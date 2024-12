Miss France 2025 : il y a une chose qui terrorise les candidates, elles sont vraiment prêtes à tout pour l'éviter

Les candidates au titre de Miss France 2025 se préparent toujours au concours organisé samedi. En coulisses, une hantise ne les quitte presque jamais...

L'élection de Miss France 2025 approche, elle aura lieu le samedi 14 décembre, au Futuroscope de Poitiers, avec une diffusion sur TF1 en direct. Chaque année, le concours de beauté donne lieu à un spectacle enchanteur, mais également à plusieurs moments forts et à quelques malaises. Les couacs et les mésaventures des candidates font partie du jeu et sont même les séquences les plus attendues de la soirée pour certains téléspectateurs (et ce n'est vraiment pas très gentil).

Pour les candidates à Miss France, il faut donc gérer le stress du concours, mais aussi l'angoisse du moindre dérapage, qui peut transformer le rêve en cauchemar. Parmi les moments les plus redoutés, il y a évidemment la prise de parole des premières miss sélectionnées lors de la soirée. Il va falloir se présenter sans balbutier et parvenir à se démarquer sans tomber dans le ridicule. Mais ce n'est pas le seul numéro d'équilibriste de la soirée.

L'autre hantise des candidatés ? Chuter en plein défilé devant des millions de téléspectateurs. Lors du voyage de préparation en Côte d'Ivoire en novembre, les candidates ont été formées à marcher comme une reine de beauté, sans faillir... ou presque. Comme l'a écrit Le Parisien, c'est Maeva Coucke, Miss France 2018, qui s'est chargée de la "masterclass" sur le "catwalk" (l'art de défiler comme un top-modèle), conseillant à l'une de "bosser le petit pied" ou à l'autre de "transférer tout le poids sur la jambe arrière". Comme il faut sourire et séduire en permanence, l'ancienne Miss France conseille aussi de repérer les caméras et de se lâcher de temps en temps en faisant une grimace une fois hors champ. "Mais ne vous trompez pas pour éviter un gag face caméra !"

"Ça glisse une scène de Miss France…", prévient aussi Maeva Coucke. Alors pour éviter la chute, tous les moyens sont bons ! Elle conseille des patchs antidérapants sous les talons. Mais certaines candidates vont plus loin et sont même prêtes à tout, comme l'avait écrit le Figaro TV l'année dernière, comme celles qui lacèrent leurs semelles pour moins glisser ou, mieux, les enduisent de cire, de miel, ou même de Coca-Cola pour mieux adhérer au sol.

Autre technique prisée : mettre de la laque sur les jambes pour donner un côté satiné, mais surtout éviter l'électricité statique qui fera coller la robe aux jambes. "Dans l'escalier sur scène, on va vous dire de ne surtout pas monter la robe sur les marches en la tenant, n'écoutez pas. Je l'ai fait et j'ai gagné quand même. C'est mieux que de se retrouver à quatre pattes et d'amuser Twitter", assène aussi Maeva Coucke.

Et pour parer à toute éventualité, les candidates à Miss France se sont même entrainées à tomber et se relever, mais toujours avec classe, "les jambes parallèles, fermées", pour ne surtout pas "montrer un bout de culotte". Maeva Coucke, encore une fois, est bien placée pour donner des conseils : lors du concours Miss Univers en 2019, elle va chuter en glissant sur un bijou tombé d'un costume et resté au sol. Elle finira malgré tout 6e dauphine.