Les Vacances des Anges : le nouveau lieu de tournage dévoilé

Suite à l'altercation entre des candidats et des familles sur l'île de la Réunion, le tournage de la nouvelle saison des Vacances des Anges a été délocalisé. Le tournage devrait commencer dès le 8 février prochain.

[Mis à jour le 22 janvier 2020 à 15h11] La quatrième saison des Vacances des Anges devait avoir lieu sur l'île de la Réunion. Cependant, la société de production La Grosse Équipe a annoncé dans un communiqué de presse le lundi 11 janvier 2021, que l'émission ne sera pas tournée sur l'île. La raison ? Les milliers de messages sur les réseaux sociaux et les différents appels aux rassemblements contre les Anges. Mais également une pétition réclamant l'annulation du tournage de l'émission, qui a recueilli plus de 13 800 signatures en moins d'une journée. Ces messages sont la conséquence d'une altercation entre des candidats de l'émission et des familles réunionnaises, dont celle du maire de Saint-André, Joe Bédier, le dimanche 10 janvier, dans le restaurant d'un hôtel 4 étoiles de Saint-Denis. La police a dû intervenir dans cette bagarre qui a impliqué deux Anges, Nehuda et Ricardo ainsi que Pauline, la "nounou" des Anges. Selon les informations du blogueur Aquababe, révélées dans Touche pas à mon poste ce jeudi 21 janvier, c'est en République Dominicaine que devrait se dérouler cette saison des Vacances des Anges.

La société de production a en effet préféré changer de destination car elle avait expliqué que "la santé et la sécurité de l'équipe de production, des candidats et de toutes les personnes impliquées dans le tournage est notre plus grande priorité. À la suite du récent incident, extérieur au tournage de l'émission "Les Vacances des Anges", La Grosse Equipe constate que les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l'émission sur l'île de la Réunion." Touché par cet évènement, le Président de La Grosse Équipe, Antoine Henriquet avait également déclaré "Nous sommes tous consternés et attristés par l'injustice de cette polémique qui nous a profondément blessés." Le choix de la nouvelle destination a notamment été fait pour des raisons financières puisque l'incident a déjà causé une perte de 500 000€ à la production. Le casting ne devrait pas changer, à part Nehuda et Ricardo, qui ont été exclus de l'émission pour cette saison.