Black Friday 2024 : les participants n'ont pas voulu attendre, des promos monstres dès aujourd'hui

Le Black Friday 2024 doit débuter ce vendredi, mais les marchands qui participent à l'opération ont décidé de dégainer les offres avec plusieurs heures d'avance. Et il vaut mieux se dépêcher ! Sélection des meilleures réductions en direct.

Pendant tout le Black Friday et jusqu'à lundi, jour du Cyber Monday, nous vous proposons nos meilleurs bons plans en direct dans le live ci-dessous. Consultez aussi notre sélection des produits les plus recherchés cette année durant le Black Friday, avec les meilleurs prix trouvés sur le Web.

Les meilleures offres en direct

15:02 - Le Black Friday baisse le prix de cet écran PC 4K La Fnac continue de proposer de grosses promos avant la date officielle du Black Friday. Retrouvez l'écran de PC LG 32UN880P avec qualité d'image 4K UHD à 468 euros au lieu de son tarif habituel de 549 euros !

14:58 - Le Google Pixel 7a voit son prix baisser pour le Black Friday Envie d'un bon petit smartphone qui excelle en photographie ? Boulanger propose actuellement une belle offre sur le Google Pixel 7a qui s'affiche désormais à 306 euros. Cela représente une petite baisse de prix de près de 100 euros par rapport à son tarif récent et c'est toujours bon à prendre ! Le Google Pixel 7a est un smartphone compact et qui brille particulièrement sur deux points : l'expérience logicielle et la photographie. Ce smartphone vous permettra de produire des clichés riches en couleurs et en détail, et ce, à moins de 350 euros.

14:36 - Le MacBook Air M2 est à un excellent prix pour le Black Friday Envie d'un nouvel ordinateur portable performant ? Le MacBook Air M2 est actuellement en promotion sur Amazon et proposé à moins de 1000 euros. Profitez d'un des meilleurs ordinateurs portables du marché avec ses 256 Go de stockage, son clavier rétroéclairé et toutes les fonctionnalités liées à MacOS !

13:54 - Le Dyson V8 Origin à prix réduit chez Darty ! Faire les poussières avec élégance devient encore plus accessible grâce à cette réduction Darty ! Avec près de 30% de réduction, obtenez le Dyson V8 Origin pour 269,99 euros. Sans fil et léger, cet aspirateur peut être très utile pour vos sessions ménages. Grâce à son autonomie de 40 minutes en mode aspiration puissante, le gadget est un véritable atout pour votre maison.

13:02 - Une tablette Samsung à son meilleur prix depuis sa sortie ! Le Black Friday pourrait bien vous permettre de mettre la main sur votre prochaine tablette : la Samsung Galaxy Tab S6 Lite tombe actuellement à 259 euros pendant le Black Friday. Cette tablette inclut une chargeur compatible 25 W ainsi qu'un stylet pour pouvoir l'utiliser et faire de jolis dessins dessus !

12:41 - Un set LEGO acheté = le deuxième à moitié prix ! CDiscount a l'habitude de proposer d'excellentes remises sur les LEGO lors du Black Friday. Le site propose actuellement une offre très intéressante avec un set LEGO acheté = le 2e à moitié prix ! Cette offre est valable sur une large sélection qui regroupe des sets pour les grands et les plus petits. Pensez à utiliser le code LEGOBW lors de votre commande !

11:56 - Plus de 40% de réduction sur Red Dead Redemption II pour le Black Friday Il s'agit sans conteste du jeu de cow-boy le plus marquant du jeu vidéo. Red Dead Redemption II profite aujourd'hui de promotions alléchantes sur Amazon, qui brade les prix de ce jeu vendu plus de 50 millions de fois dans le monde. Normalement proposé à 59,99 euros sur la plateforme officielle, le titre légendaire bénéficie en ce moment de 40% de réduction. Incarnez le célèbre Arthur Morgan pour 24,99 euros, un prix qui a été drastiquement réduit à l'occasion du Black Friday. A vos manettes ! L'offre Amazon fait des envieux et seuls 9 exemplaires sont encore disponibles.

11:22 - Cette tondeuse multi usages reconnue et à moitié prix Le Black Friday permet souvent de faire de bonnes affaires. Boulanger propose notamment une tondeuse multi usages de chez Philips à prix cassé pendant une courte période. Habituellement proposée à 89,99 euros, cette tondeuse Philips est désormais affichée à 44,99 euros pour le Black Friday 2024. Une offre très intéressante puisque cette tondeuse est également fournie avec de multiples sabots à régler selon vos préférences !

10:50 - Ce vidéo projecteur est en promo, c'est le moment d'en profiter ! Afin de projeter votre série préférée où vous le souhaitez, ce vidéo-projecteur Xiaomi est l'appareil qu'il vous faut. Pixmania brade son prix à l'approche du Black Friday. Il est actuellement proposé à 855 euros au lieu de 999 euros. Vous pouvez, en le commandant, ajouter le code promo BF40* pour bénéficier de 40 euros de réduction supplémentaire. Avec cet appareil, vous pouvez utiliser votre voix pour contrôler votre projecteur et rechercher des programmes.

10:19 - Le dernier Xiaomi 14 en promo pour le Black Friday Rakuten et Boulanger s'allient pour proposer des offres très alléchantes durant ce Black Friday. En témoigne le Xiaomi 14 proposé à 589 euros avec le code promo CLUBR10 ! Vous bénéficierez d'un smartphone haut de gamme sorti récemment et qui excellent pour les photos et la puissance.

09:53 - La carte Fnac à seulement 5 euros par an pour le Black Friday Voilà une promotion souvent recherché pendant le Black Friday ! Profitez de l'offre de la carte Fnac à 4,99 euros au lieu de son tarif habituel de 14,99 euros par an ! Cette carte valable sur le site officiel et les magasins Fnac physiques vous permet de profiter d'offres exclusives, notamment pendant la période du Black Friday. Elle donne également accès à la livraison express gratuite en un seul jour ouvré lorsque vous avez besoin de vos produits le plus rapidement possible.

09:27 - Cette console portable peut lancer vos jeux PC et est en promo ! Vous voulez jouer à vos jeux PC préférés sur une console portable ? La Fnac propose une belle promo sur la ASUS ROG Ally Z1 qui s'affiche à 349 euros au lieu de son tarif habituel de 499 euros !

08:59 - Le jeu "Final Fantasy 7 Remake" en promo sur PS5 Un jeu culte en promotion pour le Black Friday ! Si vous disposez d'une PS5, vous pouvez profiter de "Final Fantasy 7 Remake" à petit prix sur le site de la Fnac. Découvrez les aventures de Cloud, Barret, Tifa et Aerith avec des graphismes somptueux et venez à bout des plans de la sombre corporation Shinra et du méchant culte Sephiroth. Cette version baptisée "Intergrade" inclut également un DLC dédié au personnage de Yuffie pour encore plus d'aventures.

08:15 - L'iPhone 13 à 400 euros pendant le Black Friday Pixmania régale en cette période de Black Friday en proposant l'iPhone 13 à seulement 400 euros ! L'iPhone 13 est un excellent smartphone qui dispose de 128 Go pour le stockage de vos applications, photos et vidéos. Ce modèle reconditionné est également débloqué pour que vous puissiez l'utiliser pleinement en insérant juste votre carte SIM et en transférant les données de votre ancien téléphone (ou non) !