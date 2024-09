Miss France 2025 : une date et un lieu emblématique dévoilés pour la prochaine élection

L'élection Miss France 2025 sera accueillie dans un lieu bien connu. La date a été fixée, comme chaque année, au mois de décembre...

Le grand spectacle de beauté à la française se prépare à investir de nouveau un lieu emblématique. Le parc du Futuroscope, situé près de Poitiers dans la Vienne, s'apprête à accueillir le concours Miss France en décembre. L'annonce a été faite par le comité Miss France cette semaine.

L'élection de Miss France 2025 se tiendra plus précisément au sein de L'Arena du Futuroscope, une installation récente, inaugurée en 2022, avec une capacité d'environ 6000 places. Le choix du parc d'attractions n'est pas anodin, Miss France se voulant plus fort qu'un simple événement télévisuel. Ses organisateurs vantent un spectacle en direct qui incarne la beauté du pays, de ses régions et de leur patrimoine culturel. Le tout avec chaque année une exigence de modernité qui presse toujours un peu plus le concours.

Mais le renouvellement est, de ce point de vue, limité. Le choix du Futuroscope pour accueillir l'élection de Miss France 2025 n'est pas une première. C'est même la troisième fois que le parc d'attractions de la Vienne est choisi comme écrin pour le prestigieux concours. Le Futuroscope avait déjà accueilli l'élection en 1997, année où Patricia Spehar avait été couronnée, puis en 2006, lorsque Rachel Legrain-Trapani avait remporté le titre.

Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France et producteur de l'élection, a néanmoins exprimé son enthousiasme quant à ce choix : "C'est une belle histoire avec le Futuroscope qui se prolonge après les élections de 1997 et 2006". Il a également souligné l'attrait de l'Arena Futuroscope, "une nouvelle salle, inaugurée il y a deux ans", qui apportera une touche de nouveauté à l'événement. Le parc, connu pour ses attractions innovantes et ses spectacles à la pointe de la technologie, pourrait aussi apporter une touche futuriste à la cérémonie, avec des mises en scène inédites.

La date de l'élection de Miss France 2025 a aussi été dévoilée par la Société Miss France. Celle-ci aura lieu le 14 décembre 2024. Une date qui ne change pas les habitudes du concours, qui élit sa représentante pour une année à la mi-décembre de l'année précédente depuis des décennies.

Les élections régionales des Miss qui vont concourir à l'élection de Miss France 2025 sont toujours en cours. Voici les candidates de la dernière édition du concours Miss France.

Eve Gilles a remporté la couronne de Miss France 2024 le samedi 16 décembre dernier. La jeune femme de 20 ans représentait le Nord-Pas-de-Calais au concours de beauté. Inscrite en seconde année de licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, ses plans professionnels ont été mis de côté le temps de son année de règne. Elle souhaite, un jour, devenir statisticienne.