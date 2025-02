Voici ce que C8 et Hanouna ont prévu pour leur dernier jour d'antenne, un TPMP "sans filtre" avec une annonce pour la suite

C8 s'apprête à tirer sa révérence lors d'une ultime soirée spéciale dont on connait déjà les détails, annonce de Cyril Hanouna comprise.

Le compte à rebours est lancé pour C8 et Touche Pas à Mon Poste. Suite à la décision de l'Arcom en juillet dernier de ne pas reconduire la fréquence TNT de la chaîne, celle-ci cessera définitivement d'émettre le vendredi 28 février, à minuit pile. Pour marquer cet événement, Cyril Hanouna et sa bande préparent une soirée 100% TPMP le 27 février, intitulée "TPMP : Toute la Vérité".

Au programme de ce marathon de plusieurs heures, "exceptionnel et historique", des surprises sont d'ores et déjà annoncées. De nombreux chroniqueurs et chroniqueuses emblématiques, comme Isabelle Morini-Bosc ou Enora Malagré, pourraient être présents pour un dernier baroud d'honneur. Des séquences cultes seront rediffusées pour revivre les moments forts de ces douze années à l'antenne.

Lors de cette "soirée TPMP", programmée en prime-time dès 21h10, Hanouna et ses chroniqueurs ont promis de répondre "sans filtre ni tabou" aux questions des téléspectateurs. "Un numéro standard sera ouvert en direct pendant toute la soirée. Vous pouvez également poser vos questions dès maintenant à l'adresse e-mail : tpmpverite@h2o-productions.com", ont récemment indiqué les équipes de TPMP.

"Je vais révéler toute la vérité aux téléspectateurs, répondre sans filtre à leurs questions", promet encore Cyril Hanouna, qui entend bien donner ses raisons sur l'arrêt de C8. Mais le clou de la soirée sera sans doute l'annonce très attendue de "Baba" sur son avenir. Interrogé la semaine dernière dans TPMP, l'animateur a confirmé des discussions avancées avec M6, mais a créé la surprise en évoquant aussi des contacts avec le groupe Canal+, son employeur, ainsi qu'un autre diffuseur non précisé. "Même moi je ne sais pas encore ce que je vais faire [...]. Je n'ai pas encore pris ma décision. Je vous la donnerai le 27 février lors de la dernière. Mais quand je vois l'état de la France, il peut y avoir une surprise", a-t-il confié avec mystère.

L'avenir de Touche Pas à Mon Poste, qui réunit toujours plus d'un million de fidèles chaque soir, est quant à lui encore plus incertain. Cyril Hanouna s'est plusieurs fois voulu rassurant, affirmant que "des solutions" étaient à l'étude "pour que l'émission puisse continuer ailleurs". Mais rien ne va plus depuis quelques jours et une disparition pure et simple pourrait laisser une ambiance de fin de règne.

En seconde partie de soirée le 27 février, C8 diffusera Inside TPMP : Les coulisses du talk N°1, qui sonne comme un adieu. "Depuis l'annonce de l'arrêt de la chaîne, nos caméras ont suivi chaque étape cruciale de cette dernière saison qui marque la fin d'une ère télévisuelle", indique la production, qui promet "confidences de Cyril Hanouna et des chroniqueurs, témoignages des équipes de production, rythme effréné de préparations en coulisses (et) gestion des rebondissements de dernière minute…"

C'est le lendemain que C8 rendra définitivement l'antenne avec la diffusion de sa Grande soirée, à partir de 19h35. Un "zapping de légende" pour dire adieu à une chaîne "adorée, critiquée… et, encore aujourd'hui, leader de la TNT".