deux épisodes sont proposés à partir de 21h05 sur TF1. Il suffit de se rendre sur la première chaîne pour suivre la série, ou se rendre dans l'onglet "en direct" de MyTF1 sur tablette, smartphone ou ordinateur. Le lendemain, le site propose la diffusion des épisodes de la veille en replay pendant quelques jours si vous avez raté la diffusion.

