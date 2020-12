Téléthon 2020 : comment faire un don pour la 34e édition ?

TELETHON – L'événement caritatif télévisuel se déroule le vendredi 4 et le samedi 5 décembre 2020 sur les chaînes de France Télévision. Matt Pokora est le parrain de cette édition 2020.

[Mis à jour le 4 décembre 2020 à 18h00] Malgré un contexte inédit de crise sanitaire, la 34e édition du Téléthon a bien lieu ce vendredi 4 et le samedi 5 décembre 2020, sur les chaînes du groupe France Télévisions. Le Téléthon fait appel aux dons de la France entière pour venir en aide aux personnes malades et chaque année, c'est plus de 200 000 bénévoles et 5 millions de Français qui sont mobilisés. Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous sur les sites afm-telethon.fr et don.telethon.fr. Il est également possible de faire une promesse de don durant le week-end par téléphone au 36 37.

Le Téléthon, c'est 30 heures de direct afin de récolter des dons pour financer la recherche contre la myopathie et les maladies génétiques rares. Le grand plateau de l'évènement télévisuel, normalement positionné en plein cœur de Paris, sera cette année installé sur le site du Lendit, à la Plaine Saint-Denis. Il sera aménagé pour respecter les contraintes sanitaires. Cette année, la signature du Téléthon #TropFort! met en avant la force de se battre pour triompher de la maladie.

La pandémie liée au Covid-19 pouvait faire craindre aux organisateurs un report de l'événement caritatif qui se déroule chaque année avant les fêtes de Noël. Il n'en a finalement rien été, puisque le Téléthon 2020 se déroule cette année le vendredi 4 et le samedi 5 décembre 2020.

Le coup d'envoi du Téléthon 2est lancé vendredi 4 décembre à 18h45 sur France 2, par Sophie Davant, Nagui et le parrain de cette 34e édition, Matt Pokora. Durant ces 30 heures de direct, de nombreuses animations seront proposées :

Vendredi 4 décembre de 21h00 à 00h00 sur France 3 : Les aventuriers du Téléthon, retour en images sur les activités mémorables que des malades ont pu vivre.

: Les aventuriers du Téléthon, retour en images sur les activités mémorables que des malades ont pu vivre. Samedi 5 décembre de 00h20 à 6h20 sur France 2 : La nuit du Téléthon, pendant laquelle seront diffusés des films sur le thème du dépassement de soi.

: La nuit du Téléthon, pendant laquelle seront diffusés des films sur le thème du dépassement de soi. Samedi 5 décembre de 7h00 à 10h00 sur France 2 : Télématin, avec des reportages et chroniques consacrés au Téléthon, en plus des rubriques habituelles de l'émission.

: Télématin, avec des reportages et chroniques consacrés au Téléthon, en plus des rubriques habituelles de l'émission. Samedi 5 décembre de 10h00 à 12h00 sur France 2 : Au cœur de la révolution médicale, une émission où seront présentés les nouveaux traitements et dernières avancées scientifiques.

: Au cœur de la révolution médicale, une émission où seront présentés les nouveaux traitements et dernières avancées scientifiques. Samedi 5 décembre de 12h00 à 13h00 sur France 3 : Vertigineuse Amitié, l'amitié entre Nathan Paulin, champion du monde de highline et Jonas, étudiant atteint d'une calpaïnopathie

: Vertigineuse Amitié, l'amitié entre Nathan Paulin, champion du monde de highline et Jonas, étudiant atteint d'une calpaïnopathie Samedi 5 décembre de 13h30 à 18h40 sur France 3 : Plus fort ensemble, échanges entre les invités sur la recherche et les actions du Téléthon

: Plus fort ensemble, échanges entre les invités sur la recherche et les actions du Téléthon Samedi 5 décembre de 18h40 à 19h40 sur France 2 : Chantons pour le Téléthon

: Chantons pour le Téléthon Samedi 5 décembre de 21h00 à 01h00 sur France 2 : La grande soirée du Téléthon

Plusieurs artistes seront au rendez-vous, parmi eux : le groupe Collectif Métissé, Kendji Girac, Gims, Emma Cerchi, Bilal Hassani, Les Frangines, Pascal Obispo, Bénabar, Kimberose, Patrick Bruel, Valentina , Dany Brillant, Claudio Capéo, Lola Dubini, Boulevard des Airs, Hatik, Wejdene... Retrouvez toutes les informations et le programme du Téléthon 2020 en cliquant ici.

Les nouveautés

Suite à la pandémie de Covid-19, certaines activités habituelles ne peuvent pas avoir lieu. Le Téléthon s'est donc réinventé et propose des nouveautés.

"Le Grand Drive" est une nouvelle opération visant à la vente de produits locaux au profit du Téléthon. Elle sera développée dans les villes de Ciboure dans le Pays basque et de Digne-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence, ainsi qu'à Paris, à côté du plateau télévisuel. Les personnes viendront acheter ces produits en voiture, sous la forme d'un drive.

Le "Téléthon challenge" sera proposé aux internautes. Le principe est de réaliser un défi sur quatre thèmes : recette de cuisine, bondissements sportifs, affichage d'un cœur ou d'un objet avec un nom comprenant les lettres F-O-R, et de le diffusé sur les réseaux sociaux avec le hashtag #TéléthonChallenge et le lien vers l'appel aux dons. Plusieurs challenges postés par les internautes seront également mis à l'honneur dans le Journal du Téléthon.

Une "Grande Tombola" sera aussi organisée. Des centaines d'œuvres d'art et d'objets collectors de célébrités seront tirés au sort sous contrôle d'un huissier. Le prix du billet est de 10 €. Vous pouvez dès à présent participer sur https://stars-solidaires.com/

Le Téléthon peut se targuer d'une longue liste de célébrités qui ont accepté d'être parrain ou marraine de cette grande opération de solidarité. Pour l'édition 2020, c'est le chanteur Matt Pokora qui a été choisi pour être le parrain du Téléthon. En 2019, c'est à Jean-Paul Rouve que ce rôle avait été confié. L'année précédente c'était le chanteur Pascal Obispo qui avait parrainé l'émission, succédant à Zazie en 2017. Il y a quatre ans, Garou officiait comme parrain, et comme il s'agissait du trentième Téléthon, il était également accompagné par d'anciens parrains et marraines dont Liane Foly, Marc Lavoine, Gérard Jugnot mais aussi Gad Elmaleh.

en savoir plus sur le téléthon

Il y a plusieurs manières de faire un don pour le Téléthon. Tout d'abord, sur internet avec le site afm-telethon.fr, qui vous permet de soutenir à hauteur d'un montant ponctuel que vous déterminez vous-même. Mais vous pouvez également effectuer, sur cette même plateforme, un don mensuel ainsi qu'une donation ou un legs. Notez également la possibilité de faire un don par chèque en adressant celui-ci à l'adresse suivante : AFM-Téléthon Internet - BP 83637 - 16 954 Angoulême cedex. Vous pouviez également déposer un chèque dans les fameux "points don" présents lors des animations organisés en France à l'occasion du Téléthon. Après la fin du direct, il est bien sûr tout à fait possible de faire un don. En effet, le site Internet afm-telethon.fr est en ligne toute l'année et permet aux internautes de faire des promesses de dons lorsqu'ils le souhaitent.

Pour faire un don au Téléthon, il suffit de composer le 36 37 (numéro vert). L'appel est gratuit si vous appelez depuis un poste fixe. Au téléphone, on recueille votre promesse de don, qui sera suivie quelques jours plus tard par un courrier récapitulant votre promesse. Il vous suffit de répondre à ce courrier en le renvoyant accompagné d'un chèque. Notez toutefois qu'il n'est pas possible d'effectuer un don par SMS.

Les dons que vous faites au Téléthon sont déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% de leur montant. Par exemple, un don de 100€ ne vous coûtera en réalité que 34€ après déduction fiscale. Pour effectuer une simulation de déduction d'impôt, vous pouvez vous diriger sur le site du Téléthon afin de vous renseigner plus en détails.

En plus des dons plus classiques, le Téléthon a mis en place une boutique où les particuliers comme les entreprises peuvent désormais acheter des produits solidaires dont une partie du montant est reversé au Téléthon. Il s'agit là d'un complément aux dons globaux collectés par le Téléthon. La boutique est accessible à l'adresse suivante : shopping.telethon.fr

Comme chaque année, le Téléthon souhaite mobiliser plus que jamais. Le record absolu de dons date de 2006, il y a douze ans donc. A l'époque, le Téléthon avait enregistré 101 472 581 euros de promesses de dons et avait réussi à collecter très exactement 106 696 532€ ! Pour faire un don toute l'année, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur cette page.