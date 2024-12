Miss France 2025 : toutes les candidates se sont plantées sur cette question de culture générale, les organisateurs embarrassés

Voilà qui met les organisateurs du concours Miss France dans l'embarras : toutes les candidates se sont trompées à cette question du test de culture générale. Et la raison est encore plus gênante...

L'élection de la prochaine Miss France a lieu ce samedi 14 décembre 2024, au Futuroscope de Poitiers. Et les traditions ont été respectées encore une fois cette année avec une soirée de prestige, précédée d'une longue préparation et notamment d'un voyage pour les candidates en Côte d'Ivoire et un test de culture générale, passé en novembre sur place.

Après le départ de Sylvie Tellier, c'est Cindy Fabre, élue Miss France en 2005, qui a pris la direction du prestigieux concours. C'est elle, ainsi que Frédéric Gilbert, nommé à la direction générale de la société, qui ont créé le nouveau quiz qui a été soumis aux 30 prétendantes, note Le Figaro TV, avec une formule légèrement revisitée et un objectif : tenter de relever un peu le niveau.

En 2023, la moyenne des notes au test de culture général de Miss France était historiquement basse, les candidates ayant correctement répondu à la moitié à peine des 60 questions posées. La meilleure des Miss avait seulement atteint la note de 42,5 sur 60...

Les candidates à Miss France 2025 lors du test de culture générale. © Laurent VU, Sipa, via PhotoTélé

Il fallait donc revoir la copie. Cette année, on trouvait ainsi moins de questions à choix multiples dans le test. Pour les catégories d'actualité, de logique et de mathématiques, les 30 prétendantes avaient le champ libre pour tenter de trouver les réponses les plus pertinentes. Et pour les mathématiques et la logique, elles n'avaient que 30 secondes pour répondre à chaque question.

L'épreuve comptait également cette année des questions d'histoire ou d'actualité, notamment sur les Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Paris cet été. Et l'une de ces dernières, une question à choix multiples d'ailleurs, a posé un sérieux problème aux participantes. Elle portait sur Marie-José Pérec, qui a allumé la vasque olympique le soir de la cérémonie d'ouverture des JO. Les candidates à Miss France devaient indiquer en quoi l'athlète avait marqué l'histoire olympique, avec quatre propositions :

Elle détient le record olympique du 400 mètres féminin depuis 1996.

Elle est la première femme à être devenue championne olympique sur 400 mètres.

Elle a été la plus jeune médaillée de l'histoire des JO.

Elle est la seule athlète féminine française à être triple championne olympique.

Qu'une question soit difficile et ait une moyenne très basse, ça arrive. Mais qu'aucune prétendante à la couronne ne trouve la réponse, c'est inédit ou presque et statistiquement très peu probable, voire impossible dans le cas d'un QCM. C'est pourtant ce qui est arrivé. De quoi bien embêter l'organisation.

Les pauvres Miss n'y sont malheureusement pour rien... puisqu'aucune de ces réponses n'est bonne ! La dernière avait été désignée comme juste par les concepteurs du quiz. Or si Marie-José Pérec a bien été la seule athlète à obtenir trois titres aux JO (une en 1992 à Barcelone sur 400 mètres puis deux en 1996 à Atlanta sur 200 et sur 400 mètres), cela n'a duré qu'un temps. La cycliste Félicia Ballanger a également remporté trois titres olympiques en vitesse en 1996 à Atlanta puis en 2000 à Sydney en plus d'une victoire sur 500 mètres en Australie.