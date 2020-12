"Miss France : Amandine Petit sacrée, Miss Provence injuriée... Une édition mouvementée"

MISS FRANCE 2021. Alors que le public et le jury ont choisi d'élire Amandine Petit Miss France 2021, cette édition du concours de beauté a été marquée par une affaire de tweets antisémites à l'encontre de Miss Provence, arrivée première dauphine. On fait le point.

18:17 - Amandine Petit, septième Miss France venue de Normandie FIN DU DIRECT - Alors que certaines régions de France sont toujours en quête de leur première Miss France, c'est loin d'être le cas de la Normandie qui, avec le sacre d'Amandine Petit, obtient ici son septième couronnement au concours de beauté. Le premier date de 1958 avec Monique Negler. Ensuite vinrent Jeanne Beck (1967), Isabelle Benard (1981), Martine Robine (1984), Cindy Fabre (2005) et enfin Malika Ménard en 2010. Amandine Petit est donc la septième Miss Normandie couronnée Miss France. 17:33 - Marine Lorphelin déçue pour sa soeur Lou-Anne Cette année était marquée par la participation de Lou-Anne Lorphelin, soeur de Marine Lorphelin élue Miss France fin 2012. Lou-Anne Lorphelin représentait la Bourgogne, comme sa soeur, et a réussi à se hisser jusqu'au Top 5. Elle s'est cependant classée cinquième, ce qui n'est pas forcément du goût de Marine Lorphelin. Sur Twitter, l'ex-Miss France s'est exprimée en ces mots : "Il me semble qu’un top 3 était largement mérité", a réagi l’ancienne Miss sur Twitter après l’annonce du résultat de sa sœur. 4ème Dauphine ? Euh il me semble qu’un top 3 était largement mérité. ???????? Bravo pour ton parcours ma soeur ❤️❤️ #MissFrance — Lorphelin Marine (@MarineLorphelin) December 19, 2020 17:01 - Insultes antisémites : Marlène Schiappa fait un signalement à la justice Plusieurs responsables politiques ont réagi aux propos antisémites dont Miss Provence a été victime pendant la soirée de samedi. Sur Twitter, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté a annoncé qu’elle allait adresser un signalement au procureur. #MissFrance2021 n’est pas un concours d’antisémitisme.

Tout mon soutien à April Benayoum #MissProvence cible de propos antisémites d’une violence inouïe toute la soirée après avoir évoqué ses origines.



???????? J’adresse un signalement au Procureur (article 40) — ???????? MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) December 20, 2020 16:16 - Miss France signe un record d'audience depuis 2006 L’élection de Miss France 2021 a rassemblé 8,6 millions de Français devant leur téléviseur, pour une part d’audience de 41,5%, précise le site Puremedias. Il s’agit d’un record. Le concours n’avait pas connu une audience aussi importante depuis 2006. L’année dernière, 6,87 millions de téléspectateurs avaient suivi le couronnement de Miss France. 15:31 - April Benayoum "condamne" les propos à son encontre Au-delà du sacre d'Amandine Petit, la soirée Miss France 2021 a été entachée par des tweets à caractère antisémites à l'encontre d'April Benayoum, Miss Provence 2020 classée première dauphine lors de la dernière édition du concours de beauté. Dans un entretien auprès de Var Matin, la jeune femme a expliqué qu'elle ne s'était pas apesantie sur la question. "C’est triste d’assister à de tels comportements en 2020. Je condamne bien évidemment ces propos, mais ça ne me touche absolument pas." 14:43 - "Je me souviendrai toute ma vie de cette soirée" Dans une de ses premières interviews dans les médias, Amandine Petit a eu l'occasion de discuter avec Actu.fr. La nouvelle Miss France explique par exemple son ressenti au regard de sa victoire le 19 décembre dernier au carrousel du Puy du Fou. "Je me souviendrai toute ma vie de cette soirée si particulière ! J'ai ressenti une grande fierté en repensant au chemin parcouru pour en arriver là", déclare-t-elle. La Normande évoque également sa "fierté énorme de ramener la couronne à Caen". 13:48 - Qui sont les dauphines d'Amandine Petit ? Samedi soir, Amandine Petit a remporté la couronne face à April Benayoum. Les quatre autre finalistes ont été classées selon les points qu'elles ont obtenus de la part du public et du jury. Avec le même nombre de points que Miss Normandie mais moins de points de la part du public, Miss Provence a donc terminé première dauphine. Derrière elle, Lara Gautier, Miss Côte d’Azur a le titre de deuxième dauphine, Aurélie Roux (Miss Alsace) est troisième dauphine. La quatrième dauphine est Miss Bourgogne, Lou-Anne Lorphelin. 13:05 - Miss Normandie et Miss Provence étaient ex aequo, que dit le règlement ? Cette année, le vote du jury comptait dans l'élection de la gagnante de Miss France pour la première fois depuis douze ans. Les jurées pesaient donc pour 50% dans le choix final, tout comme le public. C'est un changement majeur puisque ces dernières années le vote du public comptait pour 100% du classement final. Suivant le nombre de votes, chaque miss recevait un certain nombre de points de la part du public puis de la part du jury. Les deux totaux étaient ensuite additionnés pour avoir le classement final. En cas d'égalité, le règlement stipule que c'est la miss ayant reçu le plus de points de la part du public qui est élu. C'est exactement ce qui s'est passé le 19 décembre : Miss Provence et Miss Normandie ont toutes deux reçu 7 points au cumulé mais c'est la note du public (5 points pour Miss Normandie et 3 points pour Miss Provence) qui a fait gagner Amandine Petit. Classement des votes du jury 1- Miss Côte d’Azur = 5 points

2- Miss Provence = 4 points

3- Miss Bourgogne = 3 points

4- Miss Normandie = 2 points

5- Miss Alsace = 1 point Classement des votes du public 1- Miss Normandie = 5 points

2- Miss Alsace = 4 points

3- Miss Provence = 3 points

4- Miss Bourgogne = 2 points

5- Miss Côte d’Azur = 1 point Classement final fusionné 1- Miss Normandie: 2 + 5 = 7 points

2- Miss Provence = 4 + 3 = 7 points

3- Miss Côte d’Azur = 5 + 1 = 6 points

4- Miss Alsace = 1 + 4 = 5 points

5- Miss Bourgogne = 3 + 2 = 5 points 12:19 - La BRDP chargée d'identifier les auteurs des messages Le parquet de Paris a précisé le nom du service chargé de l'enquête : la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). C'est elle qui sera mandatée pour identifier les auteurs des messages à caractère raciste envoyés sur les réseaux sociaux et touchant Miss Provence. 12:15 - Une enquête ouverte pour "injures à caractère raciste" après les insultes contre Miss Provence Le parquet de Paris a indiqué ce lundi avoir ouvert une enquête pour "injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale" à la suite de l'élection de Miss France, marquée par des insultes et messages antisémites visant une des candidates Miss Provence. Lors de la soirée, Apirm Benayoum avait révélé lors des petits discours qui ponctuent l'émission que son père était d'origine israélienne. 11:58 - Quand Malika Ménard conseillait à Amandine Petit de se présenter à Miss France.. Avant Amandine Petit élue Miss France 2021 samedi soir, une autre Miss Normandie avait séduit le jury de Miss France. C'était en 2010, Malika Ménard remportant le concours. Et c'est l'ancienne Miss France, devenue journaliste, qui a poussé Amandine Petit à se présenter au concours. C'était en 2015 au détour d'une rue de Caen où Malika Ménard a ses habitudes. "C'est incroyable, c'est fou de se dire qu'on peut changer la vie d'une personne du jour au lendemain. C'est la seule et unique fois de ma vie où j'ai pris une telle initiative. Mais elle avait une prestance, un regard et un sourire incroyables." 11:46 - Pourquoi Valérie Bègue n'était-elle pas présente au Puy du Fou ? Si de nombreuses Miss France étaient présentes sur la scène du Puy du Fou à l'occasion de l'élection 2021 et de l'hommage rendu dans le cadre des 100 ans de Miss France, Valérie Bègue n'était elle pas présente. "Pas d'élection pour moi ce soir. J'ai la chance de pouvoir rentrer à La Réunion profiter de ma famille", a-t-elle d'abord expliqué sur son compte Instagram avant de donner une autre explication. "On ne va pas se mentir, me retrouver au Puy du Fou ce soir alors qu'on m'avait empêchée d'y aller remettre mon titre en 2008, c'est non !" Elue Miss France 2008, Valérie Bègue avait perdu son titre quelques semaines plus tard sur l'injonction de Geneviève de Fontenay après la publication d'anciennes photos dénudées pour le magazine Entrevues. Elle n'avait pas été autorisée à remettre le célèbre diadème et l'écharpe à Miss France 2009 lors de la cérémonie qui s'était tenue... au Puy du Fou. LIRE PLUS

Le 19 décembre 2020, c'est Amandine Petit, Miss Normandie 2020, qui a été sacrée Miss France 2021. Elle est la première Normande à être couronnée depuis Malika Ménard en 2010. Âgée de 23 ans, Amandine Petit avait déjà participé au concours Miss Normandie à l'âge de 18 ans. Originaire de Bourguébus près de Caen (Calvados), elle est actuellement étudiante à l'IAE de Caen et travaille sur son Master 2 en management des établissements et structures gérontologiques. Dans le Top 5 en final, Amandine Petit s'est imposée face à Miss Alsace, Miss Provence, Miss Côte d'Azur et Miss Bourgogne qui deviennent donc ses dauphines pour l'année 2021.

29 Miss régionales ont tenté l’aventure Miss France pour cette édition 2021. Le concours de beauté se distingue cette année par le retour de Miss Wallis et Futuna après de nombreuses années d’absence à l’élection désignant chaque année la plus belle femme de France. Cependant, deux candidates habituellement présentes manquent à l’appel : Miss Tahiti et Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La première n’a pas été élue à cause du coronavirus, tandis que la seconde a vu sa candidature rejetée en raison de photos jugées non conformes au règlement.

Cette année, le jury de Miss France avait un rôle primordial : en plus de désigner les 15 finalistes de l’élection de beauté, les jurées ont donné leur avis durant les autres étapes de vote. Le jury comptait en effet à 50 % dans le vote final pour désigner Miss France. Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2017 préside le jury 2021. Elle est accompagnée dans sa tâche par d’autres anciennes gagnantes du concours de beauté : Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Elodie Gossuin (Miss France 2001) et Flora Coquerel (Miss France 2014).