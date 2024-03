"Top Chef 2024 : jury et candidats 15 étoiles pour la saison 15 sur M6"

TOP CHEF 2024. Après la victoire de Hugo la saison dernière, Top Chef revient en 2024 sur M6 avec un beau casting pour sa 15e édition.

La saison 2024 de Top Chef est programmée à compter du mercredi 13 mars sur M6. Et pour cette 15e édition dont le tournage a eu lieu à l’automne dernier, la production a mis les petits plats dans les grands. Autour de Stéphane Rotenberg, toujours à l'animation cette année, six chefs composent le jury : Dominique Crenn et Stéphanie Le Quellec rejoignent Hélène Darroze, Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest. Pour les 15 ans du programme, ce sont donc pas moins de 15 étoiles qui encadrent les candidats.

Les candidats de cette saison 15 de Top Chef, justement, sont à l’avenant avec 16 participants très prometteurs et des profils comme toujours atypiques.

Pierre-Pascal Clément, 31 ans de Suisse, sous-chef du restaurant étoilé "Maison Manesse" en Suisse

Bryan Debouche, 29 ans de Belgique, chef de partie au restaurant étoilé "L'air du temps"

Lise Deveix, 31 ans, cheffe du restaurant "Sadarnac" à Paris

Pol-Henri Dieu, 25 ans de Belgique, chef consultant pour le chef étoilé Yves Mattagne

Joris Dorignac, 29 ans de la région bordelaise, chef exécutif du restaurant "Le Neso" à Paris

Shirley Duthilleux, 24 ans d'Angleterre, sous-cheffe dans un palace parisien

Paval Hug, 26 ans de Marseille, chef en restauration éphémère pour le traiteur "Treize Boucan"

Anicée Lacrouts, 19 ans de Gironde, commis de cuisine au restaurant étoilé "La Table" à Annecy

Thibault Marchand, 31 ans de Seine Saint-Denis, chef du restaurant "Le Zingue" en Suisse

Quentin Maufrais, 24 ans du Mans, chef adjoint du "Chiberta" aux côtés de Guy Savoy

Arnaud Munster, 20 ans de Belgique, chef de partie au restaurant "Wine in the city"

Marie Pacotte, 27 ans, cheffe du restaurant "Francette" à Paris

Clotaire Poirier, 33 ans du Loiret, sous-chef du restaurant étoilé "Kadeau" au Danemark

Valentin Raffali, 27 ans, chef du restaurant "Livingston" à Marseille

Pierre Reure, 27 ans de la Loire, chef du restaurant mobile "Tambouille"

Inès Trontin, 29 ans, cheffe du restaurant "Pêche" à Paris

Top Chef est le rendez-vous télévisé du mercredi soir sur M6. La saison 15 fait son retour depuis le 13 mars avec la diffusion du premier épisode. Un épisode est programmé tous les mercredi, dès 21h10, sur la sixième chaîne, jusqu'à la finale, probablement en juin 2024. Il est également possible de retrouver Top Chef en replay streaming dès le lendemain de sa diffusion sur le site 6play.fr.

Depuis la création de Top Chef, le jury de l'émission a évolué de saison en saison, certains chefs quittant l'émission pour être remplacés par de nouveaux noms de la scène culinaire française.

En 2024, il n'y a plus quatre mais six jurés : Dominique Crenn, cheffe triplement étoilée aux Etats-Unis qui est intervenue en 2015 et 2023, et Stéphanie Le Quellec, gagnante de la saison 2 et cheffe deux étoiles, rejoignent Hélène Darroze, Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest en tant que chefs de brigade.

C'est Hugo Riboulet qui a remporté la saison 14 de Top Chef le 7 juin 2023. Le jeune chef de 24 ans avait glané 54,81% des voix après le dîner de finale et la somme de 54 810 euros. Il a gagné face à Danny, représentant de la brigade secrète d'Hélène Darroze qui avait réintégré le concours par surprise en fin de saison. Ce dernier avait réuni 45,19% des voix.

Chaque nouvel épisode de Top Chef est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard. Il est possible de voir Top Chef en replay sur son ordinateur, tablette ou smartphone.