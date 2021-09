Miss Pays de la Loire 2021 : qui est Line Carvalho ? Portrait

MISS PAYS DE LA LOIRE. Les habitants de la région Pays de la Loire ont choisi : Line Carvalho les représentera lors de l'élection de Miss France 2022. Découvrez qui est cette jeune femme de 20 ans.

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 16h01] Samedi 18 septembre 2021 avait lieu l'élection de Miss Pays de la Loire. L'événement était organisé au parc Saint-Fiacre de Château-Gontier-sur-Mayenne et opposait seize candidates. Les habitants de la région et le jury réuni à cette occasion ont décidé de donner l'écharpe à la jeune Line Carvalho, 20 ans, qui fait suite à Julie Tagliavacca, arrivée dans le Top 15 l'an dernier. Originaire de la Loire-Atlantique (Blain pour être précis), Line Carvalho est actuellement étudiante à Lorient en classe préparatoire. Le rêve de sa vie ? Devenir pilote de ligne. A noter qu'elle s'était déjà présenté l'an dernier et était devenue troisième dauphine. Cette année, c'est donc son moment de briller car elle portera l'écharpe de Miss Pays de la Loire le 11 décembre lors de l'élection de Miss France 2022.

Miss Pays de la Loire est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée. Depuis la création du concours national, 3 Miss Pays de la Loire ont été élues Miss France : Jacqueline Gayraud en 1964, Linda Hardy en 1992 et Valérie Claisse en 1994.

Fin 2020, la région Pays de la Loire avait choisi Julie Tagliavacca pour la représenter. C'est donc avec l'écharpe de Miss Pays de la Loire que la jeune femme, alors âgée de 24 ans, s'est présentée à l'élection de Miss France 2021. Originaire d'Angers, la jeune femme était déjà cheffe d'entreprise depuis deux ans. Miss Pays de la Loire a en effet monté son propre site de vente de bijoux, accessoires de mode et vêtements en ligne après l'obtention de son master de marketing international. Julie Tagliavacca est arrivée jusqu'au Top 15 lors de l'élection de Miss France 2021.

Yvana Cartaud a été élue le 28 septembre 2019 Miss Pays de la Loire au cours d'une élection qui s'est tenue à Château-Gontier. Après son baccalauréat, qu'elle doit passer en décalé, Yvana Cartaud a pour objectif de devenir avocate en droit international et veut se spécialiser dans les droits humains. Le 14 décembre 2019, elle s'est classée 6e dauphine de Miss France 2020.

