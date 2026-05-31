The Voice : qui est Lady O la gagnante de la saison 15 et pourquoi elle sera la toute dernière de Florent Pagny ?

La finale de "The Voice" a sacré Lady O samedi soir sur TF1. La jeune Suissesse de 19 ans a créé la surprise en remportant le télé-crochet, alors que son coach Florent Pagny tourne définitivement la page.

L'histoire retiendra sans doute une finale plus que l'autre. La quinzième saison de The Voice s'est achevée dans une atmosphère particulière ce samedi 30 mai, tandis que le Paris Saint-Germain célébrait sa deuxième Ligue des champions consécutive. Après un match qui a captivé jusqu'à 13,7 millions de téléspectateurs, TF1 a réuni un public plus modeste de 1,81 million de fidèles pour l'épilogue de son télé-crochet.

The Voice 2026 s'est pourtant terminé dans une intensité dramatique et toutes les émotions nécessaires pour attirer le chaland. La compétition opposait quatre finalistes aux profils variés : CJM'S dans l'équipe d'Amel Bent, Tessa B coachée par Tayc, Hugo sous l'aile de Lara Fabian, et Lady O protégée de Florent Pagny. Chacun a offert une prestation en solo avant de partager la scène avec des invités prestigieux. Lady O a notamment formé un duo avec Christophe Willem, qui n'a pas manqué de saluer son "côté animal" et sa manière unique de vivre la musique.

Le déroulement de la soirée a suivi le rituel bien rodé de The Voice. Les quatre talents ont d'abord interprété des reprises ambitieuses, de Ginette Reno à Coldplay, en passant par Céline Dion et le groupe Image. Puis est venu le moment crucial où l'huissier de justice a révélé les noms des deux super-finalistes. Le suspense a atteint son paroxysme lorsque Nikos Aliagas a annoncé que Lady O et CJM'S se disputeraient le titre tant convoité.

Lady O, gagnante de The Voice 2026

L'ultime duel de The Voice 2026 a permis à chaque finaliste de livrer deux performances. CJM'S a misé sur l'émotion avec "L'Hymne à l'amour" d'Édith Piaf, suivi de sa composition personnelle "Tu es doué". De son côté, Lady O a achevé "The Greatest" de Billie Eilish les larmes aux yeux, avant d'interpréter "Little Me", une chanson originale bouleversante évoquant le traumatisme d'une agression sexuelle subie dans son enfance.

L'annonce du gagnante de The Voice est tombée peu avant minuit. Et il s'agit bel et bien d'une gagnante : "Le talent qui remporte la quinzième édition de The Voice est... Lady O", a déclaré Nikos Aliagas, immortalisant aussitôt l'instant avec son téléphone portable. Une consécration inattendue pour celle qui se décrivait elle-même comme "la dernière dans tous les sondages".

Oriane, de son vrai prénom, devient la première artiste suisse à remporter The Voice en France. Originaire de Lutry sur les rives du lac Léman, cette fille de vigneron de 19 ans n'avait jamais pris de cours de chant avant l'émission. Autodidacte passionnée, elle écrit, compose, joue du violon et produit ses propres chansons depuis l'adolescence. Son premier album "Thank You Little Girl", sorti en janvier 2026, témoigne déjà d'un univers artistique affirmé. Durant l'aventure, elle a surmonté une laryngite diagnostiquée trois jours avant la demi-finale, transformant cette épreuve en "forme de libération" selon ses propres mots confiés à Télé-Loisirs.

Pourquoi Florent Pagny quitte The Voice ?

Cette victoire dans The Voice offre à Florent Pagny un septième triomphe, consolidant son statut de coach le plus titré de l'histoire du programme. Et ce sera le dernier. Un moment particulièrement poignant s'est produit à 23h41 lorsque le chanteur de 64 ans a officialisé son départ. "Cela va faire 15 ans que je suis là, vous avez vu ma barbe blanche ?", a-t-il plaisanté, avant d'ajouter avec une pointe de nostalgie qu'il devait "laisser sa place".

Florent Pagny a néanmoins ouvert la porte à un éventuel retour pour une hypothétique vingtième saison, où il aurait alors 70 ans. La production de The Voice a d'ailleurs rendu un vibrant hommage à son coach emblématique à travers un montage retraçant ses moments forts et ses looks les plus mémorables. Plusieurs de ses anciens protégés, dont Anne Sila, Nour, Marghe et le groupe Il Cello, sont montés sur scène pour une performance collective émouvante.

The Voice est donc en quête de renouvellement. Cette quinzième édition restera comme la moins regardée de l'histoire du programme avec une moyenne de 2,78 millions de téléspectateurs en première partie et 2,46 millions en seconde partie. Les équipes de TF1 peuvent néanmoins se consoler avec les performances digitales record : 31 millions d'engagements sur les réseaux sociaux, soit une hausse de 74% par rapport à 2025, et 10 millions d'abonnés toutes plateformes confondues. L'émission a particulièrement séduit le public jeune avec 35% de parts d'audience chez les 15-24 ans.