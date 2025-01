Star Academy : juste avant la finale, une candidate pousse un coup de gueule et dit vouloir quitter le château

Première finaliste de la Star Academy, elle a exprimé sa frustration envers les choix de la production et sa lassitude, à quelques jours de la grande finale.

La finale de la saison 12 de la Star Academy approche désormais à grands pas. Ce samedi 18 janvier, les téléspectateurs découvriront qui de Franck ou d'Ebony décrochera son ticket pour l'épilogue de cette Star Academy 2024-2025, et affrontera Marine, déjà qualifiée. Un prime décisif qui promet de belles performances de la part des académiciens encore en lice.

Pour l'occasion, la production a préparé un programme bien chargé aux candidats. Pour cet avant-dernier prime de la Star Ac', Franck partagera notamment la scène avec Marc Lavoine, tandis qu'Ebony aura la chance de chanter aux côtés de Youssou N'Dour. Ensemble, ils rejoindront aussi Zaz pour revisiter ses plus grands tubes. Pour la chanson en solo, déterminante pour accéder à la finale de la Star Academy, Ebony interprétera "Ne me jugez pas" de Camille Lellouche, alors que Franck reprendra "Comme ils disent" de Charles Aznavour.

Déjà qualifiée, Marine partagera également un duo avec Frank et Ebony et chantera pour sa part avec le groupe Cat's on trees, sur le titre "Sirens calls". Elle aurait peut-être préféré un autre scénario... Lors d'un des lives diffusés cette semaine sur TF1+, la jeune femme a en effet appris qu'Ebony et Charles allaient aussi reprendre "Writing's on The Wall" de Sam Smith lors du prime de ce 18 janvier. Une annonce qui ne lui a pas plu du tout, puisqu'elle avait précisément demandé à chanter ce titre.

"Putain mais je l'avais mis dans ma liste, on se fout de moi ou quoi !", s'est agacée la demi-finaliste, dépitée, et semblant cibler la production de la Star Academy. "Je voulais trop la faire", a-t-elle regretté avec franchise auprès d'Ebony, tout en souhaitant bonne chance au duo. Ce n'est pas la première fois que Marine exprime sa frustration vis-à-vis des choix artistiques de la Star Academy. La semaine dernière, elle s'était plaint que la production ne lui "faisait pas confiance" et privilégiait d'autres élèves.

Mais au-delà de ces déceptions, c'est un sentiment de lassitude qui semble gagner la candidate à l'approche de la grande finale. "Ça y est, j'ai envie que ce soit fini l'aventure. J'ai envie de partir, c'est bon", a-t-elle confié à Franck et Ebony dans le live de TF1+. Après trois mois et demi passés au château de Dammarie-les-Lys, Marine semble trouver le temps long. "C'était trop bien mais ça y est, maintenant j'ai envie de sortir, de revoir mes proches, de prendre mon envol", a-t-elle expliqué, visiblement pressée de retrouver sa liberté et son quotidien. Une envie de tourner la page compréhensible après une expérience aussi intense, qui l'a coupée du monde extérieur pendant plusieurs mois.

Malgré tout, la jeune femme garde les yeux rivés sur son objectif : remporter cette douzième saison de la Star Academy. "Je peux gagner par exemple, et après sortir", a-t-elle ainsi plaisanté, bien décidée à succéder à Pierre Garnier au palmarès. Même si elle aspire désormais à retrouver une vie normale, hors des murs du château, Marine aimerait d'abord conclure en beauté cette aventure qui aura indéniablement changé sa vie.